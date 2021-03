IKN Italy annuncia la prima edizione di GoBeyond Where Tech Accelerates Business

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

L’evento si svolgerà in Live Streaming, dall’8 all’11 marzo 2021

IKN Italy, forte dell’esperienza di 7 anni dell’evento Information Technology Forum, annuncia la prima edizione di Go Beyond, hub di incontro e approfondimento con casi applicativi e i maggiori esperti in ambito tech che rappresenta il primo evento in Italia a riunire il mondo dell’Information Technology, dei Dati, dell’IOT e dei Talenti Digitali in unico format.

L’appuntamento, che si svolgerà in Live Streaming dall’8 all’11 marzo 2021, nasce con il pay-off “Where Tech Accelerates Business” con l’obiettivo, grazie ai contenuti trattati, ai relatori coinvolti e al format innovativo, di presentare soluzioni concrete volte a monetizzare gli investimenti, scegliere le tecnologie più adeguate, attrarre i migliori talenti, ridurre i costi e ottimizzare i tempi.

Ogni giornata di evento sarà dedicata ad un particolare approfondimento.

Il giorno di apertura dei lavori, l’8 marzo, il tema trainante sarà “Making Security 4 Business”: si tratta di una Sessione Invitation Only che, nell’arco dell’intera giornata, tratterà di security, resilience, trust, cloud, cyber crime, hacking, malware, privacy, coding, data protection e phising. Il Live Streaming non sarà da ostacolo alla realizzazione di Tavoli Interattivi, in occasione dei quali si simulerà un Cyber Attacco per valutare, con i partecipanti, se si hanno gli strumenti per affrontare un’emergenza del genere nell’era del New Normal Post Covid-19.

La Main Conference prenderà il via il 9 marzo, con la Sessione “Making IT 4 Business” in occasione della quale si approfondiranno i temi relativi all’IT come partner del business e si apprenderanno casi concreti di innovazione. Il focus sarà su digital, lowcode, cloud, open innovation, open integration, devops, software, technology, innovation, coding e security.

Nel pomeriggio si svolgeranno i seguenti Workshop tematici:

Il cloud come soluzione per scalabilità aziendale e innovazione aperta per una maggiore agilità e continuità di Business;

Dalla Security allo sviluppo di infrastrutture iperconvergenti, fino alla progettazione di soluzioni dedicate allo storage e al disaster recovery;

Virtualizzazione dei dati: ridurre la complessità e i costi per un accesso più rapido ai dati;

Application Intelligence: come monitorare e ottimizzare la performance dei software in ambienti cloud e all’interno di data center.

Il 10 marzo è in programma la Sessione “Making DATA&IoT 4 Business” – in cui si tratterà di applicazioni pratiche di AI, IOT – con la partecipazione di Carlo Ratti, Architetto di fama mondiale e Ingegnere, Direttore del Senseable City Lab al MIT – Massachusetts Institute of Technology di Boston, che ha dato vita a un intenso lavoro di ricerca nel settore della tecnologia integrata all’urbanistica, partendo dall’idea di una realtà fatta di un reciproco scambio di informazioni tra uomo e oggetti.

Il focus della giornata sarà: data governance, data driven, IoT, customer experience, analytics, AI, machine learning, algoritmi, manutenzione predittiva, digital manufactoring.

Nell’arco della giornata si svolgeranno i seguenti Workshop tematici:

Modern Enterprise Data Architecture: allineare le strategie aziendali attraverso progettazione e utilizzo di una Data Platform di nuova generazione;

Aumentare l’efficienza operativa e rafforzare la Customer Experience grazio all’IoT;

Predictive Maintenance & Production Optimization: definire le attività di fermo, diminuire i tempi di produzione e l’errore umano e gestire le anomalie grazie all’analisi predittiva;

Digital Twin e IoT: i benefici della virtualizzazione della catena di produzione.

Il quarto e ultimo giorno di evento, l’11 marzo, sarà dedicato a “Making Tech 4 Inclusion”, Sessione in cui si presenteranno strategie per scegliere i nuovi talenti nel digital&tech, storie di successi e insuccessi nei programmi di diversity, analisi su pay gap, nuovi percorsi di carriera e nuove professioni.

Il focus sarà: innovation, future of work, tech care, welfare, wellbeing, soft skills, leadership, HR, agile, inclusion e diversity.

In programma due Workshop tematici:

Digital Working for a New Normal: nuove skills, stili di leadership e modalità agile per favorire produttività e inclusione;

Welfare come leva strategica per il business: tecnologie e competenze per supportare l’employee retention.

Per informazioni sul programma:

https://www.go-beyond.it/

L’hashtag ufficiale dell’evento è #gobeyond

Go Beyond è presente sui canali social:

Linkedin https://www.linkedin.com/company/iir-italy/

Facebook https://www.facebook.com/iknitaly/

Instagram https://www.instagram.com/ikn_italy/

