Genmoji su iPhone: Guida all’uso di Image Playground e creazione facile!

Creare Genmoji su iPhone

Con l’introduzione di iOS 18.2, gli utenti di iPhone possono accedere a una funzionalità innovativa: le Genmoji. Questi personalizzati emoji non solo offrono un modo nuovo per esprimere emozioni, ma consentono anche di creare rappresentazioni uniche basate su descrizioni testuali. Ecco una guida dettagliata su come procedere per creare le vostre Genmoji.

-57% Amazon.it 29,00€ 69,00€ PRIME PRIME Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Plus - Mezzanotte ​​​​​​​ Compra ora Amazon.it 64,99€ PRIME PRIME Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Bianco ghiaccio Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 04:19

Per iniziare, è fondamentale assicurarsi di avere la beta di iOS 18.2 installata sul proprio iPhone. Quando si avvia l’app Messaggi, un messaggio di benvenuto dovrebbe apparire, chiedendo se si desidera accedere anticipatamente alle funzioni di creazione delle immagini. Se questo messaggio non è visibile, è possibile attivare l’accesso anticipato attraverso le impostazioni. Premere il pulsante blu “Richiedi Accesso Anticipato” per procedere.

Una volta configurato l’accesso, il dispositivo provvederà a scaricare le risorse necessarie per le Genmoji e per il Image Playground. Successivamente, si può iniziare il processo creativo. Aprire l’app Messaggi e selezionare una conversazione esistente o iniziarne una nuova. Cliccare sul campo di testo per far apparire la tastiera e poi sull’icona emoji situata nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Da qui, selezionare l’emoji di colore viola con un simbolo ” + ” nell’angolo in alto a destra dello schermo.

A questo punto, facendo clic su “Continua”, si avrà la possibilità di creare una Genmoji. Se le risorse non sono state scaricate, sarà necessario attendere prima di procedere. Una volta giunti alla schermata di creazione, inserire una descrizione per la nuova Genmoji e scorrere le variazioni suggerite da destra a sinistra per esplorare tutte le opzioni generate. Quando si trova l’immagine desiderata, è possibile salvarla cliccando su “Aggiungi”.

-25% Amazon.it 22,34€ 29,99€ PRIME PRIME HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1600 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design... Compra ora -43% Amazon.it 202,00€ 359,90€ HP OfficeJet Pro 9019e 22A59B, Stampante Multifunzione a Getto d'Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Automatico, 22 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di... Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 04:19

Le Genmoji create verranno memorizzate automaticamente nella lista recenti delle emoji, accessibile nella sezione degli adesivi dell’app Messaggi. Per visualizzare gli adesivi, si può scorrere da sinistra a destra sulla pagina delle emoji o cliccare sul pulsante adesivi in basso a sinistra. Questa nuova funzionalità rappresenta un’evoluzione significativa nell’interazione degli utenti con le immagini, permettendo una personalizzazione senza pari.

Requisiti per utilizzare le Genmoji

Per poter accedere e utilizzare le nuove Genmoji su iPhone con iOS 18.2, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Prima di tutto, è importante verificare la compatibilità del dispositivo. Attualmente, le Genmoji possono essere create solo su modelli di iPhone recenti, inclusi l’iPhone 15 Pro, il Pro Max, l’iPhone 16, il 16 Plus, il 16 Pro e il 16 Pro Max. Solo questi dispositivi sono dotati dell’hardware e della potenza di elaborazione necessari per gestire le nuove funzionalità offerte da Apple nella versione beta di iOS 18.2.

Un altro aspetto fondamentale è l’aggiornamento del sistema operativo. È richiesto che il dispositivo abbia installata la beta di iOS 18.2. Quest’ultima versione del software include non solo la possibilità di creare Genmoji, ma anche altre novità pensate per migliorare l’esperienza utente attraverso l’intelligenza artificiale. Per coloro che non si trovano sulle versioni specificate o non hanno installato iOS 18.2, l’opzione per creare Genmoji non sarà disponibile, sebbene gli utenti di qualsiasi modello di iPhone potranno comunque riceverle e inviarle in chat.

In aggiunta, è necessario assicurarsi che il dispositivo disponga di una connessione Internet stabile, poiché per scaricare le risorse per la creazione delle Genmoji e di Image Playground è necessaria una connessione efficace. Al momento dell’installazione della beta, un messaggio ci informerà della disponibilità delle nuove funzioni e sarà necessario accettare di avere accesso anticipato a queste feature innovative.

