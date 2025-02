FUJIFILM instax a Sanremo con Universal Music Italia presenta le sue novità

FUJIFILM instax a Sanremo: dettagli dell’evento

FUJIFILM instax si prepara a brillare a Sanremo grazie a una partnership strategica con Universal Music Italia. Dall’11 al 15 febbraio, il brand sarà protagonista all’interno del Temporary Shop Universo Dischi, situato in Via Giacomo Matteotti 194, a breve distanza dal prestigioso Teatro Ariston. Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per unire il mondo della musica e della fotografia, in un contesto ricco di emozioni e creatività. La presenza di FUJIFILM instax sottolinea l’impegno del marchio verso l’innovazione e la condivisione, mettendo al centro dell’attenzione l’importanza di vive esperienze uniche tra i fan e gli artisti che parteciperanno al Festival.

Il Temporary Shop agirà come hub di interazione e coinvolgimento, dove i visitatori potranno immergersi in un’esperienza multisensoriale che esalta i temi musicali dell’evento. Attraverso il connubio tra le immagini catturate con le fotocamere istantanee e la vivacità del Festival, FUJIFILM instax intende creare un’atmosfera di festa, permettendo ai partecipanti di portare a casa ricordi tangibili delle loro interazioni durante l’evento. Con una programmazione ricca di attività e sorprese, la presenza di FUJIFILM instax in questa manifestazione emblematicamente musicale sarà senza dubbio memorabile.

Partnership con Universal Music Italia

In un connubio perfetto tra musica e fotografia, FUJIFILM instax ha stretto una partnership strategica con Universal Music Italia, mettendo in risalto il reciproco impegno verso la creatività e l’innovazione. Questa collaborazione non è solo un’unione di marchi, ma rappresenta un forte messaggio di condivisione e celebrazione dell’arte musicale. L’incontro tra il mondo della musica e quello dell’immagine istantanea offre un’occasione unica per esplorare come le emozioni derivate dagli eventi musicali possono essere catalogate e celebrate attraverso la fotografia. La sinergia tra **FUJIFILM instax** e **Universal Music Italia** si rivela concreta e tangibile, creando un’atmosfera che incentiva i fan a interagire direttamente con i loro artisti preferiti.

Durante il periodo del Festival di Sanremo, gli artisti di Universal Music Italia avranno la possibilità di condividere esperienze significative con i fan, intensificando l’engagement e la connessione emozionale. La presenza di FUJIFILM instax all’interno del Temporary Shop Universo Dischi non solo arricchisce l’offerta del Festival, ma offre anche nuove modalità per far rivivere i momenti unici delle esibizioni musicali. Dai selfie scattati con gli artisti alle interazioni casuali tra i fan, ogni scatto diventa un ricordo indelebile, amplificando l’impatto emotivo dell’evento e della musica.

La partnership si estende anche a iniziative di marketing e comunicazione volte a promuovere l’importanza della musica e della fotografia come strumenti di connessione e creatività. Attraverso varie attività nel Temporary Shop, gli artisti e i fan possono vivere esperienze indimenticabili che uniscono questi due universi, dimostrando come, attraverso l’arte, si possano costruire relazioni significative e durature. In questo modo, **FUJIFILM instax**, insieme a **Universal Music Italia**, si posiziona come leader nel promuovere l’innovazione e la creatività all’interno del panorama culturale italiano.

Attività e esperienze al Temporary Shop

All’interno del Temporary Shop Universo Dischi, FUJIFILM instax offre una gamma di attività coinvolgenti pensate per attrarre appassionati di musica e fotografia. Gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a esperienze uniche che enfatizzano l’interazione e la celebrazione della cultura musicale. Tra le iniziative più attese, si distingue il “Meet & Greet” con artisti emergenti e figure affermate del panorama musicale, dove i fan potranno creare legami significativi e immortalare i propri incontri con immagini istantanee.

Inoltre, saranno allestiti workshop interattivi dedicati alla fotografia, durante i quali i partecipanti potranno apprendere tecniche di scatto e composizione specifiche per catturare l’essenza di momenti musicali. Queste sessioni, guidate da fotografi esperti, permetteranno ai visitatori di familiarizzare con le fotocamere FUJIFILM instax e di sperimentare direttamente l’emozione di scattare fotografie che possono poi stampare immediatamente.

