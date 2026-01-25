Gemini chiude Nifty Gateway dopo crollo prolungato del mercato NFT e avvia fase inattesa di radicale ristrutturazione

Gemini chiude Nifty Gateway dopo crollo prolungato del mercato NFT e avvia fase inattesa di radicale ristrutturazione

Gemini-Owned Nifty Gateway to Close After Prolonged NFT Market Slump

Chiusura e tempistiche

La piattaforma di NFT controllata da Gemini sta cessando le operazioni dopo anni di mercato depresso, fissando la data di spegnimento al 23 febbraio 2026. Il sito è già passato in modalità “solo prelievo”, con circa un mese di tempo per spostare NFT e fondi fuori dall’ecosistema.

Gli utenti possono trasferire gli asset tramite l’account collegato su Gemini Exchange oppure direttamente sul proprio conto bancario tramite Stripe, seguendo le istruzioni inviate via email agli intestatari di ether, dollari e collezioni digitali. La società insiste sui tempi stretti: chi non completa le operazioni entro la scadenza rischia complicazioni nella gestione delle risorse residue.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

La chiusura segna una fase di consolidamento nel settore, con i grandi gruppi crypto che privilegiano prodotti core come exchange e wallet rispetto alle piattaforme nate nel pieno della speculazione del 2021.

Dall’ascesa alla riconversione

Lanciata nel 2020, la piattaforma oggi in chiusura fu tra le prime a portare gli NFT oltre il pubblico cripto, grazie ai pagamenti con carta di credito e a un’esperienza pensata per utenti mainstream. Nel boom del 2021 superò i 300 milioni di dollari di vendite, ospitando drop curati di artisti come Beeple e Grimes, diventando una vetrina simbolo dell’arte digitale.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Il crollo dei volumi, la fine della corsa speculativa e l’arrivo di concorrenti più agili hanno però eroso rapidamente la sua centralità. Nel 2024 il brand ha tentato una svolta in “Studio”, concentrandosi su progetti creativi onchain e partnership selezionate, abbandonando il modello di marketplace aperto.

Questo riposizionamento non è bastato a ristabilire trazione né a giustificare, per Gemini, la prosecuzione di un business sempre più marginale rispetto alla strategia dell’exchange.

Segnali per il mercato NFT

La chiusura avviene su uno sfondo di mercato che, dopo il picco del 2022 con una capitalizzazione stimata intorno ai 17 miliardi di dollari, è sceso a poco meno di 3 miliardi, nonostante rimbalzi periodici. Brevi fiammate di volumi nel 2026 non hanno invertito la tendenza di lungo periodo, caratterizzata da minori afflussi di nuovi utenti e da un netto ridimensionamento dei prezzi medi.

Grandi operatori come Gemini stanno riallocando risorse su exchange, wallet e app “super” multi-servizio, lasciando sullo sfondo marketplace nati esclusivamente per il collezionismo digitale. Gli investimenti si spostano verso segmenti mirati, in particolare gaming, loyalty, IP entertainment e casi d’uso con utilità dimostrabile, come dimostra l’interesse di gruppi come Animoca Brands.

Per gli utenti, il messaggio è chiaro: l’era dei marketplace generalisti, alimentati quasi solo da speculazione, lascia spazio a piattaforme verticali, integrate in ecosistemi dove l’NFT è infrastruttura, non fine a se stesso.

FAQ

D: Quando spegnerà definitivamente la piattaforma?
R: La data di chiusura operativa è fissata al 23 febbraio 2026.

D: Cosa devono fare gli utenti con NFT e fondi ancora depositati?
R: Devono trasferire gli asset, via Gemini Exchange o bonifico tramite Stripe, prima della scadenza.

D: Perché la società ha scelto di interrompere il servizio?
R: Il prolungato calo del mercato NFT e le priorità strategiche di Gemini hanno reso il progetto non più centrale.

D: La chiusura riguarda anche il wallet di Gemini?
R: No, Gemini Wallet continuerà a supportare NFT e altre risorse digitali.

D: Cosa è successo ai volumi del mercato NFT dal picco del 2021?
R: La capitalizzazione è scesa da circa 17 miliardi di dollari a poco meno di 2,8 miliardi.

D: La piattaforma aveva già cambiato modello di business?
R: Sì, nel 2024 si era trasformata in “Studio” focalizzato su progetti creativi onchain.

D: Esistono ancora investimenti nel settore NFT?
R: Sì, ma sono sempre più concentrati su gaming, utility e brand partnership.

D: Qual è la fonte giornalistica principale delle informazioni riportate?
R: I dettagli su chiusura, data e modalità di prelievo derivano da una ricostruzione basata su reporting specializzato di testate crypto internazionali, tra cui l’articolo d’ispirazione citato nell’input utente.

Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com