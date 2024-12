Film e serie TV imperdibili su Prime Video a gennaio: scopri le novità

Prime Video a gennaio 2025: cosa aspettarsi

Gennaio 2025 si annuncia come un mese ricco di contenuti sopraffini su Prime Video. La piattaforma di Amazon intratterrà gli abbonati con una selezione eterogenea di film originali, nuove stagioni di serie amate e anche alcune pellicole classiche. Questa programmazione è concepita per soddisfare tutti i gusti, dai devoti fan delle commedie ai cultori dei thriller.

I nuovi film che debuttano includono titoli accattivanti come Absolution, che sarà disponibile a partire dal 1 gennaio, e il tanto atteso The Creator, disponibile dal 17 gennaio. Non mancheranno anche le prime visioni con opere come Blink Twice, previsto per il 21 gennaio.

Dal punto di vista delle serie TV, il pubblico potrà assistere al ritorno di classici come Stargate SG-1, con tutte e dieci le stagioni disponibili dal 1 gennaio. Inoltre, si annuncia l’atteso lancio delle nuove stagioni di serie popolari, garantendo così intrattenimento di elevato livello per l’intero mese.

Non dimentichiamoci dei classici che arricchiranno il catalogo a partire dal 1 gennaio, con titoli iconici come Jurassic Park e Priscilla – La regina del deserto. Con ogni probabilità, questi film saranno accolti con entusiasmo dagli spettatori nostalgici e dai nuovi fan del genere.

Gli abbonati di Prime Video possono aspettarsi un inizio d’anno colmo di sostanza e diversità, rendendo gennaio un mese da segnare sul calendario per cinefili e appassionati di serie TV.

Serie TV e spettacoli originali

Gennaio 2025 si preannuncia come un mese entusiasmante per gli appassionati di serie TV e spettacoli originali su Prime Video. La piattaforma di streaming offre un’interessante selezione di contenuti che abbracciano vari generi, dalla commedia al dramma, dall’azione al thriller, promettendo di soddisfare le diverse preferenze del pubblico.

Una delle novità più attese è Red Carpet – VIP al tappeto, un game show di produzione italiana condotto da Alessia Marcuzzi in collaborazione con Gialappa’s Band. A partire dal 9 gennaio , cinque celebrità competono affiancate da squadre di bodyguard, cercando di rimanere sul tappeto rosso. Questa combinazione di comicità e intrattenimento è destinata a coinvolgere e divertire gli spettatori.

Un’altra proposta significativa è Inarrestabile, che racconta la vera storia di Anthony Robles, un giovane che supera le avversità per diventare un campione di wrestling. Con le interpretazioni di Jharrel Jerome e Jennifer Lopez, il film sarà disponibile dal 16 gennaio e promette di ispirare il pubblico grazie alla sua narrativa motivante.

La commedia è rappresentata da Un matrimonio di troppo, una pellicola in cui Will Ferrell e Reese Witherspoon si confrontano in un esilarante conflitto tra famiglie per la scelta della location matrimoniale. Questo titolo sarà accessibile a partire dal 30 gennaio .

In aggiunta a queste novità, ritorna la seconda stagione di The Rig, un thriller ambientato in una piattaforma petrolifera nell’Artico. I nuovi eventi e tensioni inizieranno a svilupparsi dal 2 gennaio , mentre la serie On Call, un poliziesco ad alta tensione che segue le vite di due agenti di pattuglia in California, farà il suo debutto il 9 gennaio .

Infine, gli appassionati di drama americani possono scoprire la terza stagione di Harlem, in cui si esplorano ulteriormente le dinamiche personali e professionali delle protagoniste, disponibile dal 23 gennaio .

Nuovi film in arrivo

A gennaio 2025, Prime Video presenta un catalogo cinematografico di notevole spessore, pronto a soddisfare gli abbonati con un mix di novità e classici intramontabili. I film che saranno rilasciati spaziano da opere originali a titoli storici, dimostrando ancora una volta l’impegno della piattaforma nel fornire contenuti diversificati.

Il mese inizia con Absolution, disponibile dal 1 gennaio , un’opera che si distingue per la sua trama avvincente e l’intensità drammatica. A seguire, il 17 gennaio, approderà su Prime Video The Creator, un film che promette di affascinare gli spettatori con una narrativa coinvolgente e visivamente spettacolare.

Il 21 gennaio , sarà la volta di Blink Twice, un titolo dal potenziale intrigante, che arricchirà ulteriormente l’offerta di Prime Video. Questo gruppo di nuove uscite è accompagnato da un robusto elenco di classici e successi recenti che non devono essere trascurati.

Dal 1 gennaio , i cultori del cinema potranno rivivere l’emozione di pellicole iconiche come Jurassic Park e Il mondo perduto – Jurassic Park, oltre a Priscilla – La regina del deserto. Inoltre, il 15 gennaio , sarà reso disponibile Il GGG – Il grande gigante gentile e Bad Moms 2, entrambi titoli che hanno già dimostrato di catturare l’attenzione del pubblico.

Questa combinazione di novità e classici rappresenta una strategia vincente per Prime Video, che mira a soddisfare un pubblico variegato di cinefili. Gennaio è dunque un mese cruciale per la piattaforma, che si prepara ad attrarre nuovi abbonati e a intrattenere quelli già esistenti con contenuti di alta qualità.