È bene ricordare che alcune funzioni dell’Apple Intelligence, come la creazione delle Genmoji, possono non essere disponibili in tutte le regioni. In Italia, ad esempio, questa tecnologia potrebbe non essere implementata completamente fino al 2025, e quindi è utile tenere d’occhio gli aggiornamenti futuri forniti da Apple per conoscere eventuali estensioni della disponibilità delle sue funzionalità.

-61% Amazon.it 57,30€ 149,90€ PRIME PRIME TCL - Moveaudio S600 Cuffie wireless (cancellazione attiva del rumore, tecnologia ANC, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia con ricarica wireless, IP54,... Compra ora -73% Amazon.it 20,90€ 79,90€ PRIME PRIME TCL Mobile - Moveaudio S200 Cuffie wireless (cancellazione del rumore, Bluetooth 5.0, ricarica rapida, custodia di ricarica extra sottile, IP54, touch)... Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 04:17

Procedura per creare Genmoji

Per iniziare a creare le proprie Genmoji, è necessario accedere all’app Messaggi dopo aver installato la beta di iOS 18.2. Quando si aprirà l’app per la prima volta, dovrebbe apparire un messaggio che offre l’accesso anticipato a questa funzionalità innovativa. Se non si visualizza questa notifica, è possibile attivare il servizio manualmente seguendo i passaggi nelle impostazioni del dispositivo. Cliccare sul pulsante blu “Richiedi Accesso Anticipato” avvierà il processo di attivazione.

Una volta che l’accesso è stato concesso, il dispositivo inizierà a scaricare le risorse necessarie per abilitare sia le Genmoji sia il Image Playground. Questa fase è fondamentale, poiché senza le risorse adeguate non sarà possibile procedere. Dopo il completamento del download, si è pronti per iniziare il processo creativo.

Apriamo allora l’app Messaggi e, una volta dentro, selezioniamo una conversazione esistente oppure avviamona di nuova. Clicchiamo sul campo di testo situato nella parte inferiore dello schermo per fare apparire la tastiera. Da qui, dobbiamo premere l’icona emoji nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. A questo punto, si troverà un emoji di colore viola contrassegnata con un simbolo ” + ” nell’angolo in alto a destra. Questa è la chiave per accedere alla funzionalità di Genmoji.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 04:50

Dopo aver selezionato l’icona, appare una schermata che ci permetterà di iniziare la creazione della Genmoji. Se ad un certo punto notiamo che le risorse non sono state completamente scaricate, dovremo attendere prima di poter proseguire. A questo punto, inseriamo una descrizione che ci aiuterà a descrivere la Genmoji che vorremmo creare. Questo testo può variare da frasi brevi a dettagli più complessi e si tradurrà in immagini altamente personalizzate.

Scorrendo da destra a sinistra sullo schermo, avremo la possibilità di esaminare numerose variazioni della Genmoji che l’intelligenza artificiale genererà in base al nostro input. Quando individuiamo quella che più ci piace, basterà cliccare sul pulsante “Aggiungi” per memorizzarla. Ma le Genmoji non si fermeranno qui; possiamo facilmente accedervi in futuro.

Le Genmoji create verranno memorizzate nella lista delle emoji recenti, che sarà disponibile nella sezione degli adesivi dell’app Messaggi. Per accedervi, basterà scorrere da sinistra a destra nella pagina delle emoji o selezionare il pulsante dedicato agli adesivi nell’angolo in basso a sinistra. Grazie a questa funzionalità, sarà quindi possibile arricchire le nostre conversazioni con espressioni uniche e personalizzate, rendendo l’interazione con amici e familiari ancora più creativa e coinvolgente.

Utilizzare Image Playground

Utilizzare Image Playground su iPhone

Con l’introduzione della beta di iOS 18.2, Image Playground si presenta come una delle funzionalità più creative e innovative, progettata per trasformare la nostra esperienza visiva su iPhone. Questo strumento consente di generare immagini in stile cartoon attraverso l’intelligenza artificiale, offrendo un modo unico per esprimersi. Ecco come accedervi e utilizzarlo al meglio.

