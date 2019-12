In questa nuova puntata della trasmissione Blockchain & Co. condotta magistralmente come sempre da Federico Morgantini sono stato invitato ad intervenire come Esperto del Web sul tema importantissimo delle Branded Currency e delle Cryptovalute di Stato.

BLOCKCHAIN&CO – Puntata 10 from BFC Video on Vimeo.

BFC Forbes – Fobes BLOCKCHAIN & CO. Federico Morgantini vi porta nel mondo della ICO, delle cryptoasset e delle applicazioni tecnologiche del futuro. Ospiti Marco Crotta, Michele Ficara Manganelli e Sergio Mottola

In diretta video sugli schermi di Forbes Tv abbiamo fatto il punto sull'evoluzione del concetto di Branded Currency in Italia ed all'estero elencando alcuni dei casi di maggiore interesse per il settore.

Oggi più che mai le Branded Currency dette anche Monete o Valute aziendali stanno iniziando a diffondersi iniziando a rappresentare uno dei più efficaci strumenti di loyalty per la propria clientela.

Durante il mio intervento si è parlato anche di come le Cryptovalute possono diventare velocemente monete di stato.

Alcune immagini della trasmissione: