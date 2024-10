G-Class Past II Future: Mercedes-Benz e Moncler di NIGO riscrivono la storia.

Mercedes-Benz e Moncler: l’innovazione di G-Class Past II Future

Il 19 ottobre 2024, presso il Salone “The City of Genius” di Shanghai, Mercedes-Benz e Moncler hanno unito le forze per presentare il progetto ‘G-Class Past II Future’, una straordinaria iniziativa che simboleggia la collaborazione tra il marchio di lusso automobilistico e il prestigioso brand di moda. Guidato dalla visione creativa di NIGO, stilista japonese, questo progetto segna una fusione affascinante tra un’icona del design automobilistico degli anni ’90 e un’interpretazione moderna di quel periodo. Il risultato è un contemporaneo trionfo del design e dell’innovazione.

Il progetto si propone di rielaborare la storica Mercedes-Benz Classe G, nota per la sua robustezza e il suo fascino intramontabile, introducendo elementi stilistici freschi e innovativi. Con una produzione limitata a soli 20 esemplari, ogni veicolo è un capolavoro da collezione. La G-Class Past II Future si basa sulle versioni G 450 d e G 500, ma si distingue per una verniciatura bicolore accattivante, che combina il verde e il grigio. Le ruote in lega nera con dettagli dorati, come la ruota di scorta e il serbatoio, conferiscono al tutto un’estetica esclusiva e distintiva.

All’interno, l’abitacolo è stato ridisegnato per evocare vividamente il tema del progetto. Gli interni presentano rivestimenti a scacchi in un’audace combinazione di arancione e oro, ispirati all’energia e alla cultura vitale degli anni ’90. A completare l’esperienza immersiva contribuisce l’artista Devon Turnbull, che ha realizzato un esclusivo impianto audio “boom box” che si integra armoniosamente nel veicolo, fondendo così suono e stile in un’unica entità.

Questa iniziativa rappresenta non solo una celebrazione della Classe G, ma anche una testimonianza del potere della creatività, capace di fondere passato e futuro in un contesto di continua evoluzione. Attraverso il progetto ‘G-Class Past II Future’, Mercedes-Benz e Moncler non solo rendono omaggio all’estetica distintiva degli anni ’90, ma tracciano anche una nuova direzione nel panorama del design automobilistico e della moda contemporanea.

Un’opera d’arte su quattro ruote

Il progetto ‘G-Class Past II Future’ si distingue come una reinterpretazione audace della storica Mercedes-Benz Classe G, un veicolo divenuto simbolo di robustezza e prestigio nel panorama automobilistico. Concepito in edizione limitata, questo modello esclusivo si basa sulle versioni G 450 d e G 500, rappresentando un connubio perfetto tra l’eredità del passato e le tendenze moderne. La verniciatura bicolore, che spazia tra un elegante verde e un sofisticato grigio, è solo la prima di una serie di innovazioni stilistiche che rende ogni esemplare un vero e proprio oggetto da collezione.

Ogni dettaglio del design è stato curato con attenzione maniacale. I cerchi in lega nera conferiscono un aspetto audace e contemporaneo, mentre gli accenti dorati, presenti sulla ruota di scorta posteriore e sul serbatoio, evocano un senso di lusso ed esclusività. Inoltre, l’illuminazione strategica e i fari a LED potenziati arricchiscono ulteriormente l’estetica futuristica del veicolo. Questo non è semplicemente un’automobile; è un’opera d’arte capace di attrarre l’attenzione sia su strada che nei contesti più eleganti.

Entrando all’interno, si è avvolti da un’atmosfera che celebra gli anni ’90, riprendendo elementi iconici di quel periodo e reinterpretandoli per l’odierna esperienza di guida. Gli interni vantano rivestimenti a scacchi, una scelta audace e stilosa, arricchiti da dettagli in oro e accenti arancioni che riattivano la vivacità del decennio. Ogni cucitura e ogni materiale è scelto con l’intento di evocare sensazioni di nostalgia e modernità simultaneamente.

