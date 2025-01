Germania respinge la legge della Cdu contro i migranti sostenuta dall’estrema destra

Sconfitta della legge sulla stretta migratoria

La recente bocciatura della legge proposta da CDU per una stretta sulle norme migratorie rappresenta un significativo evento politico in Germania. Nonostante gli sforzi del partito conservatore e il sostegno ricevido dall’ultradestra di Afd, la proposta non ha raggiunto il consenso necessario per essere approvata al Bundestag. Sono stati 338 i voti favorevoli, mentre ne servivano almeno 350 per il via libera. Questo risultato ha evidenziato la fragilità della coalizione e le divisioni interne, in particolare tra i liberali e i conservatori. Friedrich Merz, candidato cancelliere per la CDU, ha espresso il proprio dispiacere per l’esito del voto, sottolineando che l’assenza di alcuni membri della sua parte politica e le defezioni tra i liberali hanno contribuito a determinare l’insuccesso della legge. La mobilitazione dei gruppi contrari alla proposta, in particolare da parte della SPD, dei Verdi e della Linke, ha dimostrato un’opposizione compatta e organizzata contro la crescente influenza dell’ultradestra nel dibattito sulla migrazione.

Il voto al Bundestag e i risultati

Il recente voto al Bundestag ha visto una netta divisione tra le forze politiche tedesche sulla proposta di legge avanzata dalla CDU per inasprire le normative migratorie. Il conteggio finale ha rivelato 338 voti a favore della legge, contro i 349 contrari necessari per la sua approvazione. I voti contrati erano prevalentemente da parte della SPD con 203 voti, seguita dai Verdi con 115 e dalla Linke con 27. Importante è stato anche il contributo delle assenze e delle astensioni: ben 16 membri dei liberali della FDP non hanno preso parte al voto, un fattore che ha minato l’eventuale successo della proposta. Il gruppo di Merz ha visto 12 parlamentari conservatori assentarsi, mettendo ulteriormente in luce le debolezze interne. L’intera situazione ha rivelato l’esistenza di fratture significative nel panorama politico tedesco, con il voto che non solo rispecchia le attuali divisioni, ma pone anche interrogativi sulla capacità della CDU di governare efficacemente in coalizione con altri partiti.

Responsabilità dei liberali nella bocciatura

Nel contesto della bocciatura della legge per una stretta sulla politica migratoria proposta dalla CDU, emergono chiare responsabilità attribuibili ai liberali della FDP. Il candidato cancelliere Friedrich Merz ha sottolineato, con rammarico, il contributo delle defezioni dei suoi alleati liberal-democratici. Solo due parlamentari della FDP hanno votato a favore, mentre cinque si sono astenuti e ben sedici non hanno partecipato al voto. Questo comportamento ha avuto un impatto decisivo, contribuendo all’insuccesso della proposta che richiedeva un sostegno parlamentare più robusto. Le parole di Merz indicano una frustrazione profonda nei confronti di un partner di coalizione che non ha dimostrato la necessaria coesione in un momento cruciale per la strategia migratoria della CDU.

Questa defezione non rappresenta solo un problema immediato, ma solleva interrogativi sul futuro della collaborazione politica tra la CDU e la FDP. La disparità di posizioni riguardo alla gestione dell’immigrazione appare evidente, evidenziando la difficoltà di creare una frontiera comune su un tema così divisivo. La reazione dei liberali, la cui scarsa mobilitazione ha condotto al naufragio della proposta, lascia intravedere una possibile frattura ideologica all’interno della coalizione. Merz ha cercato di mantenere una certa dignità politica, esprimendo rispetto per chi ha deciso di non sostenere la legge, ma le ripercussioni di questo fiasco potrebbero essere profonde, influenzando le future alleanze.

