Il colosso del calcio argentino Club Atlético Independiente è diventato l’ultimo club ad annunciare la creazione di token fan con l’avvio di tokenizzazione crittografica, Chiliz.

Secondo un recente comunicato stampa di , il Club Atlético Independiente, alias El Rojo , lancerà i suoi token fan basati su criptovalute sulla piattaforma di coinvolgimento sportivo alimentata da Chiliz, Socios, facendo del club il primo dal Sud America a seguire questa strada.

Altre squadre europee tra cui Juventus , Paris Saint-Germain, AS Roma, Atlético de Madrid , Galatasaray e West Ham hanno lanciato token fan su Socios, sebbene i token fan Juventus siano gli unici attualmente in vendita.

L’obiettivo di questi token fan è consentire a club come l’Atlético Independiente di rimanere più vicini alla propria base di fan che, attraverso la piattaforma Socios, potranno votare in sondaggi e sondaggi per premi esclusivi come un’esperienza di una giornata.

In particolare, l’annuncio di oggi non ha rivelato la data di offerta dei token per i token dei fan del Club Atlético Independiente, ma ha solo menzionato che gli utenti di Socios.com possono aspettarsi che questi token vengano lanciati nei prossimi mesi. Al momento del lancio, gli utenti possono acquistare i token dei fan utilizzando Chiliz ($ CHZ).

Commentando lo sviluppo, Alexandre Dreyfus, CEO e fondatore di Socios.com e Chiliz ha dichiarato nel comunicato:

L’Independiente vanta una storia davvero straordinaria, con una collezione di trofei invidiata in tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi di poterli accogliere come il primo club sudamericano ad aderire alla piattaforma Socios.com.

Anche il direttore marketing del club sudamericano, Juan Cruz Filgueira, ha definito l’accordo come eccitante e “un nuovo modo” per i fan di connettersi con il club “partecipando a sondaggi vincolanti su questioni istituzionali e accedendo a premi speciali”.

Come notato in precedenza, l’imminente lancio dei token fan del Club Atlético Independiente con Chiliz significa che la piattaforma di tokenizzazione crittografica ora ospita alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo, un’impresa che indirettamente porta la criptovaluta al mainstream.

Nel frattempo, la stampa internazionale ha riferito a dicembre che la piattaforma basata su Chiliz ha raggiunto e sormai superato i 50.000 utenti in meno di due mesi