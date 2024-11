Francesco Battista: recensioni e marketing online a supporto delle PMI e i liberi professionisti

Francesco Battista

L’imprenditore Francesco Battista è conosciuto in Italia per aver saputo trasformare una semplice idea in una realtà ormai consolidata nel mondo online e supportata da recensioni positive di chi l’ha provata.

Seguendo un modello di business che richiama le strategie di alcune delle più grandi multinazionali, Francesco ha cambiato radicalmente il suo futuro professionale.

Battista ha scelto di specializzarsi nel connettere le attività offline con professionisti del web per l’erogazione di servizi online, permettendo alle attività di ottenere una maggiore visibilità e di conseguenza più recensioni di clienti soddisfatti, il che si traduce in maggiore fiducia da parte dei potenziali clienti quando devono scegliere un determinato prodotto o servizio,

“Le recensioni online sono fondamentali per una piccola attività italiana”, spiega Francesco, “offrono credibilità sulla qualità dei prodotti dell’attività e permettono di acquisire nuovi clienti al di fuori del classico passaparola”.

Il suo metodo si basa su un innovativo strumento, progettato per individuare in tempo reale le necessità di inserimento nel mondo online delle piccole imprese.

Una volta individuata l’esigenza, Francesco agisce da connettore, collegando le attività con i professionisti del settore e guadagnando una commissione per ogni transazione conclusa.

È in un contesto in cui il digitale fa sempre più parte delle nostre vite quotidiane, il modello di Battista ha trovato terreno fertile.

Il sistema sviluppato dall’imprenditore non solo individua le aziende che necessitano di servizi online, ma garantisce anche un processo sicuro: le imprese pagano in anticipo, mentre i professionisti vengono compensati solo a lavoro ultimato. In questo modo, entrambe le parti – intermediario e fornitore – ricevono una quota fissa della transazione, assicurando equità e trasparenza.

L’intuizione arriva a Malta, quando Battista era su un taxi. Osservando da vicino il successo di un’applicazione internazionale nel settore dei trasporti, ha compreso che l’intermediazione poteva rappresentare una via per il successo anche in altri ambiti. Da quel momento, ha sviluppato un’accademia formativa che ha già permesso a centinaia di persone in Italia di sfruttare questa stessa opportunità ottenendo così molte recensioni positive.

Oggi Francesco gestisce la sua attività in totale libertà, senza la necessità di occuparsi personalmente degli aspetti tecnici, delegati interamente ai professionisti del web. Il suo modello di business gli consente di operare ovunque, dimostrando che con un’intuizione vincente e il giusto approccio, l’online può essere alla portata di tutti.