Reazioni dell’Afd e di Friedrich Merz

In seguito all’esito negativo del voto al Bundestag, le reazioni sono state immediate e pungenti, sia da parte dei rappresentanti di Afd che dello stesso Friedrich Merz. La leader dell’Afd, Alice Weidel, ha commentato la bocciatura della legge sulla stretta migratoria descrivendola come un “amaro fallimento” per Merz e il suo partito. Secondo Weidel, l’incapacità della CDU di ottenere un consensi sufficienti rappresenta un chiaro segno di implosione all’interno delle forze conservatrici. “Quella che abbiamo visto oggi è l’implosione di un partito conservatore”, ha enfatizzato, riprendendo il concetto di una crisi interna alla CDU e sottolineando che una vera “svolta sull’immigrazione” potrà avvenire solo grazie al supporto diretto di Afd, suggerendo quindi un avvicinamento tra le due forze politiche. Questo tono provocatorio indica non solo un’opportunità per l’Afd di posizionarsi come principale attore del dibattito migratorio, ma anche una volontà di sfruttare le debolezze altrui a proprio favore.

Da parte sua, Friedrich Merz ha espresso delusione per l’esito del voto, lamentando la mancanza di unità tra i membri della sua coalizione. In un comunicato, ha richiamato l’attenzione sulla scarsa partecipazione dei liberali e sulle defezioni interne, che hanno compromesso le aspettative di una maggioranza favorevole alla proposta di legge. Il leader della CDU ha dichiarato di rispettare le posizioni dei parlamentari che hanno scelto di non sostenere la legge, tuttavia, ha anche evidenziato come tali divisioni rivelino la necessità di una discussione più approfondita sulla politica migratoria. Merz ha concluso affermando che il risultato del voto chiarisce le differenze sostanziali tra la CDU e i principali partiti di opposizione, confermando la necessità di rafforzare le linee politiche interne piuttosto che cercare alleanze inadeguate.

Prossime mobilitazioni contro l’ultradestra

I manifestanti sono pronti a scendere in piazza in diverse città tedesche per esprimere il loro dissenso verso la crescente influenza dei partiti di destra, in particolare l’ultradestra rappresentata dall’Afd. Le mobilitazioni, pianificate per il fine settimana, hanno come obiettivo quello di opporsi a qualsiasi forma di collaborazione tra i partiti tradizionali e l’Afd. Le manifestazioni sono fissate per domani in città come Lipsia, Colonia, Stoccarda e Mannheim, con un secondo round previsto per domenica a Berlino, Norimberga, Kassel e Ulm.

Questa mobilitazione è stata innescata dal fallimento della legge anti-migranti e dal sostegno riscontrato per l’Afd da parte della CDU. I gruppi organizzatori includono vari collettivi e associazioni che si oppongono all’ultradestra, ritenendo che il fenomeno stia prendendo piede non solo in Germania, ma in tutta Europa. Le proteste avranno come tema centrale il rifiuto di ogni tipo di accordo che possa legittimare l’Afd nel dibattito politico, sottolineando l’importanza della coesione sociale in un momento in cui l’odio e la divisione sembrano guadagnare territorio.

Il leader dell’Afd, Alice Weidel, ha già impugnato la bocciatura della legge come opportunità per rimarcare le debolezze delle forze conservatrici, incitando i suoi sostenitori a sfruttare questa “sconfitta” per spingere ulteriormente sull’acceleratore delle proprie agende politiche. In questo contesto, il clima di tensione potrebbe aumentare le mobilitazioni proposte dai gruppi di sinistra, rendendo sempre più caldi i prossimi fine settimana, con il rischio di scontri diretti e manifestazioni di protesta violente.

La mobilitazione di questo fine settimana sarà ancor più significativa poiché si colloca in un momento di crescente polarizzazione politica. Le manifestazioni sono attese con il doppio scopo di consolidare l’opposizione all’Afd e, allo stesso tempo, di spingere più forze politiche a prendere posizione contro la svolta a destra della politica migratoria. Le città coinvolte sono considerate strategiche per il messaggio che si intende trasmettere: una società inclusiva e aperta deve opporsi fermamente a qualsiasi forma di xenofobia e ultranazionalismo.