Non meno rilevante è l’innovativo impianto audio progettato da Devon Turnbull, concepito come una “boom box” che si integra perfettamente nella struttura del veicolo. Questo sistema all’avanguardia non solo offre un’esperienza sonora di alta qualità, ma diventa anche un ulteriore elemento di design che amplifica l’impatto visivo e sensoriale, riflettendo al contempo l’arte e la musica che caratterizzano la cultura degli anni ’90.

Ogni esemplare della G-Class Past II Future si propone come un omaggio non solo all’iconica Mercedes-Benz Classe G, ma anche al potere della creatività artistica, capace di fondere influenze storiche con innovazioni contemporanee, tracciando così nuove traiettorie nel mondo del design automobilistico.

L’influenza anni ’90 secondo NIGO

Per il celebre stilista NIGO, gli anni ’90 rappresentano una delle epoche più dinamiche e innovative della cultura contemporanea, e questo progetto sottolinea perfettamente questa affermazione. Gli anni ’90 hanno visto emergere cambiamenti significativi nelle tendenze musicali e nei movimenti culturali, con la nascita di generi come l’elettronica, l’hip-hop e il grunge, che hanno influenzato in profondità la moda e il design. La G-Class Past II Future è una celebrazione di questo periodo iconico, interpretata attraverso un filtro moderno che esprime sia nostalgia che avanguardia.

Ogni aspetto del progetto è intriso di riferimenti visivi e stilistici che risuonano con l’estetica degli anni ’90. Grazie a una palette cromatica audace, che comprende toni vivaci come l’arancione, il verde e il blu, il design della G-Class si fa portavoce di un periodo vibrante e caratteristico. NIGO, con la sua esperienza nel mondo della moda streetwear, ha saputo catturare e reinterpretare i segni di un’era che ha influenzato non solo l’abbigliamento, ma anche il modo di vivere. L’obiettivo principale è quello di portare avanti un dialogo tra passato e futuro, creando un ponte tra le generazioni.

La fusione di elementi classici e moderni nella G-Class Past II Future è una risposta diretta all’esigenza di rimanere rilevanti in un paesaggio culturale in continua evoluzione. I dettagli utilizzati, come i rivestimenti interni a scacchi e l’impianto audio innovativo progettato da Devon Turnbull, sono perfettamente in linea con l’estetica vibrante e urban del periodo. Queste scelte di design non solo celebrano il passato, ma invitano anche a una riflessione più profonda su come le influenze storiche possano plasmare le visioni future della moda e dell’industria automobilistica.

Inoltre, l’approccio di NIGO all’inclusività riflette una filosofia di design che trascende le generazioni. Le sue creazioni sono pensate per essere gender-neutral, facendo eco a un messaggio più ampio di accettazione e diversità che caratterizza il mondo contemporaneo. La G-Class Past II Future, quindi, non è solo un veicolo automobilistico, ma un simbolo di una cultura che continua a evolversi, mantenendo vivo il ricordo di un’epoca passata, mentre si proietta verso il futuro con determinazione e stile.

Questo progetto rappresenta un riconoscimento della potenza della nostalgia e della continua influenza del passato sulla creatività attuale. La G-Class Past II Future emerge come una testimonianza del potenziale di una partnership unica tra Mercedes-Benz e Moncler, accentuata dalla visione artistica di NIGO, che insieme reinventano il concetto di lusso automobilistico con un tocco di cultura pop degli anni ’90.

Una capsule collection gender-neutral

In occasione del lancio del progetto ‘G-Class Past II Future’, Moncler ha presentato una capsule collection esclusiva, frutto della collaborazione con Mercedes-Benz e NIGO. Questa collezione è una moderna reinterpretazione dello streetwear anni ’90, pensata per un pubblico gender-neutral, rispecchiando i valori contemporanei di inclusività e diversità. Con una gamma di capi minimalisti ma di forte impatto, Moncler si propone di catturare l’essenza vibrante di un’epoca fondamentale per la moda, reinterpretandola in chiave attuale.

La capsule collection comprende diversi articoli, tra cui giacche souvenir, felpe con cappuccio, camicie a quadri e piumini leggeri. I colori dominanti della collezione sono il nero, il blu, il verde e il bianco, abbinati a vivaci accenti arancioni che richiamano il design distintivo della Mercedes-Benz Classe G. Ogni pezzo è progettato per esprimere non solo uno stile audace, ma anche un senso di funzionalità e comodità, in linea con le attese del pubblico moderno. La scelta di materiali di alta qualità e l’attenzione ai dettagli caratterizzano questa gamma, rendendola non solo estetica ma anche durevole.

