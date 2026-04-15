michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Francesca Pascale attacca Marta Fascina sullo stipendio parlamentare contestato

Nuova governance per Europa Donna Italia, svolta nell’advocacy sul tumore al seno

Chi: Europa Donna Italia, movimento per i diritti delle pazienti con tumore al seno, guidato da Rosanna D’Antona. Cosa: rinnovo della governance nazionale con nuova vicepresidente, consiglio allargato e quattro comitati strategici. Dove: sede del voto a Milano, attività su tutto il territorio italiano. Quando: assemblea elettiva svolta nei giorni scorsi, comunicata il 15 aprile. Perché: rafforzare advocacy, equità di accesso alle cure e ruolo politico delle associazioni nel sistema sanitario.

In sintesi:

  • Confermata Rosanna D’Antona presidente, entra Alessandra Carra vicepresidente e un nuovo consiglio direttivo.
  • Quattro comitati per politiche regionali, istituzionali, comunicazione e indirizzo tecnico-scientifico strutturano l’azione nazionale.
  • I dati Iqvia mostrano associazioni sempre più centrali nei tavoli sanitari nazionali e regionali.
  • Priorità: equità di accesso, Breast Unit uniformi, diagnosi precoce e tutela del lavoro dopo la diagnosi.

Il rinnovo della governance di Europa Donna Italia consolida il ruolo dell’associazionismo delle pazienti come interlocutore stabile di istituzioni nazionali e regionali. Confermata alla presidenza Rosanna D’Antona, affiancata dalla nuova vicepresidente Alessandra Carra, da 11 consiglieri e 3 probiviri, in rappresentanza di associazionismo, medicina, cultura, comunicazione e impresa.

A supporto del Consiglio di amministrazione opereranno quattro comitati: politiche regionali, tecnico-scientifico, politiche istituzionali e comunicazione. Questa architettura punta a presidiare i nodi critici del percorso di diagnosi, cura e reinserimento lavorativo delle donne con tumore al seno, rafforzando la capacità di incidere sulle decisioni di politica sanitaria.

Il nuovo ruolo politico delle associazioni di pazienti nel sistema salute

L’evoluzione del ruolo delle associazioni è confermata dalla ricerca Iqvia Survey Patient Voice 2026, presentata da Isabella Cecchini e Paola Vezzola. Lo studio mostra come quasi la metà delle associazioni (46%) partecipi a commissioni parlamentari o tavoli ministeriali nazionali, mentre circa il 70% è attiva in tavoli tecnici e reti civiche regionali.

Questo rafforza una funzione di advocacy sempre più strutturata. Le priorità per il futuro, secondo le associazioni, sono: equità di accesso alle cure (66%), miglioramento dei Pdta e dei percorsi paziente (65%), diagnosi precoce più efficace (56%). Parallelamente, rimane centrale la divulgazione: nel 2026 il 71% delle associazioni la considera attività prioritaria, contro il 55% del 2025, insieme al supporto diretto a pazienti e caregiver (59%).

D’Antona sottolinea che le associazioni sono ormai un “soggetto politico ed economico”, non solo sociale, e afferma che il volontariato è chiamato a competenze sempre più professionali. L’obiettivo è garantire Breast Unit organizzate in modo uniforme in tutte le regioni, accesso alle terapie innovative e tutela del lavoro dopo la diagnosi.

A dare profondità storica al dibattito è intervenuta la giornalista e saggista Daniela Minerva, autrice di “Medicina femminile plurale” (Bollati Boringhieri, 2026). Minerva ha ricordato come, *“attraverso i secoli le donne sono state portatrici di cura e innovazione”*, costruendo un sapere diffuso che oggi vive nelle associazioni: luoghi in cui le donne informano, sostengono e traducono i bisogni di pazienti e caregiver in proposte per i decisori pubblici.

In questo scenario si inserisce la nuova squadra di Europa Donna Italia: le consigliere Gabriella Berardi, Rosa Blasi, Paola Boldrini, Concita De Gregorio, Rossana De Palma, Alexia Giugni, Giovanna Maggioni, Alessandra Minghetti, Loredana Pau, Antonella Moreo e il chirurgo senologo Corrado Tinterri. Un mix di competenze cliniche, culturali, manageriali e comunicative pensato per presidiare la complessità del sistema salute.

Le prospettive future per pazienti, istituzioni e mondo del lavoro

La nuova governance di Europa Donna Italia arriva in una fase in cui le politiche sul tumore al seno si giocano sempre più sulla capacità di integrare prevenzione, qualità delle cure, diritti sociali e sostenibilità economica.

La sfida sarà trasformare i tavoli di confronto in decisioni operative su tre fronti: rafforzare i programmi di screening e diagnosi precoce; rendere omogenei standard e funzionamento delle Breast Unit sul territorio; garantire a chi ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno il mantenimento o il recupero di un’occupazione dignitosa e sicura.

Per raggiungere questi obiettivi, D’Antona richiama la necessità di una rete coesa tra associazioni, istituzioni e professionisti sanitari, con un approccio basato su dati, valutazione degli esiti e centralità reale dell’esperienza delle pazienti.

FAQ

Che cos’è Europa Donna Italia e cosa fa per le pazienti?

Europa Donna Italia è un movimento nato nel 1994 che tutela diritti, qualità delle cure e percorsi di vita delle donne con tumore al seno.

Quali sono le priorità di advocacy dopo il rinnovo della governance?

Le priorità riguardano equità di accesso alle cure innovative, Breast Unit uniformi in tutte le regioni e tutela del lavoro dopo la diagnosi oncologica.

Come partecipano le associazioni di pazienti alle decisioni sanitarie?

Le associazioni partecipano attivamente a commissioni parlamentari, tavoli ministeriali nazionali e tavoli tecnici regionali, contribuendo alla definizione di politiche più eque e basate sui bisogni reali.

Perché la diagnosi precoce del tumore al seno resta cruciale?

La diagnosi precoce permette trattamenti meno invasivi, maggiori probabilità di guarigione e riduzione dei costi complessivi per il sistema sanitario nazionale.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia su Europa Donna Italia?

La notizia è stata elaborata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache