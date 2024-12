Fondo di 200 milioni di Scientifica per sostenere le startup italiane innovative

Fondo da 200 milioni per le startup italiane

Scientifica Venture Capital ha lanciato un fondo di investimento significativo, che ammonta a 200 milioni di euro, destinato a potenziare le startup in Italia. Questo fondo rappresenta un’importante iniziativa per sostenere il settore imprenditoriale italiano, in particolare nel contesto del rapido sviluppo delle tecnologie emergenti. La raccolta di capitali è stata avviata, con l’intento di combinare finanza e competenze scientifiche, fornendo alle aziende giovani le risorse di cui necessitano per crescere e innovare.

Le startup che beneficeranno di questo fondo non saranno soltanto finanziate, ma avranno anche accesso a un ambiente favorevole alla loro crescita, che include laboratori e servizi di supporto. I fondi sono orientati principalmente verso aziende innovative nel settore dei materiali intelligenti, della manifattura avanzata, delle tecnologie ambientali e del future computing, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale. Con la proposta di un investimento variabile, che può andare da meno di un milione a cinque milioni di euro, Scientifica VC mira a rispondere a diverse esigenze imprenditoriali, spaziando dai progetti in fase iniziale a quelli che richiedono un’accelerazione significativa.

Riccardo D’Alessandri, co-fondatore della società, sottolinea che l’Italia è rinomata per la sua alta qualità nella ricerca e innovazione, ma spesso le idee brillanti non riescono a trovare il supporto necessario per trasformarsi in realtà industriali a causa della mancanza di risorse finanziarie e competenze. Con questo fondo, Scientifica VC punta a colmare questo gap e a rafforzare l’ecosistema imprenditoriale italiano.

La strategia di investimento

Il nuovo fondo di Scientifica Venture Capital si distingue per un approccio strategico ben definito, orientato a sostenere in modo decisivo il panorama delle startup italiane. Con un focus primario su giovani aziende, la distribuzione delle risorse previste vede almeno l’80% dei fondi destinati a progetti innovativi in settori chiave, quali i materiali intelligenti, la manifattura avanzata, le tecnologie ambientali e il future computing, con un’apposita enfasi sull’intelligenza artificiale. La portata degli investimenti variabili, che oscilla da meno di un milione fino a cinque milioni di euro, consente di affrontare le diverse fasi di sviluppo delle startup, sia per iniziative in fase embrionale sia per aziende già avviate che necessitano di un supporto accelerato per la loro crescita.

Riccardo D’Alessandri, co-fondatore di Scientifica VC, evidenzia l’esigenza di far evolvere idee promettenti in solide realtà industriali, un processo spesso ostacolato da carenze di capitale e competenze. A tal fine, Scientifica VC offre non solo risorse finanziarie ma anche un bagaglio di conoscenze e supporto strategico, destinato a ottimizzare il potenziale delle aziende destinatari d’investimento. L’obiettivo è di raggiungere i 200 milioni di euro raccolti entro la metà del 2025, ampliando nel contempo il team di esperti da 50 a 100 professionisti, per garantire un’assistenza completa agli imprenditori durante ogni fase della loro evoluzione. Questo impegno mira a rinforzare le capacità delle startup italiane, rendendole competitive a livello internazionale e contribuendo all’innovazione tecnologica nel contesto europeo.

I laboratori a disposizione

Le startup selezionate per ricevere finanziamenti dal fondo di Scientifica Venture Capital beneficeranno di un’amplia gamma di risorse logistiche e strumentali, che sono fondamentali per il loro sviluppo. **Scientifica** mette a disposizione 4.000 metri quadrati di laboratori situati in diverse località strategiche, tra cui **Roma**, **L’Aquila**, **Londra** e la **Silicon Valley**. Queste strutture all’avanguardia sono progettate per fornire un ambiente stimolante e innovativo dove le idee possono mietere successi tangibili.

Oltre ai propri laboratori, **Scientifica** ha allestito una rete di 70 laboratori d’avanguardia distribuiti su tutto il territorio italiano. Ciò consente alle startup non solo di avere accesso a strumentazione di alta tecnologia, ma anche di interagire con altri centri di ricerca e sviluppo, favorendo così collaborazioni proficue. Lo schema di investimento, denominato “capex zero”, si propone di rimuovere le barriere economiche che spesso impediscono il progresso delle nuove iniziative imprenditoriali, affinché queste possano concentrare i loro sforzi su attività critiche come la ricerca e lo sviluppo dei loro progetti.

