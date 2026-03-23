Flat tax per straordinari e premi, come cambia davvero la busta paga

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Buste paga 2026: chi guadagna davvero con flat tax e taglio Irpef

Nel 2026 le buste paga dei lavoratori dipendenti cambiano in modo strutturale grazie a nuove flat tax mirate e alla revisione dell’Irpef. Le misure riguardano soprattutto chi lavora nel settore privato, con redditi fino a 80.000 euro, e si applicano in tutta Italia a partire dalle retribuzioni di gennaio 2026.

Gli interventi principali sono tre: tassazione agevolata al 5% sugli aumenti dei CCNL, al 15% su straordinari, notturni e festivi, all’1% sui premi di risultato, oltre al nuovo scaglione Irpef al 33%.

L’obiettivo dichiarato del Governo è alleggerire il carico fiscale sul lavoro, aumentare il netto in busta e sostenere il potere d’acquisto, con effetti immediati per chi ha un sostituto d’imposta e rinviati alla dichiarazione dei redditi per colf, badanti e lavoratori domestici.

In sintesi:

Flat tax 5% aumenti contrattuali fino a 33.000 euro di reddito 2025, con applicazione automatica.

Flat tax 15% su notturni, festivi e turni fino a 1.500 euro annui per redditi entro 40.000.

Flat tax 1% sui premi di risultato fino a 5.000 euro per redditi entro 80.000.

Nuova aliquota Irpef al 33% tra 28.000 e 50.000 euro e impatti in dichiarazione per chi è senza sostituto.

Come funzionano le nuove flat tax in busta paga 2026

La flat tax al 5% sugli aumenti da rinnovo CCNL si applica se nel 2025 il reddito complessivo non ha superato 33.000 euro. Il datore di lavoro, come sostituto d’imposta, tassa solo al 5% la quota di aumento invece che con l’Irpef ordinaria.

Se i software paghe non fossero subito aggiornati a inizio 2026, interviene un conguaglio interno: l’ufficio del personale ricalcola le mensilità precedenti e restituisce in busta paga la differenza entro fine anno, senza passare dal 730.

Per straordinari, lavoro notturno, festivo e indennità di turno è prevista una flat tax al 15% fino a 1.500 euro annui per chi non supera 40.000 euro di reddito. In genere l’applicazione è automatica, ma in settori come turismo e alberghi può servire una richiesta formale: è prudente verificare con il proprio consulente del lavoro.

I premi di produttività beneficiano di una tassazione all’1% fino a 5.000 euro, per redditi fino a 80.000 euro. L’agevolazione scatta solo se il premio è collegato a obiettivi misurabili (qualità, efficienza, redditività) contenuti in accordi aziendali o territoriali depositati.

In presenza di questi accordi di secondo livello, il premio arriva quasi integralmente in netto, applicato automaticamente in busta senza bisogno di domande.

In parallelo, la riforma Irpef riduce dal 35% al 33% l’aliquota sulla fascia 28.000–50.000 euro, con aumenti medi fino a circa 35–40 euro mensili per chi è vicino al limite superiore. Anche questa variazione è interamente gestita dai software paghe, senza adempimenti per il lavoratore.

Chi non ha sostituto d’imposta: vantaggi rinviati al 730

Per colf, badanti, baby-sitter e dipendenti di ambasciate e organismi internazionali, privi di sostituto d’imposta, le novità del 2026 non si traducono in un immediato aumento mensile. Durante l’anno si percepisce il compenso “pieno”, senza ritenute Irpef né applicazione diretta di flat tax o taglio scaglioni.

Il beneficio arriva solo con la dichiarazione dei redditi, tramite Modello 730/2027 relativo al 2026. Sarà il software dell’Agenzia delle Entrate a calcolare retroattivamente la flat tax al 5% sugli aumenti e al 15% su notturni e festivi, isolando queste voci dal reddito ordinario.

Il risultato può essere un saldo Irpef più basso oppure un rimborso sul conto corrente, generalmente tra luglio e agosto, se sono stati versati acconti. In questo caso, il vantaggio fiscale non è mensile ma concentrato in un’unica soluzione estiva.

Dal 2026 entra però in gioco anche il nuovo taglio delle detrazioni per chi supera 75.000 euro di reddito, modulato sul numero di figli secondo il “quoziente familiare”.

Per chi non ha sostituto d’imposta, questo calcolo avviene esclusivamente nel 730 e può ridurre parte del beneficio derivante da flat tax e taglio Irpef, soprattutto in presenza di poche spese detraibili o pochi familiari a carico.

Diventa essenziale pianificare un margine di risparmio mensile, sapendo che il vero saldo tra aumenti, imposte e rimborsi emergerà solo con la dichiarazione dei redditi.

Prospettive future e impatto sul potere d’acquisto

Le misure del 2026 aprono la strada a una graduale “dualizzazione” del prelievo sul lavoro: redditi premianti, straordinari e bonus produttività spostati su tassazioni sostitutive leggere, mentre l’Irpef ordinaria viene alleggerita solo sul ceto medio.

Se confermate e stabilizzate, queste regole potrebbero incentivare il ricorso a premi variabili legati a produttività e flessibilità oraria, modificando la struttura delle retribuzioni.

Per i lavoratori sarà sempre più decisivo leggere il cedolino con attenzione, valutare l’effetto combinato di flat tax, Irpef e detrazioni familiari e, quando necessario, farsi assistere da un professionista per ottimizzare il carico fiscale complessivo.

FAQ

Come verificare se la flat tax al 5% è applicata correttamente?

È sufficiente controllare la voce relativa all’aumento contrattuale nel cedolino 2026 e confrontare l’imposta trattenuta con l’aliquota ordinaria Irpef.

Cosa fare se l’azienda non applica subito le nuove agevolazioni?

È opportuno segnalare all’ufficio paghe: il datore può effettuare conguagli interni entro l’anno, recuperando in busta le differenze non riconosciute.

Come si calcola il vantaggio della nuova aliquota Irpef al 33%?

Si moltiplica la quota di reddito tra 28.000 e 50.000 euro per il 2%, ottenendo il risparmio annuo massimo generato dalla riduzione.

I lavoratori domestici devono presentare sempre il 730 per ottenere i benefici?

Sì, perché non hanno sostituto d’imposta: solo tramite Modello 730 si applicano flat tax e ricalcoli con eventuali rimborsi.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni fiscali sul 2026?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.