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Come Pelagia Kolotouros sta ridisegnando oggi l’identità globale di Lacoste

La direttrice creativa Pelagia Kolotouros, dopo cinque collezioni alla guida di Lacoste, sta ridefinendo il linguaggio del brand. A partire da Parigi, la stilista utilizza il tennis come architrave estetica e culturale per allineare sport, “frenchness” e comfort‑chic. Il processo, in pieno svolgimento nel 2024, mira a rendere il marchio più coerente e riconoscibile in passerella, in boutique e nel lifestyle quotidiano globale. Alla base c’è l’eredità del fondatore, il campione René Lacoste, reinterpretata con codici visivi contemporanei, tessuti tecnici evoluti e un approccio di design modulare, pensato per dialogare con le nuove generazioni e con l’ecosistema digitale, compresi Google News e Google Discover.

In sintesi:

Pelagia Kolotouros guida l’evoluzione di Lacoste dopo cinque collezioni consecutive.

guida l’evoluzione di dopo cinque collezioni consecutive. Il tennis diventa piattaforma narrativa e tecnica per tutte le linee del brand.

Obiettivo: unire sport, identità francese e comfort‑chic in modo coerente e globale.

Centralità dell’eredità di René Lacoste rivisitata con codici contemporanei.

Dal mito di René Lacoste a un nuovo vocabolario sport‑chic

Con cinque collezioni già presentate, Pelagia Kolotouros sta costruendo un percorso di continuità creativa raro nel segmento sportswear‑lusso. Il riferimento costante rimane René Lacoste, il “Coccodrillo” che trasformò il tennis in un fatto di stile, introducendo la polo come simbolo di eleganza funzionale.

Oggi la direttrice creativa utilizza il tennis non solo come memoria storica, ma come sistema di regole formali: linee pulite, palette calibrate, materiali tecnici traspiranti affiancati al cotone iconico, volumi pensati per il movimento reale. La “frenchness” si traduce in proporzioni sofisticate, minimalismo grafico e attenzione ai dettagli sartoriali, mentre il comfort‑chic emerge da capi ibridi, adatti tanto al campo da gioco quanto al contesto urbano.

Questa impostazione consente a Lacoste di presidiare una fascia strategica: tra performance e prêt‑à‑porter, tra memoria sportiva e desiderabilità fashion, con un’identità chiara per media, buyer e consumatori globali.

Lacoste tra heritage, futuro digitale e nuove generazioni

L’approccio di Pelagia Kolotouros indica un possibile scenario futuro per Lacoste: collezioni sempre più narrative, radicate nell’eredità di René Lacoste ma pensate per circolare sui social, nelle piattaforme editoriali e nel resale.

La centralità del tennis, letta come codice culturale prima che sportivo, permette al brand di dialogare con community trasversali, dagli appassionati di moda agli sportivi urbani. In prospettiva, questa coerenza tra stile, performance e “french touch” può rafforzare ulteriormente la riconoscibilità del coccodrillo, aprendo spazio a collaborazioni mirate e a una maggiore presenza nei contenuti raccomandati da algoritmi editoriali e di scoperta.

FAQ

Chi è Pelagia Kolotouros e quale ruolo ha in Lacoste?

Pelagia Kolotouros è la direttrice creativa di Lacoste; guida l’evoluzione stilistica del brand attraverso collezioni che integrano sport, heritage francese e comfort‑chic.

Perché il tennis è centrale nella nuova identità Lacoste?

Il tennis è centrale perché rappresenta l’origine del marchio, l’eredità di René Lacoste e un linguaggio visivo immediatamente riconoscibile e globale.

Cosa distingue oggi Lacoste dagli altri brand sportswear?

Oggi Lacoste si distingue per la combinazione di heritage tennistico, estetica francese raffinata e prodotti pensati per uso quotidiano oltre lo sport.

Come viene interpretata la “frenchness” nelle collezioni Lacoste?

La “frenchness” viene interpretata con linee pulite, cromie sobrie, dettagli sartoriali discreti e un equilibrio costante tra funzionalità e eleganza urbana.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su Lacoste e Kolotouros?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di contenuti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.