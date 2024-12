Gemini AI di Google ora effettua chiamate e invia messaggi senza sbloccare il tuo dispositivo mobile

Ecco tre titoli di sezione appropriati per l’articolo:

Funzionalità di chiamata e messaggistica senza sblocco

Con la nuova versione (15.48) dell’app Google su Android, l’assistente AI Gemini ha ricevuto una significativa implementazione che amplia le sue potenzialità. Adesso, gli utenti possono effettuare chiamate e inviare messaggi direttamente attraverso Gemini, anche quando il dispositivo è bloccato. Questa innovazione rappresenta un notevole passo avanti nella comodità d’uso, poiché permette di completare attività quotidiane in modo hands-free, ideale per chi ha sempre fretta. Pensate a quando dovete inviare un rapido messaggio: ora è sufficiente chiedere a Gemini di farlo al vostro posto, rendendo l’interazione molto più semplice.

Come attivare le nuove opzioni di Gemini

Per sfruttare questa nuova funzionalità di chiamata e messaggistica, è fondamentale accedere alle impostazioni di Gemini e abilitare l’opzione “Effettua chiamate e invia messaggi senza sbloccare”. Assicuratevi inoltre che le vostre applicazioni di telefonia e messaggistica siano abilitate all’interno di Gemini. Il procedimento è intuitivo e, una volta configurato, consente di comunicare con i propri contatti senza necesità di toccare il dispositivo. Questa funzione non solo semplifica l’uso dell’assistente, ma integra ulteriormente Gemini nelle routine quotidiane degli utenti.

L’evoluzione di Gemini come assistente AI

Quando Gemini è stato lanciato inizialmente sul Pixel, le sue capacità erano ancora limitate, focalizzandosi principalmente sulla generazione di testi creativi e sintesi di informazioni. Oggi, con questa recente aggiornamento, è evidente quanto sia progredito il suo sviluppo, portando a un’esperienza utente notevolmente migliorata. Sebbene Gemini stia evolvendo e introducendo funzionalità innovative, è importante notare che deve ancora raggiungere il livello di versatilità del Google Assistant, rimaniamo fiduciosi che in futuro verranno presentate ulteriori novità. Le attese crescere riguardo alle prossime implementazioni, che promettono di rendere Gemini un assistente sempre più indispensabile nella vita quotidiana.

