GeForce Now offre Dragon Age: The Veilguard – Scopri come ottenerlo!

Dettagli della promozione GeForce Now

NVIDIA ha lanciato un’interessante iniziativa per celebrare il lancio di uno dei titoli più attesi dell’anno, Dragon Age: The Veilguard. Coloro che decidono di iscriversi per sei mesi al servizio GeForce NOW Ultimate avranno diritto a ricevere in omaggio una copia del nuovo capitolo del franchise, il cui valore commerciale è di 59,99€. Un’offerta davvero vantaggiosa per gli appassionati di gaming e, in particolare, per i fan della saga di Dragon Age.

Il costo per accedere a questo pacchetto promozionale è di 109,99€, fornendo così sei mesi di accesso ai ricchi contenuti del servizio di cloud gaming di NVIDIA, insieme alla possibilità di giocare al nuovo Dragon Age fin dal giorno della sua uscita, programmata per il 31 ottobre. Questo regalo non è solo temporaneo; il gioco rimarrà nei profili degli utenti anche dopo la scadenza dell’abbonamento, permettendo ai giocatori di continuare a esplorare il mondo di The Veilguard a loro piacimento.

È interessante notare che l’iniziativa rappresenta un’opportunità per avvicinare i neofiti al servizio GeForce NOW, noto per la sua versatilità e le sue prestazioni elevate. A differenza di altri servizi di cloud gaming che limitano l’accesso a un catalogo predefinito, GeForce NOW consente anche di riprodurre stanno a giochi già in possesso degli utenti su piattaforme come Steam e GOG, amplificando ulteriormente le opzioni disponibili. Questo lo rende particolarmente attraente per chi non dispone di un hardware di fascia alta ma desidera comunque giocare alle ultime novità sul mercato.

Questa promozione è valida solo per i nuovi abbonamenti a pagamento di sei mesi e il pagamento avverrà in un’unica soluzione al momento dell’acquisto. È bene tenere a mente che l’offerta non è rimborsabile e che il piano si rinnoverà automaticamente a scadenza, se non si annulla il servizio attraverso il portale NVIDIA. Il periodo di validità dell’offerta è limitato, esaurendosi il 30 ottobre, un giorno prima della release ufficiale del gioco. Con una sola iscrizione consentita per cliente, è consigliabile affrettarsi se si desidera approfittare di questa fantastica promozione.

Caratteristiche del servizio GeForce Now Ultimate

GeForce NOW Ultimate si distingue per un’esperienza di cloud gaming all’avanguardia, rendendo accessibili giochi di alta qualità senza la necessità di un hardware costoso. Gli utenti che si abbonano a questo servizio possono usufruire di prestazioni grafiche straordinarie, grazie all’utilizzo delle più recenti GPU RTX 4080 di NVIDIA. Questo significa che i giocatori possono immergersi in mondi virtuali con risoluzioni fino a 4K e frame rate che raggiungono i 120 fps, garantendo fluidità e dettagli mozzafiato.

Uno dei punti di forza di GeForce NOW è la sua compatibilità con una vasta gamma di titoli. Oltre a offrire un catalogo di giochi su abbonamento simile a quello di Netflix, la piattaforma permette anche di accedere a giochi già posseduti dagli utenti su piattaforme come Steam, GOG e Microsoft Store. Questo approccio ha reso GeForce NOW una scelta eccellente per coloro che desiderano continuare a giocare ai loro titoli preferiti, magari su dispositivi meno performanti o semplicemente mentre sono in viaggio.

La modalità DLSS 3, disponibile per gli abbonati a GeForce NOW Ultimate, rappresenta un ulteriore vantaggio; questa tecnologia utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e aumentare i frame rate, anche nei giochi più esigenti. In aggiunta, la funzione NVIDIA Reflex assicura una latenza ridotta, essenziale per giochi competitivi, dove ogni millisecondo conta.

