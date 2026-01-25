Gemini chiude Nifty Gateway dopo crollo prolungato del mercato NFT e avvia fase inattesa di radicale ristrutturazione

Gemini-Owned Nifty Gateway to Close After Prolonged NFT Market Slump

Chiusura e tempistiche

La piattaforma di NFT controllata da Gemini sta cessando le operazioni dopo anni di mercato depresso, fissando la data di spegnimento al 23 febbraio 2026. Il sito è già passato in modalità “solo prelievo”, con circa un mese di tempo per spostare NFT e fondi fuori dall’ecosistema.

Gli utenti possono trasferire gli asset tramite l’account collegato su Gemini Exchange oppure direttamente sul proprio conto bancario tramite Stripe, seguendo le istruzioni inviate via email agli intestatari di ether, dollari e collezioni digitali. La società insiste sui tempi stretti: chi non completa le operazioni entro la scadenza rischia complicazioni nella gestione delle risorse residue.

La chiusura segna una fase di consolidamento nel settore, con i grandi gruppi crypto che privilegiano prodotti core come exchange e wallet rispetto alle piattaforme nate nel pieno della speculazione del 2021.

Dall’ascesa alla riconversione

Lanciata nel 2020, la piattaforma oggi in chiusura fu tra le prime a portare gli NFT oltre il pubblico cripto, grazie ai pagamenti con carta di credito e a un’esperienza pensata per utenti mainstream. Nel boom del 2021 superò i 300 milioni di dollari di vendite, ospitando drop curati di artisti come Beeple e Grimes, diventando una vetrina simbolo dell’arte digitale.

Il crollo dei volumi, la fine della corsa speculativa e l’arrivo di concorrenti più agili hanno però eroso rapidamente la sua centralità. Nel 2024 il brand ha tentato una svolta in “Studio”, concentrandosi su progetti creativi onchain e partnership selezionate, abbandonando il modello di marketplace aperto.

Questo riposizionamento non è bastato a ristabilire trazione né a giustificare, per Gemini, la prosecuzione di un business sempre più marginale rispetto alla strategia dell’exchange.

Segnali per il mercato NFT

La chiusura avviene su uno sfondo di mercato che, dopo il picco del 2022 con una capitalizzazione stimata intorno ai 17 miliardi di dollari, è sceso a poco meno di 3 miliardi, nonostante rimbalzi periodici. Brevi fiammate di volumi nel 2026 non hanno invertito la tendenza di lungo periodo, caratterizzata da minori afflussi di nuovi utenti e da un netto ridimensionamento dei prezzi medi.

Grandi operatori come Gemini stanno riallocando risorse su exchange, wallet e app “super” multi-servizio, lasciando sullo sfondo marketplace nati esclusivamente per il collezionismo digitale. Gli investimenti si spostano verso segmenti mirati, in particolare gaming, loyalty, IP entertainment e casi d’uso con utilità dimostrabile, come dimostra l’interesse di gruppi come Animoca Brands.

Per gli utenti, il messaggio è chiaro: l’era dei marketplace generalisti, alimentati quasi solo da speculazione, lascia spazio a piattaforme verticali, integrate in ecosistemi dove l’NFT è infrastruttura, non fine a se stesso.

FAQ

D: Quando spegnerà definitivamente la piattaforma?

R: La data di chiusura operativa è fissata al 23 febbraio 2026.

D: Cosa devono fare gli utenti con NFT e fondi ancora depositati?

R: Devono trasferire gli asset, via Gemini Exchange o bonifico tramite Stripe, prima della scadenza.

D: Perché la società ha scelto di interrompere il servizio?

R: Il prolungato calo del mercato NFT e le priorità strategiche di Gemini hanno reso il progetto non più centrale.

D: La chiusura riguarda anche il wallet di Gemini?

R: No, Gemini Wallet continuerà a supportare NFT e altre risorse digitali.

D: Cosa è successo ai volumi del mercato NFT dal picco del 2021?

R: La capitalizzazione è scesa da circa 17 miliardi di dollari a poco meno di 2,8 miliardi.

D: La piattaforma aveva già cambiato modello di business?

R: Sì, nel 2024 si era trasformata in “Studio” focalizzato su progetti creativi onchain.

D: Esistono ancora investimenti nel settore NFT?

R: Sì, ma sono sempre più concentrati su gaming, utility e brand partnership.

D: Qual è la fonte giornalistica principale delle informazioni riportate?

R: I dettagli su chiusura, data e modalità di prelievo derivano da una ricostruzione basata su reporting specializzato di testate crypto internazionali, tra cui l’articolo d’ispirazione citato nell’input utente.