Il Temporary Shop sarà anche abbellito da esposizioni artistiche, in cui le fotografie scattate durante il Festival vengono raccolte e presentate. Questo non solo offrirà ai visitatori un’opportunità di ammirare opere visive dei momenti clou dell’evento, ma contribuirà anche a creare un’atmosfera ludica e celebrativa. Ultimando l’esperienza, è prevista la possibilità di acquistare articoli esclusivi legati al mondo della musica e della fotografia, complementando la partecipazione al Festival con un souvenir tangibile della propria avventura a Sanremo.

Photobooth istantaneo: cattura i tuoi momenti

All’interno del Temporary Shop Universo Dischi, FUJIFILM instax offre una straordinaria opportunità di interazione con la fotografia attraverso l’**Instax Photobooth**. Questo spazio dedicato alla fotografia istantanea non solo cattura le emozioni vissute durante il Festival, ma consente anche ai partecipanti di creare ricordi concreti e personalizzati. Nel Photobooth, ogni visitatore potrà scattare delle fotografie uniche, immortalando momenti di festa e condivisione, e ricevere immediatamente una stampa in formato WIDE. Questo formato è ideale per valorizzare i dettagli dei ritratti, permettendo di conservare ricordi di esperienze condivise con amici e familiari in un contesto festoso.

Il funzionamento del Photobooth è estremamente semplice e intuitivo. Gli ospiti potranno usufruire del supporto dello staff di **instax**, pronto ad assisterli nell’immortalare le loro pose. Ogni scatto verrà stampato istantaneamente, un principio che riflette perfettamente la filosofia di FUJIFILM instax, che punta a trasformare ogni attimo in una memoria tangibile. Questa opportunità non solo rende il festival ancora più interattivo, ma contribuisce a creare un’esclusiva galleria di ritratti, che andrà ad arricchire la **bacheca di ricordi** allestita all’interno del Temporary Shop, dove verranno esposte tutte le immagini scattate dai visitatori nel corso dell’evento.

Inoltre, l’**Instax Photobooth** rappresenta un punto di aggregazione, per permettere ai fan di commemorare la loro presenza al Festival di Sanremo con scatti che saranno per sempre il simbolo di un momento condiviso. Questo connubio tra musica e fotografia, attraverso il Photobooth, sottolinea l’importanza della creatività e dell’arte visiva nell’arricchire l’esperienza dei partecipanti, rendendo ogni visita a questo spazio un’occasione memorabile e unica.

Orari e informazioni per i visitatori

Il Temporary Shop Universo Dischi sarà aperto per accogliere i visitatori dal 11 al 15 febbraio, garantendo un palcoscenico vibrante per tutti gli appassionati di musica e fotografia. Gli orari di apertura sono fissati dalle 10:30 alle 20:00, offrendo ampie opportunità per esplorare e godere delle iniziative proposte. Questo intervallo temporale è strategicamente pensato per consentire a tutti di vivere l’esperienza completa, dall’ammirare le esposizioni artistiche, al partecipare ai workshop, fino a scattare fotografie indimenticabili nel Photobooth.

Le diverse attività saranno gestite in un ambiente accogliente e interattivo, progettato per offrire ai visitatori un’immersione totale nel mondo della musica e della fotografia. L’incontro con artisti, la partecipazione ai workshop e la possibilità di divertirsi con le fotocamere istantanee instax rappresentano il cuore pulsante di un evento pensato per stimolare la creatività e il coinvolgimento. Per garantire una fruizione ottimale, è consigliabile prenotare in anticipo alcuni degli eventi più richiesti, in particolare il “Meet & Greet”, che promette di attrarre un pubblico numeroso, desideroso di incontrare le proprie star musicali.

Per tutti i visitatori, è importante notare che l’accesso al Temporary Shop è gratuito, rappresentando una straordinaria opportunità per vivere da vicino la magia del Festival di Sanremo. Con un programma ricco e variegato, FUJIFILM instax e Universal Music Italia sono pronti a offrire un’esperienza indimenticabile, dove ogni momento si trasforma in ricordo da custodire nel tempo.