Questo modello operativo, già collaudato in altri Paesi europei, sta guadagnando terreno anche in Italia, rivelandosi un approccio innovativo per supportare le startup luoghi dove la creatività e l’innovazione sono incoraggiate. Riccardo D’Alessandri, co-fondatore di **Scientifica VC**, ha espresso, con entusiasmo, il crescente interesse di investitori, incluse numerose realtà locali e familiari, e la volontà di attrarre anche investimenti da parte di istituzioni. In questo contesto, i laboratori non rappresentano solo spazi fisici, ma diventano veri e propri hub di innovazione, dove si sviluppano idee che potrebbero rivoluzionare i settori di riferimento.

Le categorie di startup selezionate

Il fondo lanciato da Scientifica Venture Capital è orientato verso startup di alta innovazione, in particolare quelle che operano in settori strategici per il futuro dell’economia italiana e globale. In tal senso, le categorie di startup selezionate comprendono principalmente aziende che si concentrano sui materiali intelligenti, un settore in forte espansione in grado di generare soluzioni innovative per vari ambiti, dalla costruzione alla produzione industriale. Inoltre, un’altra area di interesse è la manifattura avanzata, ambito cruciale per l’incremento dell’efficienza e della sostenibilità nella produzione, che incontra le crescenti esigenze di un mercato sempre più attento all’impatto ambientale.

Le tecnologie ambientali rappresentano un ulteriore fulcro del fondo, rispondendo a un’esigenza globale di sviluppare soluzioni sostenibili e a basse emissioni di carbonio, incentivando startup che lavorano su progetti volti a migliorare la qualità dell’ambiente e a promuovere l’economia circolare. Accanto a queste, il future computing, incluso l’ambito dell’intelligenza artificiale, è un altro settore prioritario, poiché offre opportunità per innovazioni tecnologiche che promettono di rivoluzionare diversi settori, dalla salute alle infrastrutture digitali.

La strategia di investimento di Scientifica VC è chiaramente mirata a catalizzare idee promettenti e sostenere la creazione di un ecosistema imprenditoriale solido. Le startup selezionate non solo beneficeranno di finanziamenti, ma entreranno in sinergia con altri innovatori e ricercatori, avendo accesso a conoscenze e competenze che possono favorire una crescita rapida e sostenibile. In questo contesto, il fondo non è solo un’opportunità di finanziamento, ma rappresenta un catalizzatore per la trasformazione delle idee in realtà industriali, nel pieno rispetto di criteri di innovazione e sostenibilità.

Obiettivi e prospettive future

Scientifica Venture Capital si propone di avere un impatto significativo sull’ecosistema delle startup in Italia, non solo attraverso il finanziamento ma anche tramite un supporto strutturato e mirato alla crescita delle aziende. L’obiettivo dichiarato è raccogliere 200 milioni di euro entro la metà del 2025, un traguardo ambizioso che riflette la determinazione della società a posizionarsi come attore chiave nel panorama dell’innovazione tecnologica. Questo impegno non si limita all’aspetto finanziario; si prevede infatti un incremento del numero di professionisti coinvolti da 50 a 100, per offrire un’assistenza completa e multidisciplinare agli imprenditori in ogni fase del loro sviluppo.

La visione di **Scientifica VC** scaturisce dall’esigenza di superare le barriere che attualmente limitano lo sviluppo di progetti innovativi in Italia. Con un approccio che combina risorse economiche, know-how scientifico e un’infrastruttura robusta, la società punta a trasformare idee promettenti in realtà industriali di successo. Inoltre, l’inclusione di un modello “operational fund” consente di alleggerire il carico economico sulle startup, permettendo loro di focalizzarsi su ricerca e innovazione.

Questo approccio pone anche particolare attenzione all’integrazione di competenze e networking tra le startup e i partner della rete di laboratori. Attraverso collaborazioni strategiche e l’accesso a risorse avanzate, le aziende avranno l’opportunità di accelerare il loro ciclo di vita commerciale e di innovare in modo sostenibile. **Riccardo D’Alessandri** e **Patrick Leoni**, co-fondatori di **Scientifica VC**, sottolineano come questo paradigma di investimento non solo sostenga le startup italiane ma contribuisca anche all’intero ecosistema europeo, generando un circolo virtuoso di innovazione e crescita economica.