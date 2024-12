Ferragnez, lussuoso attico a Milano: affitto da capogiro per una vista mozzafiato

Ferragnez e il loro attico a Milano

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso una delle fasi più significative della loro vita coniugale all’interno di un attico situato a CityLife, Milano, dove sono rimasti per un periodo di cinque anni. Questo spazioso appartamento di 477 mq è stato personalizzato dai due per diventare un luogo adatto a tutta la famiglia, creando un ambiente accogliente e su misura per le loro necessità. Durante il loro soggiorno, la coppia ha spesso condiviso sui social media momenti della loro vita quotidiana, trasformando la loro abitazione in un vero e proprio set fotografico, visibile anche nella serie di Prime Video a loro dedicata.

Il design dell’attico rifletteva lo stile e la personalità della coppia, con stanze decorate attentamente e arredamenti di alta qualità. La dimora è stata testimone di eventi familiari e festeggiamenti, rendendola un luogo particolarmente significativo per i Ferragnez. Tuttavia, dopo la loro decisione di trasferirsi in una residenza più grande, l’attico ha fatto il suo ingresso nel mercato immobiliare. Sebbene le aspettative di affitto siano elevate, il fascino e la qualità del luogo ne hanno garantito un’immediata attrattiva, portando a un rapido interesse da parte di potenziali inquilini.

La scelta di vivere in una zona rinomata come CityLife non è casuale; questo quartiere è conosciuto per il suo design innovativo e la presenza di numerosi servizi, rendendolo ideale per chi cerca un equilibrio tra vita urbana e comfort. In questo contesto, l’attico è diventato un simbolo del lifestyle di alta classe per famiglie e giovani professionisti che desiderano vivere un’esperienza immersiva nel cuore pulsante di Milano.

Nuovo proprietario dell’attico e la cifra da record

Dopo la partenza di Fedez e Chiara Ferragni, l’appartamento di CityLife ha trovato un nuovo inquilino in tempi rapidi, attirando l’attenzione per il suo affitto vertiginoso, fissato a circa 35mila euro al mese. Il calciatore Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha scelto di abitare in questa residenza esclusiva, un’indicazione chiara dell’appeal che l’attico continua ad esercitare nel panorama immobiliare milanese. La cifra da record non sorprende, considerando la posizione privilegiata dell’appartamento, situato all’undicesimo e ultimo piano di un immobile progettato dalla celebre architetta Zaha Hadid, che offre una vista ineguagliabile sullo skyline della città.

Thuram, con la sua fama e il suo status, si inserisce perfettamente in un contesto elitario, dove il design e il comfort sono fattori chiave. Abitato precedentemente dai Ferragnez, l’attico è stato oggetto di modifiche personali da parte del calciatore, che ha deciso di adattare gli spazi alle proprie esigenze. Tra le novità spicca l’installazione di un mini campo da basket nel soggiorno, accomodando così la passione per lo sport. Al contempo, lo spazio dell’ex collezione Marvel di Fedez è stato riorganizzato per accogliere le sneakers air jordan di Thuram, un segno distintivo del suo stile e delle sue inclinazioni personali.

La rapida risoluzione della locazione dell’attico dimostra non solo la ricercatezza della struttura, ma anche l’attrattiva di CityLife come una delle aree più ambite di Milano, capace di attrarre personalità influenti del mondo dello sport e dell’intrattenimento. Il soggiorno di Thuram rappresenta quindi un’evoluzione nel ciclo di vita di questo spazio, continuando a mantenere il suo status di residenza prestigiosa nella metropoli lombarda.

Trasferimento e nuove abitazioni di Chiara e Fedez

Dopo il loro trasferimento dall’attico di CityLife, Chiara Ferragni ha scelto di rimanere nella stessa area, stabilendosi in un appartamento più grande e lussuoso, perfettamente attrezzato per accogliere i suoi figli, Leone e Vittoria. Questa nuova casa si distingue per gli alti standard di design e comfort, fattori che sono diventati una costante per la famiglia Ferragni. L’abitazione, sebbene più spaziosa, conserva l’estetica e la ricercatezza che avevano caratterizzato l’ex nido d’amore di Chiara e Fedez.

La scelta di rimanere nel quartiere di CityLife non sorprende, data la sua reputazione come uno dei distretti più vivaci e moderni di Milano. Qui, Ferragni e i suoi figli possono godere di un ambiente ideale grazie ai numerosi servizi e alle aree verdi circostanti. La residenza si configura quindi non solo come un luogo di vita, ma anche come un rifugio sicuro e stimolante per la crescita dei bambini.

Fedez, dal canto suo, ha deciso di stabilirsi in un nuovo appartamento di quasi 400 metri quadrati, situato in prossimità del Castello Sforzesco. Questa scelta evidenzia il desiderio del rapper di creare un ambiente accogliente per i propri figli, rimanendo comunque vicino a Chiara e assicurando in tal modo una continuità nella vita familiare. L’appartamento di Fedez è stato concepito per sfruttare al meglio gli spazi e per riflettere il suo gusto personale, mantenendo al contempo un’aria sofisticata e moderna.

La decisione di entrambi di trasferirsi in nuove abitazioni conferma la loro volontà di proseguire le rispettive vite personali pur rimanendo legati alla famiglia. Nel contesto della loro separazione, entrambi continuano a dimostrare un forte impegno nella crescita e nel benessere dei figli, consolidando un equilibrio che, nonostante l’evoluzione della loro relazione, rimane al centro delle loro priorità.