Galaxy S25 Ultra a confronto con S25 e S25 Plus: analisi dettagliata delle specifiche principali e funzionalità

Specifiche e caratteristiche a confronto

I modelli Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra presentano una gamma di specifiche che, sebbene simili in molti aspetti, offrono vari livelli di prestazioni e funzionalità per soddisfare diverse esigenze degli utenti.

Caratteristiche Galaxy S25 Galaxy S25 Plus Galaxy S25 Ultra Display 6.2” AMOLED; 2,340×1,080 pixel; 1-120Hz 6.7” AMOLED; 3,120×1,440 pixel; 1-120Hz 6.8” AMOLED; 3,120×1,440 pixel; 1-120Hz Processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 12GB 12GB 12GB Storage interno 128GB, 256GB 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB Fotocamera posteriore 50MP (principale), 12MP (ultrawide), 10MP (teleobiettivo 3x) 50MP (principale), 12MP (ultrawide), 10MP (teleobiettivo 3x) 200MP (principale), 50MP (ultrawide), 10MP (teleobiettivo 3x), 50MP (teleobiettivo 5x) Fotocamera frontale 12MP 12MP 12MP Batteria 4,000 mAh 4,900 mAh 5,000 mAh Ricarica 25W (cablata) 25W (cablata) 45W (cablata) Certificazione IP68 IP68 IP68 Prezzo iniziale (USA) 0 ,000 ,300

La esistenza di queste opzioni di specifiche offre agli utenti dell’S25 la possibilità di scegliere il dispositivo che più si adatta alle proprie necessità, dal modello base per coloro che cercano prestazioni solide fino alle funzioni premium dell’S25 Ultra, ideale per i fotografi e gli utenti più esigenti.

Design e display

Il design dei nuovi smartphone Galaxy S25 presenta somiglianze con i modelli dell’anno scorso, tuttavia, vi sono differenze più sottili tra i tre dispositivi. Le varianti S25 e S25 Plus includono una configurazione a tre fotocamere sul retro, contrariamente all’S25 Ultra, che è dotato di quattro fotocamere. Un elemento distintivo dell’S25 Ultra è la presenza di uno slot per S Pen, mantenendo così una tradizione della serie Note.

Ponderando il peso, il modello standard S25 si rivela essere il più leggero, con un peso di 162 grammi (5,71 once). L’S25 Plus è leggermente più pesante, a 190 grammi (6,7 once), mentre l’S25 Ultra, il più massiccio, raggiunge i 218 grammi (7,69 once). I materiali utilizzati sono anch’essi distintivi: l’S25 e l’S25 Plus presentano un telaio in alluminio standard, mentre il S25 Ultra è realizzato con un telaio in titanio, fornendo un tocco di robustezza e lusso.

Un altro aspetto di differenziazione è rappresentato dagli schermi dei dispositivi. Tutti e tre i modelli utilizzano tecnologie AMOLED con un’ampia gamma di refresh rate, mantenendo una frequenza variabile tra 1 e 120 Hz. Tuttavia, le dimensioni e la risoluzione variano significativamente: l’S25 offre un display da 6,2 pollici, mentre l’S25 Plus cresce a 6,7 pollici e l’S25 Ultra sfoggia un display leggermente più grande da 6,8 pollici. L’S25 ha una risoluzione HD di 2.340×1.080 pixel, il Plus aumenta la chiarezza con una risoluzione di 3.120×1.440 pixel, e l’Ultra mantiene la stessa risoluzione del Plus, ma con un rivestimento anti-riflesso che diminuisce i riflessi in condizioni di illuminazione intensa.

Una novità significativa è l’introduzione di uno schermo con angoli curvi per l’S25 Ultra, allineandosi così con i modelli di dimensioni minori. Tutti i telefoni supportano un picco di luminosità di 2.600 nits, garantendo che gli schermi rimangano chiari e visibili anche sotto luce diretta. Complessivamente, il design e i display dei modelli Galaxy S25 offrono un’ottima esperienza visiva e un’estetica raffinata, rendendo ogni dispositivo interessante in base alle specifiche esigenze dell’utente.

