Furti d’auto in Italia, la soluzione innovativa di Mercedes con barriera digitale

Furti d’auto in Italia: la nuova strategia di Mercedes

In Italia, si registrano annualmente circa 100mila furti d’auto, un fenomeno che ha spinto le case automobilistiche a investire in soluzioni avanzate per la protezione dei veicoli. Nel 2023, il 44% delle vetture rubate è stato recuperato, ma il restante 56% non ha avuto più traccia. Questi dati emergono da un incontro della Polizia di Stato a Roma, in collaborazione con Mercedes. Rispetto ad altre nazioni europee, l’Italia si posiziona al secondo posto, dopo la Francia, per numero di furti automobilistici.

Mercedes-Benz ha risposto a questa grave problematica implementando una serie di misure tecnologiche all’avanguardia, che mirano a ridurre i furti e a garantire una rapida reazione in caso di furto. La casa tedesca ha sviluppato una strategia integrata che unisce diversi sistemi di protezione, combinando le tecnologie più avanzate con un’assistenza tempestiva, per migliorare significativamente le probabilità di ritrovamento dei veicoli rubati. Attraverso il dialogo attivo con Forze dell’Ordine e partner tecnologici, Mercedes-Benz si posiziona come leader nella lotta contro il fenomeno dei furti d’auto in Italia.

Statistiche sui furti d’auto in Italia

Tecnologie disponibili per la prevenzione dei furti

La crescente incidenza dei furti d’auto in Italia ha portato Mercedes-Benz a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per contrastare questo allarmante fenomeno. La casa automobilistica tedesca ha implementato un approccio multifunzionale mirato a massimizzare la sicurezza dei veicoli. Tra le tecnologie disponibili, il Connect Package rappresenta un pilastro fondamentale, presente di serie su tutti i modelli della gamma Mercedes. Questo pacchetto consente l’accesso a una serie di funzionalità avanzate, che non solo facilitano il monitoraggio dei veicoli, ma permettono anche una gestione sicura e semplificata delle operazioni quotidiane.

In aggiunta al Connect Package, un altro strumento chiave è la Protezione vettura GUARD 360° plus, un sistema che include un impianto di allarme antifurto e funzioni di monitoraggio attivo che coinvolgono sia segnali acustici che visivi in caso di situazioni sospette. Questo sistema interagisce con l’app dedicata, consentendo al proprietario di ricevere notifiche istantanee sul proprio smartphone.

Infine, il Pacchetto parcheggio con telecamera 360° rappresenta un ulteriore servizio fondamentale, in grado di documentare qualsiasi evento di effrazione o danno, garantendo al proprietario una prova tangibile da presentare eventualmente alle autorità competenti. Sempre più automobilisti possono ora beneficiare di questo mix di tecnologia, rendendo le auto Mercedes non solo più sicure, ma anche più intelligenti.

Tecnologie disponibili per la prevenzione dei furti

Dettagli sul Mercedes-Benz Connect Package

Il Mercedes-Benz Connect Package si configura come una delle innovazioni più significative offerte dalla casa automobilistica tedesca per contrastare i furti d’auto. Questo pacchetto, disponibile di serie senza costi aggiuntivi per i primi tre anni dall’acquisto della vettura, offre fino a 40 Digital Extras suddivisi in cinque principali categorie. Tra queste troviamo servizi remoti, di navigazione, intrattenimento, personalizzazione e sicurezza, con l’obiettivo di garantire non solo comfort, ma anche massima protezione al veicolo.

Le funzionalità incluse nel Connect Package sono studiate per migliorare la sicurezza del veicolo e consentire una gestione in tempo reale delle situazioni. Tra le opzioni più rilevanti ci sono la chiusura delle porte e dei finestrini da remoto, l’assistenza in caso di furto, e la localizzazione e tracking geografico del veicolo. Queste caratteristiche permettono di mantenere un costante controllo del proprio veicolo e di attivare reazioni tempestive nel caso di eventi sfavorevoli, potenziando così l’efficacia della protezione.

