Stryking , una startup blockchain focalizzata su oggetti da collezione sportivi digitali con licenza ufficiale, ha recentemente completato la sua asta di Natale che presentava le NFT FC Bayern Monaco a tema festivo.

La vendita includeva le carte Christmas Edition per 24 membri del team Bayern per la stagione 2019-2020 e ha portato oltre 240 Ethereum ( ETH ) nelle offerte vincenti. Le 48 carte sono state vendute in bundle nelle aste in stile inglese e olandese.

Christmas Auction is wrapped up and reached over 240ETH (that's over 30,000 USD!!) in sales! 🎁🎁🎁 But not to worry, we have just launched further 4 prints of the Legendary cards and New Year sale is coming! Get yours now at https://t.co/PsYOU9UxsG #FCBayern #NFT #MiaSanMia 🏆❄️

