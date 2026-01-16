Gas europeo in impennata oltre 34 euro: tensioni e rischi riaccendono i mercati energia

Andamento dei prezzi

Future sul gas di Amsterdam in accelerazione: i contratti di febbraio guadagnano il 2,66% e toccano quota 34 euro/MWh, livello più alto da agosto. Il movimento rialzista si estende per la sesta seduta consecutiva, consolidando un trend breve ma intenso che riflette pressioni crescenti sulla curva a breve termine.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Nell’arco dell’ultima settimana la performance segna circa +20%, con volatilità in rafforzamento e scambi focalizzati sulle scadenze front-month. Il mercato recepisce segnali di domanda in aumento e un premio di rischio che si amplia sulla parte iniziale della struttura dei prezzi.

La dinamica indica una fase di pricing più reattivo rispetto ai fondamentali stagionali, con allunghi legati a trigger esogeni e a un sentiment orientato alla copertura. La continuità del rimbalzo, unita al superamento di soglie tecniche di breve, sostiene acquisti tattici e riduce l’appetito per scommesse ribassiste nel very short term.

Fattori meteorologici e impatto sulle forniture

Il fronte del freddo in arrivo sull’Europa, segnalato dai principali modelli previsionali, spinge la domanda di gas per riscaldamento in un contesto già sotto pressione. Le ondate gelide previste per fine mese intensificano i picchi di consumo, con effetti immediati sui flussi spot e sulla capacità di risposta degli operatori di bilanciamento.

Il deterioramento termico si traduce in maggiore utilizzo delle riserve giornaliere e in un ricorso più marcato alle importazioni, soprattutto lungo gli snodi di Amsterdam e del Nord Europa. Le finestre meteo più rigide tendono inoltre a comprimere la disponibilità logistica nei terminali e a ridurre i margini dei trader, alimentando premi di rischio sulla componente front-month.

Le criticità operative emergono anche sul lato della flessibilità: minori gradi giorno equivalgono a un incremento della curva di domanda nelle ore di punta, con pressioni sulle reti e sui flussi transfrontalieri. In parallelo, la variabilità del meteo aumenta la probabilità di congestioni locali e di aggiustamenti di prezzo intraday più accentuati rispetto alle medie stagionali.

Scorte e rischi per la stabilità del mercato

Le scorte europee risultano al 52%, significativamente sotto la media quinquennale del 67%, segnalando un cuscinetto di sicurezza assottigliato in piena stagione invernale. Il margine di manovra per coprire picchi di domanda si restringe e aumenta la dipendenza da approvvigionamenti spot e da importazioni tempestive.

Il combinato tra riserve ridotte e freddo intenso accresce la sensibilità dei prezzi a shock anche modesti, con il rischio di squeeze sul front-month e di allargamento degli spread di breve. La probabilità di interventi di bilanciamento straordinari cresce, mentre gli operatori privilegiano strategie di copertura più aggressive.

In questo contesto, la stabilità del mercato è esposta a volatilità episodica: ritardi nei flussi, congestioni nei terminali o interruzioni logistiche possono amplificare movimenti intraday. La curva forward riflette un premio di rischio più alto, in attesa di segnali meteo e di ricostituzione delle scorte verso livelli più coerenti con la media storica.

FAQ