Dopo l’annuncio della Global Payments App, Elrond (EGLD) listato su eToroX

Elrond, la blockchain progettata per portare un miglioramento di 1000 volte in termini di velocità di esecuzione e di throughput rispetto alle reti decentralizzate esistenti, ha annunciato che il suo token eGold entrerà a far parte della lista delle criptovalute disponibili nell’ecosistema di eToro, attraverso il listing su eToroX.

eToroX è l’exchange crypto professionale di eToro. Concepito e prodotto per la crypto community aziendale e istituzionale, l’exchange eToroX è una soluzione di crypto trading altamente efficace, affidabile e sicura.

eToro è l’unicorno globale da 2,5 miliardi di dollari in rapida crescita che offre servizi di gestione delle risorse digitali per oltre 15 milioni di utenti, in grado di operare in mercati azionari, delle materie prime, del forex e delle criptovalute.

Alimentato dalla recente impennata di interesse da parte degli investitori istituzionali e retail in Bitcoin, che ha raggiunto nuovi record di prezzo dall’ultimo massimo storico del 2017, si prevede che i mercati crypto in rapida crescita supereranno facilmente la capitalizzazione globale di 1.000 miliardi di dollari e continueranno a svilupparsi seguendo una rapida traiettoria di adozione.

Questo ha spinto eToro a capitalizzare l’opportunità dei mercati emergenti e ad espandere il suo portfolio di criptovalute dopo una pausa di 12 mesi.

Elrond listato su eToro

Elrond è una blockchain pubblica che ha fornito la prima soluzione di architettura di sharding effettivamente scalabile, che è in grado di fornire più di 15.000 transazioni al secondo e può scalare ancora di più, avendo raggiunto 263.000 transazioni al secondo nei test pubblici.

Rispetto alle 7 transazioni al secondo di Bitcoin e alle 14 transazioni al secondo di Ethereum, le prime due criptovalute in questo momento, Elrond è simile a quello che era internet a banda larga ai primi tempi delle connessioni internet lente.

Recentemente, Elrond ha anche annunciato il lancio del suo portafoglio digitale e dell’applicazione per i pagamenti globali denominata Maiar, prevista per il 31 gennaio.

Attraverso Maiar, Elrond si posiziona per una fase di crescita accelerata, con l’obiettivo di ottenere un’adozione diffusa e mainstream perché, oltre alle crypto, l’app mira a fornire gradualmente le stesse funzionalità di PayPal, Venmo e Google Pay, ma senza raccogliere informazioni personali e a costi fissi molto più bassi.

Beniamin Mincu, CEO e fondatore di Elrond Network ha dichiarato:

“Nei suoi 10 anni di esistenza, Bitcoin ha dimostrato che le criptovalute sono sicure e possono servire un importante scopo nell’economia di internet. Elrond apre una nuova frontiera che offre prestazioni blockchain su scala internet e un’applicazione intuitiva chiamata Maiar, attraverso la quale puntiamo a portare il prossimo miliardo di persone nello spazio blockchain”.

La criptovaluta eGold di Elrond farà il suo debutto nell’ecosistema di eToro mercoledì 23 dicembre, quando sarà disponibile sull’exchange crypto eToroX.

Informazioni su Elrond

Elrond è la blockchain su scala internet, progettata da zero per ottenere un miglioramento cumulativo di 1000 volte in termini di produttività e velocità di esecuzione. Per raggiungere questo obiettivo, Elrond introduce due innovazioni chiave: un nuovo meccanismo di Adaptive State Sharding e un algoritmo Secure Proof of Stake (PoS), che consente una scalabilità lineare con un meccanismo di consenso veloce, efficiente e sicuro.

In questo modo, Elrond può elaborare fino a 15.000 transazioni al secondo (TPS), con una latenza di 6 secondi e costi trascurabili, cercando di diventare la spina dorsale di un’economia internet senza permessi, senza confini e accessibile a livello globale.

Per saperne di più, visitate il sito web di Elrond all’indirizzo www.elrond.com

Unisciti a Elrond su Telegram: https://t.me/ElrondNetwork

Seguite Elrond su Twitter: https://twitter.com/elrondnetwork