Un’altra caratteristica innovativa è il supporto multipiattaforma, che consente agli utenti di giocare su diversi dispositivi, tra cui PC, laptop, smartphone, tablet e Smart TV. Questa flessibilità permette di accedere alla propria libreria di giochi in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, offrendo una vera libertà di scelta ai giocatori di oggi.

Il servizio è progettato per essere semplice da utilizzare, con un’interfaccia intuitiva che consente di trovare e avviare i titoli preferiti rapidamente. GeForce NOW Ultimate rappresenta, quindi, una soluzione efficace per coloro che cercano un’alternativa alla tradizionale esperienza di gioco su console o PC. In sintesi, gli abbonati possono godere di un’esperienza Gaming premium anche se non possiedono la macchina da gioco di ultima generazione, il tutto con un abbonamento che offre grande valore e versatilità.

Informazioni su Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard segna un atteso ritorno nella celebre saga sviluppata da BioWare, che ha catturato il cuore di milioni di giocatori nel corso degli anni. Questo nuovo capitolo, previsto per il 31 ottobre, si propone di espandere ulteriormente l’universo affascinante e complesso di Dragon Age, portando i fan in un viaggio ricco di avventure e scelte difficili.

Mettendo in risalto la profonda lore della serie, The Veilguard introduce nuove meccaniche di gioco e una trama avvincente che invita i giocatori a esplorare la mitologia del mondo di Thedas. I personaggi, nuovi e familiari, saranno accompagnati da storie intrecciate e conflitti morali, elementi che da sempre contraddistinguono la serie. Con un focus sulla narrazione immersiva, BioWare punta a regalare ai giocatori un’esperienza intensa e coinvolgente, tipica dei migliori RPG.

Una delle caratteristiche salienti di Dragon Age: The Veilguard è la libertà di scelta. I giocatori potranno personalizzare il loro eroe, modellandone l’aspetto e le abilità, e le decisioni prese nel corso delle quest influenzeranno significativamente la trama e le relazioni con gli altri personaggi. Questo approccio garantisce che ogni giocatore possa vivere la propria avventura in modo unico, creando una connessione emotiva con il gioco.

Dall’incantevole paesaggio di Thedas, che varia dalle foreste lussureggianti delle terre del Sud alle fredde vette montuose del Nord, ai temibili nemici da affrontare, The Veilguard promuove un senso di scoperta. Le ambientazioni sono riccamente dettagliate, offrendo non solo scenari spettacolari ma anche innumerevoli segreti da svelare e missioni secondarie da completare, per un’esperienza di gioco che non finisce mai di stupire.

In aggiunta, il gioco sarà dotato delle ultime tecnologie grafiche, garantendo un livello di realismo visivo senza precedenti. Grazie al supporto della piattaforma GeForce NOW, i giocatori avranno l’opportunità di godere di performance elevate, anche su dispositivi meno potenti, senza compromettere la qualità dell’esperienza di gioco.

Dragon Age: The Veilguard non è solo un nuovo capitolo della saga; è un invito a tornare in un mondo ricco di storia e mitologia, pronto a essere esplorato e scoperto. I fan possono aspettarsi un’avventura che sfida le convenzioni e riporta in vita il fascino della narrativa interattiva, portando la serie in una nuova era.

Scadenza e termini dell’offerta

L’offerta promozionale di NVIDIA per GeForce Now Ultimate è un’opportunità da cogliere al volo, ma è importante tenere presente alcune scadenze e condizioni di partecipazione per non rimanere delusi. La promozione è valida esclusivamente per i nuovi abbonamenti a pagamento di sei mesi, a un costo totale di 109,99€. Un aspetto fondamentale è che il pagamento dell’intero importo dovrà essere effettuato al momento dell’acquisto, non essendo prevista alcuna forma di rimborso. Gli utenti devono quindi valutare attentamente la propria decisione prima di procedere, dato che l’importo è dovuto in anticipo e non sarà rimborsabile.

