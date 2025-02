Festival di Sanremo: anticipazioni sugli ospiti e le sorprese della nuova edizione

Sanremo 2025: programma e dettagli della 75ª edizione

Il **Festival di Sanremo 2025** si appresta a celebrare la sua 75ª edizione, attesa dalla straordinaria comunità musicale e dal grande pubblico. Si svolgerà dal 11 al 15 febbraio al **Teatro Ariston**, un palcoscenico iconico che ospiterà le performance dei migliori artisti del panorama italiano. Questo evento non è solo una competizione musicale, ma anche una celebrazione della cultura italiana, arricchita dalle esibizioni di ospiti speciali e da un’atmosfera di grande festa. Complessivamente, saranno **29 gli artisti** in gara, ciascuno pronto a presentare un brano inedito e a concorrere per l’ambito titolo di vincitore che permetterà di rappresentare l’Italia all’**Eurovision Song Contest 2025** a Basilea.

A condurre questa storica manifestazione ci sarà **Carlo Conti**, che torna a ricoprire un ruolo di grande responsabilità dopo un periodo di conduzione da parte di **Amadeus**. L’edizione prevede un mix di **tradizione e innovazione**, garantendo momenti di intrattenimento che coinvolgeranno il pubblico a casa, tramite televoto e giurie selezionate. I co-conduttori e gli ospiti si alterneranno serata dopo serata, creando un’atmosfera di continuità e freschezza, ponendo attenzione su nuovi talenti e su artisti affermati. Con un palinsesto ricco di emozioni, il **Festival di Sanremo** rappresenta un’opportunità unica per appassionati della musica e della cultura italiana.

Le date e la conduzione del Festival di Sanremo 2025

Il **Festival di Sanremo 2025** si svolgerà dal **11 al 15 febbraio 2025**, accogliendo artisti e appassionati nel prestigioso **Teatro Ariston**. Questo evento non rappresenta solo una competizione musicale, ma è un’importante manifestazione culturale che celebra la musica italiana e le sue tradizioni, creando un legame forte con la storia del paese. L’edizione di quest’anno segna inoltre il ritorno alla conduzione di **Carlo Conti**, una figura iconica riconosciuta per la sua esperienza e il suo carisma.

Conti sarà affiancato da una serie di co-conduttori e ospiti di alta rilevanza, le cui presenze contribuiranno a rendere ogni serata unica e memorabile. La prima serata vedrà la partecipazione di **Antonella Clerici** e **Gerry Scotti**, seguiti da nomi come **Bianca Balti**, **Nino Frassica**, e **Cristiano Malgioglio** nelle serate successive. La stagionalità permetterà di valorizzare chi si cimenta nel panorama musicale contemporaneo, aspetto che troverà espressione anche nella selezione dei brani e degli artisti in gara.

La sorprendente combinazione di tradizione e modernità nel Festival, quest’anno, offrirà al pubblico un’esperienza coinvolgente. La preparazione e la conduzione di Conti promettono di guidare il pubblico attraverso un viaggio emozionante, culminando nell’attesa finale del **15 febbraio**, quando sarà decretato il vincitore che avrà l’onore di rappresentare l’Italia all’**Eurovision Song Contest 2025**.

Il programma completo delle serate del Festival di Sanremo 2025

La kermesse musicale avrà inizio martedì 11 febbraio 2025, dando il via a cinque serate di grande musica e intrattenimento che si terranno al **Teatro Ariston**. Nella prima serata, i **29 artisti** in competizione presenteranno i loro brani inediti davanti a una giuria composta dalla Sala Stampa, dal pubblico tramite televoto e da voti online. A condurre la serata ci saranno **Antonella Clerici** e **Gerry Scotti**, mentre si esibiranno anche ospiti speciali come **Jovanotti**, **Noa** e **Mira Awad**, culminando con una performance live di **Raf** in **Piazza Colombo**.

Mercoledì 12 febbraio, la seconda serata metterà in scena altri circa 15 artisti, la cui valutazione sarà determinata da una combinazione di televoto e Giuria delle Radio. Inoltre, inizierà la gara delle **Nuove Proposte**, con due sfide a eliminazione diretta. I conduttori della serata saranno **Bianca Balti**, **Nino Frassica** e **Cristiano Malgioglio**, mentre gli ospiti includeranno **Damiano David** e il cast del film **Follemente**.

Giovedì 13 febbraio sarà il turno dell’altra metà dei competitori, in un format simile a quello della serata precedente. Anche in questa occasione, il televoto e la Giuria delle Radio decreteranno i cinque artisti più votati. Co-conduttori di questo evento saranno **Miriam Leone**, **Elettra Lamborghini** e **Katia Follesa**. Tra gli attesi ospiti figurano i **Duran Duran**, il cast di **Mare Fuori 5** e **Iva Zanicchi**, che riceverà un premio alla carriera per i suoi significativi contributi alla musica italiana.

La serata di venerdì 14 febbraio sarà dedicata alle cover, con gli artisti che reinterpretano grandi successi della musica italiana e internazionale. Durante questa serata, il televoto non influirà sulla classifica finale, ma contribuirà a determinare il vincitore della serata. Co-condurranno l’evento **Mahmood**, **Geppi Cucciari** e il duo **Benji & Fede**, con performance live anche in **Piazza Colombo**.

Infine, il 15 febbraio si terrà la serata conclusiva, dove saranno riproposti tutti i brani in gara. Il sistema di votazione assegnerà un peso significativo al televoto, alla Giuria delle Radio e alla Sala Stampa, mantenendo la suspense fino all’annuncio finale delle classifiche e alla proclamazione del vincitore del **Festival di Sanremo 2025**. A chiudere queste cinque serate di emozioni ci saranno **Alessia Marcuzzi** e **Alessandro Cattelan**, con ospiti prestigiosi come **Vanessa Scalera** e **Antonello Venditti**.

