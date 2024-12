Galaxy Unpacked 2025: date svelate e tutti i dettagli sul lineup di annunci imperdibile

Data dell’evento Galaxy Unpacked 2025

Un leak recente ha confermato che l’evento Galaxy Unpacked di Samsung si terrà il 22 gennaio 2025 alle 10 AM PT, in San Jose, California. Questo evento segna l’atteso lancio della serie Galaxy S25, seguendo la tradizione annuale di debutto dei flagship Samsung all’inizio dell’anno. Sono state già diffuse diverse indiscrezioni su un lancio di gennaio e ora abbiamo una data precisa, che suscita grande interesse tra gli appassionati del brand. La notizia è stata divulgata dal noto informatore Alvin su X (precedentemente noto come Twitter), confermando così la tempistica per il prossimo grande evento tecnologico della casa sudcoreana.

Dispositivi attesi durante l’Unpacked

Durante l’evento Galaxy Unpacked del 22 gennaio 2025, Samsung svelerà una gamma di dispositivi chiave, tra cui la tanto attesa serie Galaxy S25. Nello specifico, il pubblico potrà assistere al lancio del Galaxy S25, Galaxy S25+, e Galaxy S25 Ultra. Questi smartphone promettono di offrire aggiornamenti significativi rispetto ai modelli precedenti, con innovazioni sia nel design che nelle prestazioni.

Oltre ai nuovi smartphone, il programma dell’evento prevede anche un’anteprima del dispositivo XR, conosciuto attualmente come Project Moohan. Sebbene il lancio completo di questo headset sia previsto per il 2025, Samsung ha scelto di creare aspettativa senza compromettere il focus sulle sue ammiraglie. Si prevede quindi che il teaser fornisca dettagli fondamentali su questo nuovo prodotto, mantenendo vivo l’interesse del mercato.

Dettagli su Project Moohan

Il Project Moohan rappresenta un’importante innovazione nel panorama della realtà estesa, sebbene Samsung non preveda di lanciare ufficialmente il dispositivo durante l’evento. Durante il Galaxy Unpacked 2025, ci si aspetta una presentazione iniziale della tecnologia, probabilmente con un teaser che svelerà informazioni sul nome commerciale del dispositivo. Il dettagliato annuncio potrà includere indicazioni su un possibile orizzonte temporale per il rilascio, alimentando l’interesse attorno a questo nuovo prodotto.

Gli analisti suggeriscono che Samsung potrebbe aver optato per questo approccio strategico per evitare di disperdere l’attenzione su un evento che tradizionalmente celebra i suoi smartphone di punta. Si prevede quindi che, dopo il lancio della serie Galaxy S25, il Project Moohan sarà ulteriormente approfondito in un successivo evento dedicato, che probabilmente coinciderà con il lancio della nuova linea di telefoni pieghevoli prevista per luglio 2025. Questa scelta potrebbe rivelarsi fruttuosa nel mantenere alta l’attenzione del pubblico sia sui flagship che sulle nuove tecnologie emergenti di Samsung.