-49% Amazon.it 32,99€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -30% Amazon.it 55,73€ 79,90€ Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 24 Ottobre 2024 11:21

Per iniziare, assicurati di aver installato la beta di iOS 18.2 sul tuo dispositivo. Dopodiché, apri l’app Messaggi e cerca l’icona “+” situata accanto al campo di testo. Cliccando su di essa, avrai accesso a Image Playground, dove potrai avventurarti nella creazione di immagini personalizzate. È importante sottolineare che, mentre è necessario un dispositivo compatibile per le Genmoji, Image Playground può essere sfruttato su qualsiasi iPhone con la versione beta installata.

Una volta aperto Image Playground, il processo di creazione è intuitivo e coinvolgente. Il primo passo è inserire un prompt che descriva il tipo di immagine che desideri generare. Questa descrizione può variare da semplici frasi a richieste più articolate, a seconda dell’immagine che desideri ottenere. L’intelligenza artificiale elaborerà il tuo testo e fornirà una serie di immagini generate che rispondono alla tua descrizione.

Scorrendo attraverso le opzioni generate, potrai scegliere l’immagine che più ti colpisce. Una volta selezionata, potrai decidere di salvarla o condividerla direttamente nelle tue conversazioni. Le immagini create tramite Image Playground possono risultare utili per arricchire chat, post sui social media o semplicemente per divertirsi con amici e familiari.

Al momento, Image Playground rappresenta un’opzione allettante per coloro che amano la creatività visiva e desiderano aggiungere un tocco di originale alle loro comunicazioni. Puoi anche esplorare altre funzioni che Apple sta introducendo con iOS 18.2, come le Genmoji, che complementano egregiamente l’esperienza di Image Playground, creando un ecosistema più ricco e interattivo per gli utenti iPhone. In attesa che Apple Intelligence si espanda ulteriormente, gli utenti italiani possono iniziare a divertirsi con queste nuove funzionalità, che potrebbero assumere forme ancora più sorprendenti nei prossimi aggiornamenti.

Opzioni aggiuntive e risorse per Genmoji

Le Genmoji offrono diverse possibilità di personalizzazione che vanno al di là della semplice creazione. Infatti, una delle caratteristiche più interessanti di questa funzionalità è la possibilità di generare Genmoji sia basate su di noi che su altre persone riconosciute nelle immagini. Questo permette di creare rappresentazioni uniche che possono riflettere non solo il nostro stato d’animo ma anche le relazioni interpersonali.

Se desideri creare Genmoji che ti rappresentano, puoi farlo utilizzando foto del tuo dispositivo. In questo modo, l’intelligenza artificiale di Apple elaborerà l’immagine e fornirà delle varianti basate sui tuoi tratti distintivi. Oltre a ciò, puoi anche utilizzare emoji generiche come punto di partenza; questa opzione amplia ulteriormente le possibilità, rendendo le Genmoji una risorsa versatile per le tue comunicazioni quotidiane.

Per gestire al meglio le tue creazioni, Apple ha implementato opzioni pratiche per ciascuna Genmoji. Ogni volta che ne crei una, troverai un’icona a forma di tre puntini situata sotto l’immagine. Cliccando su questa icona, avrai accesso a funzioni aggiuntive. Puoi salvare la Genmoji tra gli adesivi, permettendo l’accesso rapido alle tue creazioni preferite senza doverle ricreare ogni volta. Questa funzionalità è soprattutto utile per chi desidera conservare diverse variazioni di una sola Genmoji, facilitando così l’interazione nelle chat.

Inoltre, se desideri modificare la didascalia di una Genmoji già creata, puoi farlo direttamente da questo menu. È una funzione che rende le Genmoji ancora più dinamiche, consentendo di adattarle al contesto della conversazione. Infine, è possibile copiare la Genmoji per condividerla rapidamente in altre app o chat, ampliando il loro utilizzo oltre l’app Messaggi.

Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente l’uso delle Genmoji, è consigliabile esplorare le risorse disponibili su piattaforme di supporto Apple, dove possono trovare suggerimenti utili e trucchi per sfruttare al massimo queste nuove capacità creative. L’accesso a forum e gruppi di discussione online può anche fornire ispirazione e supporto per chi è alle prime armi con queste funzionalità.

In definitiva, le Genmoji non solo arricchiscono l’esperienza di messaggistica, ma rappresentano un passo significativo verso interazioni più personali e creative. Grazie a una vasta gamma di opzioni e strumenti, gli utenti possono finalmente esprimere la loro individualità in modo innovativo e coinvolgente.