Fotocamere e prestazioni

La sezione fotografica rappresenta uno dei principali punti di differenza tra i modelli Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra. Mentre il S25 e il S25 Plus presentano una configurazione comune a tre fotocamere sul retro, composta da un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultrawide da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x, il S25 Ultra si distingue per la sua avanzata configurazione a quattro fotocamere. Quest’ultimo include un sensore principale da 200 megapixel, capace di catturare immagini incredibilmente dettagliate, affiancato da un obiettivo ultrawide da 50 megapixel e due teleobiettivi: un teleobiettivo con zoom ottico 3x e un altro con zoom ottico 5x, offrendo versatilità e capacità fotografiche superiori.

Tutti e tre i dispositivi sono equipaggiati con una fotocamera frontale da 12 megapixel, ideale per selfie e videochiamate, e supportano la registrazione video fino a 8K, permettendo riprese di alta qualità. Questa coerenza nelle funzionalità fotografiche rende facile per gli utenti scegliere il modello in base alle loro esigenze specifiche, mentre il S25 Ultra si rivela particolarmente adatto per appassionati di fotografia e creatori di contenuti.

Passando alle prestazioni, tutti i modelli della serie S25 sono alimentati dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, personalizzato per ciascun dispositivo e che rappresenta il top della gamma in termini di potenza e funzionalità AI. Sono dotati di 12GB di RAM, una dotazione standard che migliora notevolmente le prestazioni multitasking e l’esecuzione di applicazioni pesanti.

La memoria interna varia tra i tre modelli: il Galaxy S25 offre opzioni da 128GB e 256GB, mentre l’S25 Plus propone 256GB e 512GB. L’S25 Ultra, il più avanzato, è disponibile con 256GB, 512GB e un’impressionante opzione da 1TB. Va notato che, come nei modelli precedenti, non è presente uno slot per microSD, imponendo agli utenti di considerare accuratamente le loro esigenze di archiviazione al momento dell’acquisto per relativi utilizzi futuri.

Funzionalità AI e batteria

I nuovi smartphone della serie Galaxy S25 si distinguono per le avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, che rappresentano un potenziale punto di svolta rispetto ai modelli precedenti. Tutti i dispositivi possono sfruttare caratteristiche AI simili, con il fine di migliorare l’esperienza utente quotidiana. Una delle principali novità è il “cross app actions”, che consente interazioni tra più app. Ad esempio, un comando per trovare un ristorante vegano pet-friendly genererebbe suggerimenti provenienti da Yelp e Messages, utilizzando modelli AI di Samsung o Google in base al contesto.

Un’altra funzionalità esclusiva di Samsung è l’AI Select, capace di consigliare azioni o app a seconda del contenuto visualizzato sullo schermo. Basta semplicemente aprire il pannello laterale e selezionare la funzione per ricevere suggerimenti pertinenti. Inoltre, la conversazione naturale viene facilitata da un nuovo sistema di ricerca conversazionale, che comprende richieste più casuali e restituisce suggerimenti contestuali. Per esempio, esprimendo problematiche visive, il dispositivo innesterà la regolazione della luminosità o del filtro luce blu.

Per quanto riguarda la batteria, le differenze tra i modelli diventano evidenti, sebbene la capienza non sia l’unico fattore determinante per l’autonomia. L’S25 è dotato di una batteria da 4.000 mAh, l’S25 Plus di una da 4.900 mAh e l’S25 Ultra di una da 5.000 mAh. Tuttavia, è cruciale considerare anche altri fattori come la luminosità del display e le altre funzioni che possono influenzare il consumo energetico. Entrambi l’S25 e l’S25 Plus supportano una ricarica cablata di 25 watt, un valore piuttosto stagnante rispetto ai concorrenti, che offrono ricariche nettamente più rapide.

L’S25 Ultra migliora leggermente con un sistema di ricarica da 45 watt, ma anche questo appare inadeguato per un dispositivo di fascia alta. Tutti i modelli offrono ricarica wireless a 15 watt e la funzionalità wireless PowerShare, per caricare altri dispositivi utilizzando la propria batteria. Anche se non dispongono del sistema MagSafe di Apple, possono essere utilizzati con casi e accessori compatibili tramite connettori magnetici per un’esperienza di ricarica migliorata.