Ospiti e sorprese da non perdere al Festival di Sanremo 2025

Il **Festival di Sanremo 2025** avrà un cartellone di ospiti straordinari che arricchiranno l’evento con esibizioni indimenticabili e sorprese esclusive. L’armonia tra tradizione e modernità sarà palpabile con la presenza di artisti di grande prestigio, tanto nazionali quanto internazionali. Un intervento di particolare rilievo sarà quello dei **Duran Duran**, che porteranno sul palco del Teatro Ariston il loro sound iconico, regalando al pubblico una performance memorabile.

Inoltre, **Iva Zanicchi**, simbolo della musica italiana, riceverà un premio alla carriera, un tributo all’importante lavoro svolto nel corso della sua lunga e fruttuosa carriera. La presenza del cast di **Mare Fuori 5**, non soltanto intratterrà il pubblico con momenti di leggerezza, ma offrirà anche spunti di riflessione su temi sociali attuali attraverso uno degli show più seguiti degli ultimi anni.

**Geppi Cucciari** porterà sul palco la sua nota simpatia, con interventi incisivi che sapranno coinvolgere il pubblico, mentre **Bianca Balti**, reduce da una personale battaglia contro il cancro, sarà un esempio di resilienza e forza, aggiungendo un tocco di emotività a questa edizione del Festival. Non mancheranno neppure le esibizioni di artisti come **Damiano David**, **Tedua**, **Raf** e **Antonello Venditti**, la cui presenza garantirà momenti di alta musica che sapranno soddisfare anche i palati più esigenti.

Durante la serata delle cover, i Big in gara avranno l’opportunità di duettare e collaborare, creando momenti di sinergia musicale che rimarranno impressi nella memoria collettiva dei fan. Il **Festival di Sanremo 2025** si preannuncia, così, come un evento denso di emozioni, forti di un parterre de roi che lo renderà unico.

Il sistema di votazione del Festival di Sanremo 2025

Il sistema di votazione del **Festival di Sanremo 2025** è strutturato per garantire una valutazione equilibrata e diversificata delle performance degli artisti in gara. Questo meccanismo articolato comprende diverse modalità di voto, coinvolgendo sia il pubblico da casa sia una serie di giurie esperte, il tutto per assicurare un risultato rappresentativo e giusto. Le serate del Festival presenteranno modalità di votazione specifiche, che contribuiranno a definire il percorso e il successo di ciascun partecipante.

Il **televoto** rappresenta uno degli elementi più significativi nel processo di votazione. Gli spettatori avranno l’opportunità di esprimere le proprie preferenze tramite questo sistema durante ogni serata. Il televoto avrà un peso del 50% nella valutazione complessiva, consentendo al pubblico di influenzare direttamente la classifica e di far emergere i brani più amati.

Accanto al televoto, un’altra componente fondamentale è rappresentata dalla **Giuria delle Radio**, composta da esperti del settore musicale essenziali per l’assegnazione del punteggio in molte serate. Anche questa giuria avrà un significativo impatto, determinando il 50% del punteggio nelle serate in cui questo sistema è attivo. Le loro valutazioni si baseranno su criteri di qualità artistica e musicale delle esibizioni, riflettendo un’ampia esperienza e conoscenza del panorama musicale italiano.

Un ulteriore aspetto cruciale è rappresentato dalla **Giuria della Sala Stampa**, composta da professionisti del settore e critici musicali. Questa giuria contribuisce con il 33% della valutazione finale, affiancando il punteggio delle Radio e quello del televoto. In aggiunta, un elemento innovativo di quest’edizione è il voto dal Web, che amplia la partecipazione del pubblico e permette una visione più inclusiva e dinamica delle preferenze degli spettatori.

Dove e come seguire il Festival di Sanremo 2025

Il **Festival di Sanremo 2025** sarà accessibile a un pubblico vasto grazie a diverse piattaforme di trasmissione, garantendo così che nessun appassionato perda neppure un momento della kermesse. La diretta televisiva si svolgerà su **Rai 1**, una scelta che permette di raggiungere milioni di telespettatori in tutta Italia. Ogni serata sarà trasmessa in tempo reale dal prestigioso **Teatro Ariston**, assicurando una copertura completa dell’evento e delle sue emozionanti performance.

In aggiunta alla diretta televisiva, il **Festival di Sanremo** potrà essere seguito anche in streaming sulla piattaforma **RaiPlay**. Questa opzione offre agli spettatori la possibilità di godere delle serate in mobilità o in modalità on-demand, permettendo una fruizione flessibile e comoda dell’evento. Con **RaiPlay**, gli utenti avranno accesso a contenuti esclusivi, dietro le quinte, e la possibilità di rivedere le esibizioni che più li hanno colpiti.

La copertura del Festival non si limita alla televisione e allo streaming. Anche la radio avrà un ruolo fondamentale, con **Rai Radio 2** che trasmetterà ogni serata in tempo reale, permettendo ai radioascoltatori di seguire da vicino l’evento, ovunque si trovino. Questa combinazione di media garantisce una fruizione completa, rendendo l’evento accessibile a una platea diversificata di appassionati.

I social media ufficiali del festival offriranno aggiornamenti costanti, interviste con gli artisti, e contenuti esclusivi, creando un legame interattivo con il pubblico. I follower potranno vivere il festival in tempo reale, condividere le proprie emozioni e sostenere i loro artisti preferiti attraverso i vari canali digitali. Con un palinsesto così articolato, il **Festival di Sanremo 2025** promette di essere un evento non solo da vedere, ma anche da vivere attivamente, coinvolgendo il pubblico in una celebrazione collettiva di musica e cultura.