Il piano GeForce NOW Ultimate offre accesso ai contenuti per sei mesi dalla data di registrazione, al termine dei quali l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo attuale, se non si procederà con la cancellazione attraverso il portale dell’account NVIDIA. Questo può risultare utile per chi desidera continuare a usufruire del servizio e dei suoi vantaggi, ma è essenziale ricordare di gestire le impostazioni di rinnovo per evitare addebiti indesiderati.

Un altro dettaglio cruciale è la durata limitata della promozione, che scade il 30 ottobre. Questo giorno rappresenta un’importante scadenza, in quanto coinciderà con il day one di Dragon Age: The Veilguard, permettendo ai nuovi abbonati di accedere al titolo fin dal primo istante della sua uscita. Gli interessati devono quindi affrettarsi, poiché l’offerta sarà valida fino ad esaurimento delle scorte disponibili e si limita a un unico abbonamento per cliente. È consigliabile tenere d’occhio queste informazioni per assicurarsi di non perdere l’occasione di ottenere il gioco in omaggio.

Va sottolineato che l’iscrizione al bundle comporta un’esperienza di gioco unica e la possibilità di esplorare nuove avventure, ma gli utenti dovranno rispettare le condizioni indicate per beneficiare del pacchetto. Questo è particolarmente rilevante per nuovi utenti che desiderano accedere a un’offerta vantaggiosa e dare il via a un percorso entusiasta all’interno del mondo di Dragon Age, rendendo la scelta di aderire a GeForce NOW Ultimate ancor più attraente e mirata.

Come ottenere l’abbonamento e il gioco in omaggio

Acquistare il bundle promozionale che unisce GeForce NOW Ultimate a Dragon Age: The Veilguard è un processo semplice e veloce, ma è fondamentale seguire attentamente i passaggi indicati per assicurarsi di non perdere questa opportunità. Per iniziare, gli utenti interessati devono recarsi sul sito ufficiale di NVIDIA e selezionare l’opzione per l’abbonamento a GeForce NOW Ultimate. Qui, troveranno dettagli sull’offerta attuale e sul prezzo, fissato a 109,99€ per sei mesi di accesso al servizio.

Una volta scelta l’opzione di abbonamento, sarà richiesto di registrarsi o di accedere con un account NVIDIA esistente. La registrazione implica fornire alcune informazioni personali, come l’indirizzo email e la password, oltre a modalità di pagamento valide. È importante notare che il pagamento dell’intero importo è necessario al momento dell’acquisto, senza possibilità di rimborso. Gli utenti devono pertanto essere certi della propria decisione prima di procedere all’acquisto.

Una volta completata la registrazione e il pagamento, gli utenti riceveranno un’email di conferma contenente i dettagli del proprio abbonamento e dell’inclusione di Dragon Age: The Veilguard. Questo gioco sarà disponibile per il download e il gioco non appena verrà lanciato, il 31 ottobre. Grazie al sistema di cloud gaming di GeForce NOW, i giocatori potranno accedere a Dragon Age: The Veilguard su vari dispositivi, che variano dai PC ai dispositivi mobili, senza necessità di installazioni pesanti o hardware specifico.

È essenziale ricordare che la promozione è valida solo per i nuovi abbonamenti, limitando l’acquisto a un singolo abbonamento per cliente. Ciò significa che gli utenti che già possiedono un abbonamento GeForce NOW non potranno beneficiare di questa offerta. Inoltre, è consigliabile finalizzare l’acquisto prima della scadenza del 30 ottobre, in quanto l’offerta terminerà quel giorno, consentendo ai neofiti di esplorare Dragon Age fin dal day one.

Per coloro che desiderano vivere intensamente l’avventura di Dragon Age: The Veilguard, avere accesso a questo bundle rappresenta una scelta intelligente e vantaggiosa, oltre a offrire un’esperienza di gioco premium grazie alla potenza delle GPU NVIDIA. Non perdere questa straordinaria occasione di approfondire un mondo ricco di storie e avventure, assicurati di garantire il tuo posto nel fantastico universo di Dragon Age.