Questa collezione sartoriale si allinea perfettamente con la visione artistica di NIGO, che su un piano più ampio intende plasmare il dialogo tra moda e cultura pop. I capi, pur essendo profondamente radicati nell’estetica streetwear degli anni ’90, incorporano tocchi innovativi che rispondono alle aspettative contemporanee. Questo approccio dimostra come il fashion design possa evolversi e adattarsi, pur mantenendo salda la connessione con le sue radici storiche.

La capsule collection sarà disponibile per l’acquisto a partire da aprile 2025, in concomitanza con la consegna delle esclusive vetture in edizione limitata. Questa sinergia tra il mondo della moda e quello automobilistico si traduce in un’offerta unica, in grado di attrarre un pubblico diversificato, attratto tanto dall’innovazione quanto dalla tradizione. Non si tratta solo di vestiti, ma di un’esperienza che progenera un senso di comunità e appartenenza, tipico di un’epoca che continua a influenzare le generazioni attuali.

La capsule collection rappresenta un’estensione naturale del progetto ‘G-Class Past II Future’, celebrando la capacità della moda di connettere e ispirare. Grazie all’unione di due marchi iconici e al genio creativo di NIGO, questa collezione mira a ridefinire il concetto di lusso, trasformandosi in un elemento essenziale per chiunque desideri esprimere la propria individualità attraverso lo stile.

La campagna ‘Past Forward’

In concomitanza con la rivelazione del progetto ‘G-Class Past II Future’, Mercedes-Benz e Moncler hanno avviato una campagna globale denominata “Past Forward. Where the Future is Driven by the Past”. Questa iniziativa non solo celebra la nuova interpretazione della storica Classe G, ma pone anche un forte accento sul legame profondo tra passato e futuro nel design e nella cultura. L’intento è quello di esplorare come gli elementi del passato possano informare e ispirare la creatività contemporanea, creando un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

La campagna, diretta dal fotografo Thibaut Grevet, si avvale di un linguaggio visivo accattivante che richiama atmosfere vintage mescolate a elementi moderni. Attraverso una serie di immagini evocative, viene messa in evidenza la capacità del design di trascendere il tempo, mostrando come le influenze stilistiche degli anni ’90 continuino a permeare l’estetica odierna. I visual rappresentano non solo le automobili, ma anche la capsule collection in arrivo, creando una narrazione fluida tra i due mondi.

Utilizzando i canali social ufficiali e le piattaforme dei due brand, la campagna è progettata per raggiungere un pubblico globale di appassionati sia di auto che di moda, facendo leva sull’interesse culturale attuale per la nostalgia e per la re-invenzione del passato. Le immagini e i contenuti multimediali invitano il pubblico a riflettere su come le radici culturali possano modellare le tendenze future, promuovendo un’idea di continuità che abbraccia il tempo e le generazioni.

In questo contesto, il messaggio della campagna sottolinea anche l’importanza di una nuova narrativa più inclusiva, rispecchiando i valori contemporanei di diversità e accettazione. La collaborazione tra Mercedes-Benz e Moncler, attraverso la visione creativa di NIGO, rappresenta un passo significativo verso questa direzione, dimostrando come l’arte, la moda e l’automobile possano unire le forze per esprimere un linguaggio universale. Non soltanto un progetto commerciale, ma un vero e proprio movimento culturale che invita a rivalutare il potere delle influenze del passato e la loro applicazione nel presente.

“Past Forward” si presenta come un invito alla comunità globale a unirsi a questa celebrazione del design e della cultura, incoraggiando una riflessione su come il passato possa diventare un trampolino di lancio per le idee del futuro. Attraverso ogni immagine e ogni evento che accompagna questa campagna, Mercedes-Benz e Moncler tracciano un nuovo cammino, orientato non solo verso l’innovazione, ma anche verso un’eredità culturale che continua a brillare e ispirare.