Il pacchetto è anche in grado di disattivare la chiave di emergenza o tutte le chiavi in caso di furto, aumentando ulteriormente la sicurezza complessiva. In questo modo, il proprietario può sentirsi più tranquillo, sapendo che la sua auto è equipaggiata con tecnologie all’avanguardia per prevenire furti e garantire una pronta assistenza.

Caratteristiche della protezione vettura GUARD 360° plus

Un altro elemento fondamentale nel piano di sicurezza di Mercedes-Benz è la Protezione vettura GUARD 360° plus, un sistema completo che offre diverse funzionalità per la salvaguardia del veicolo. Questo impianto di allarme antifurto e antiscasso si attiva in presenza di anomalie, come movimenti sospetti all’interno dell’abitacolo o variazioni della posizione del veicolo. La presenza di segnali visivi e acustici rappresenta un deterrente efficace contro potenziali ladri.

Il sistema GUARD 360° plus include anche la protezione volumetrica dell’abitacolo, avvisando il proprietario in tempo reale in caso di tentativi di furto. Inoltre, è progettato per inviare notifiche immediate direttamente sull’app Mercedes-Benz, permettendo al proprietario di essere sempre informato sullo stato del proprio veicolo.

In caso di furto, le informazioni rilevate dal sistema vengono trasmesse a un partner di servizio autorizzato, che collabora con le forze dell’ordine per garantire un intervento tempestivo. Questo approccio non solo aumenta le possibilità di recupero della vettura ma contribuisce anche a creare un ambiente più sicuro per tutti gli automobilisti. La Protezione vettura GUARD 360° plus rappresenta quindi un baluardo contro il fenomeno dei furti d’auto.

Coperture assicurative proposte da Mercedes-Benz

In risposta al crescente problema dei furti d’auto, Mercedes-Benz offre ai propri clienti diverse opzioni di copertura assicurativa tramite la propria compagnia captive, Merfina. Tra queste, il prodotto feel Star consente agli automobilisti di scegliere tra tre diverse soluzioni assicurative: Premium, Base e Base Light. Questi piani sono progettati per adattarsi alle diverse esigenze e preferenze dei clienti, garantendo una certa tranquillità in caso di furto.

La copertura Premium include protezione completa contro furto, incendio e atti vandalici, oltre a fornire un valore a nuovo per i primi 12 o 24 mesi. Per coloro che cercano una protezione di base, la copertura Base offre pari garanzie contro furti e incendi, con un valore a nuovo per 12 mesi, mentre la copertura Base Light fornisce un livello essenziale di protezione contro il furto totale, sempre con valore a nuovo per 12 mesi.

Queste polizze assicurative sono scalabili, consentendo ai clienti di integrare servizi aggiuntivi per una copertura più completa e personalizzata. Grazie a queste iniziative, Mercedes-Benz non solo si impegna a proteggere i propri veicoli con tecnologie avanzate, ma offre anche soluzioni assicurative che mitigano le conseguenze economiche derivanti da eventuali furti, contribuendo così a una maggiore tranquillità per i propri clienti.

Dettagli sul Mercedes-Benz Connect Package

Il Mercedes-Benz Connect Package è un’innovativa soluzione pensata per i proprietari di veicoli Mercedes, disponibile di serie senza costi aggiuntivi per i primi tre anni dall’acquisto della vettura. Questo pacchetto rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia per la sicurezza e la protezione del veicolo, offrendo fino a 40 Digital Extras rinominabili suddivisi in cinque categorie principali: servizi remoti, servizi di navigazione, intrattenimento, personalizzazione e sicurezza. Queste funzionalità non solo migliorano l’esperienza di guida, ma forniscono anche una solida rete di sicurezza per contrastare il rischio di furto.

