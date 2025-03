Galaxy S24 riceve aggiornamento di sicurezza di marzo 2025 prima del rilascio di One UI 7 stabile

Galaxy S24 riceve l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2025 in anticipo

Oggi, Samsung ha sorpreso gli utenti lanciando l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2025 per la serie Galaxy S24, prima del previsto rilascio pubblico della stable version di One UI 7.0. Questo aggiornamento segna un’importante operazione di patching, mirata a garantire la sicurezza e la stabilità degli ultimi dispositivi della casa coreana.

Aggiornamento di sicurezza per Galaxy S24 in Corea del Sud

Il pacchetto di aggiornamento, destinato non solo al Galaxy S24 ma anche al Galaxy S24+ e al Galaxy S24 Ultra, è attualmente disponibile per gli utenti in Corea del Sud. L’aggiornamento si identifica con la versione del firmware S92xNKSS5AYB1 e ha una dimensione di download di circa 280MB.

Dettagli dell’aggiornamento di marzo 2025

Questo nuovo aggiornamento include il patch di sicurezza di marzo 2025, il quale affronta numerose vulnerabilità e problemi di sicurezza identificati nelle versioni precedenti del software. La tempestività di questo rilascio suggerisce che potrebbe rappresentare l’ultima modifica software prima dell’arrivo della versione stabile di One UI 7.0.

Prossimi passi verso il rilascio di One UI 7 stabile

Gli utenti della serie Galaxy S24 in Corea del Sud possono controllare il nuovo aggiornamento accedendo a Impostazioni » Aggiornamento software » Scarica e installa sui loro dispositivi. In alternativa, è possibile scaricare il firmware appropriato dal database ufficiale di Samsung per un’installazione manuale. Si prevede che questo aggiornamento venga reso disponibile nei prossimi giorni anche in altri paesi.

Attualmente, Samsung ha già rilasciato quattro beta di One UI 7.0 per i dispositivi Galaxy S24 iscritti al programma beta. La conclusione del programma è attesa per il prossimo mese, con il rilascio della versione stabile di One UI 7.0 previsto entro la fine di aprile 2025.

Prossimi passi verso il rilascio di One UI 7 stabile

Con l’aggiornamento di sicurezza di marzo 2025 ora disponibile, gli utenti della serie Galaxy S24 hanno la possibilità di migliorare la sicurezza dei loro dispositivi. Gli utenti in Corea del Sud possono facilmente accedere al nuovo aggiornamento navigando in Impostazioni, selezionando Aggiornamento software e quindi scegliendo l’opzione Scarica e installa. Questo processo garantisce che i dispositivi siano sempre aggiornati con le ultime patch di sicurezza.

In aggiunta, coloro che desiderano un controllo maggiore sul loro firmware possono scegliere di scaricare manualmente il pacchetto dal database ufficiale di Samsung. Questa opzione risulta utile per gli utenti più esperti che necessitano di installazioni personalizzate o per risolvere eventuali problemi di aggiornamento automatico.

È importante notare che l’aggiornamento di marzo potrebbe essere l’ultimo prima della diffusione ufficiale della versione stabilizzata di One UI 7.0, programmata per essere rilasciata entro la fine di aprile 2025. Attualmente, Samsung ha già distribuito quattro aggiornamenti della beta di One UI 7.0 per i dispositivi Galaxy S24 appartenenti al programma beta. Gli sviluppatori sono impegnati a ottimizzare le prestazioni e risolvere eventuali bug segnalati dagli utenti durante la fase beta.

Questo lavoro preliminare suggerisce che la versione stabile dovrebbe rappresentare un miglioramento significativo, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni. Pertanto, gli utenti possono aspettarsi un’esperienza complessiva più fluida e ricca, una volta completato il ciclo beta e consolidato il software per il rilascio pubblico.