Le opzioni disponibili includono servizi vitali come la chiusura e la riapertura delle porte e dei finestrini da remoto e un supporto attivo in caso di furto. Attraverso l’app Mercedes-Benz, gli utenti possono localizzare il proprio veicolo in tempo reale e monitorarne la situazione, grazie a funzionalità di tracking geografico. Queste innovazioni consentono di reagire rapidamente a potenziali minacce, rendendo la gestione del veicolo più sicura ed efficiente.

In aggiunta, il collegamento alla telematica Mercedes offre ai proprietari la possibilità di disattivare la chiave di emergenza o tutte le chiavi nell’improbabile caso in cui l’auto venga rubata. Questa funzione aumenta notevolmente la sicurezza complessiva, garantendo una risposta immediata e consentendo ai conducenti di sentirsi più sicuri e protetti nella loro esperienza di guida quotidiana.

Caratteristiche della protezione vettura GUARD 360° plus

La Protezione vettura GUARD 360° plus di Mercedes-Benz si distingue come un sistema all’avanguardia progettato per garantire una sicurezza ottimale all’automobile. Questo impianto di allarme antifurto non si limita a rilevare movimenti sospetti, ma è dotato di numerose funzionalità capaci di rispondere in tempo reale ad eventuali minacce, contribuendo così a mitigare il rischio di furto.

Tale sistema include la protezione volumetrica dell’abitacolo, che avverte istantaneamente il proprietario in caso di intrusione, mentre segnali acustici e visivi servono a dissuadere potenziali ladri e a attivare una risposta immediata. Le notifiche inviate tramite l’app Mercedes-Benz consentono una supervisione continua del veicolo, rendendolo un compagno affidabile per ogni automobilista.

Quando si verifica un furto, le informazioni registrate dal sistema GUARD 360° plus vengono condivise automaticamente con un partner di servizio autorizzato, garantendo che le forze dell’ordine possano intervenire senza indugi. Questo approccio sinergico non solo aumenta le probabilità di recupero del veicolo, ma contribuisce a creare un ambiente automobilistico più sicuro per tutti. La protezione offerta dal sistema GUARD 360° plus rappresenta quindi un efficace scudo contro i furti d’auto, ponendo Mercedes-Benz all’avanguardia nella sicurezza automobilistica.

Coperture assicurative proposte da Mercedes-Benz

In risposta alla crescente preoccupazione per i furti d’auto, Mercedes-Benz ha implementato un’offerta di coperture assicurative attraverso la propria compagnia captiva Merfina. Questo servizio consente agli automobilisti di optare per differenti livelli di protezione, garantendo una maggiore tranquillità in caso di furto o danni. Il pacchetto assicurativo feel Star si articola in tre soluzioni: Premium, Base e Base Light, ognuna studiata per rispondere a diverse esigenze e priorità economiche.

La copertura Premium è la più completa e offre protezione totale contro il furto, incendio, atti vandalici e altri eventi dannosi. Inoltre, garantisce un valore a nuovo per un periodo che può variare da 12 a 24 mesi, traducendosi in una tranquillità maggiore per i proprietari dei veicoli. Ad un livello inferiore, la copertura Base offre simili garanzie contro furto e incendio, ma con un valore a nuovo limitato ai primi 12 mesi.

Per coloro che cercano una protezione di base eccessivamente elevata, la copertura Base Light rappresenta un’opzione essenziale, offrendo protezione contro il furto totale con valore a nuovo per 12 mesi. Queste polizze, oltre a fornire coperture di base, sono scalabili, permettendo ai clienti di integrare ulteriori servizi, rendendo il loro pacchetto assicurativo più completo e personalizzato. In tal modo, Mercedes-Benz non solo investe in avanzate tecnologie di sicurezza per i veicoli, ma offre anche soluzioni assicurative che attenuano le conseguenze economiche di furti e danni, aumentando la serenità per i propri clienti.