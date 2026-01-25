Federica caso suoceri esplode in tv per una domanda storica imbarazzante che sconvolge il padre di Carlomagno

Federica Torzullo, quella domanda sul padre di Carlomagno che ha travolto i suoceri

La domanda che ha spezzato il silenzio

Nel salotto della casa di **Anguillara Sabazia**, poche ore dopo l’ennesimo interrogatorio, una frase innocente ha cambiato per sempre l’atmosfera: il figlio più piccolo chiede a scuola chi fosse il padre di **Carlomagno**. Non il marito assassino, ma il sovrano franco studiato sul libro di storia. I nonni, i genitori di **Claudio Carlomagno**, restano muti, incapaci di distinguere il cognome del nipote dalla figura del killer chiuso nel carcere di **Civitavecchia**.

Quella domanda scolastica, ascoltata da vicini e familiari, è diventata il simbolo di una vergogna impossibile da gestire. Ogni riferimento al nome del bambino rimandava al femminicidio di **Federica Torzullo**, alla cronaca nera che aveva travolto la famiglia e la comunità che affaccia sul lago di **Bracciano**. Il cortocircuito tra storia e attualità ha reso palpabile il peso dell’odio, del sospetto, delle allusioni che ormai circondavano i due suoceri in ogni gesto quotidiano, dalla spesa al bar, persino davanti ai compiti del nipote.

QUI PREZZI STRACCIATI SU AMAZON: CLICCA SUBITO!

SCONTOBestseller n. 1
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
Apple iPhone 15 (128 GB) - nero
719,00 € −21% 569,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon
SCONTOBestseller n. 2
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa,...
729,00 € −25% 549,00 € Amazon Prime
Acquista su Amazon

 

Per **Maria Messenio** e **Pasquale Carlomagno**, quella frase è risuonata come la conferma che il loro cognome era diventato sinonimo di morte, e che nessun banco di scuola, nessun tema di storia, avrebbe potuto restituire normalità alla famiglia.

La spirale dopo il femminicidio

Il delitto di **Federica Torzullo**, uccisa e nascosta nella ditta di famiglia dell’uomo che aveva sposato, ha aperto una voragine emotiva e sociale. Mentre gli inquirenti di **Ostia** scandagliavano ogni dettaglio, dalla gelosia al presunto occultamento del cadavere, i genitori dell’assassino si ritrovavano inchiodati in un ruolo mai scelto: custodi loro malgrado della storia di un figlio diventato carnefice.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

Nel giro di pochi giorni l’ex agente di polizia ed ex assessore alla Sicurezza **Maria Messenio** aveva lasciato l’incarico istituzionale, travolta da critiche, sussurri, occhi puntati addosso. Il marito **Pasquale**, che lavorava in azienda col figlio, si è visto chiedere conto dai carabinieri di un presunto passaggio in auto vicino alla casa della coppia la mattina dell’omicidio, senza mai risultare formalmente indagato.

Le perizie medico-legali hanno incrinato la versione di **Claudio Carlomagno** sugli orari, l’arma – un coltello bilama – non è mai stata trovata, i dubbi hanno iniziato a sedimentarsi sui tavolini dei bar e nelle chat di paese. I due nonni, già distrutti dal lutto e dalla vergogna, hanno iniziato a vivere come sotto processo parallelo, osservati e giudicati a ogni passo.

L’epilogo nella casa dei nonni

Il sabato sera di fine gennaio è freddo, ma ad Anguillara il gelo è tutto morale. I carabinieri del **Lazio** entrano nella casa dei genitori di **Claudio Carlomagno** e li trovano senza vita. Sono **Maria** e **Pasquale**, impiccati insieme, secondo le prime ricostruzioni. Accanto, un biglietto rivolto all’altro figlio: poche righe per spiegare un gesto che affonda nel dolore, nella vergogna, nella sensazione di non avere più uno spazio possibile nel paese e nella propria stessa storia familiare.

I vicini li ricordavano «schiacciati dalla tragedia», incapaci di reggere il peso del femminicidio, del carcere, delle domande degli investigatori e delle insinuazioni di chi li riteneva, a torto o a ragione, complici silenziosi. La domanda innocente del nipote sulla figura storica di **Carlomagno** è rimasta come un’eco crudele nella casa, un promemoria quotidiano di un cognome che, per loro, significava solo sangue e processi.

Intanto le indagini proseguono, tra incongruenze sugli orari, ricerche a vuoto del coltello e interrogatori serrati al detenuto di **Civitavecchia**. Ma ad Anguillara, dove tutto è iniziato, la cronaca si è già trasformata in lutto collettivo: tre morti, un bambino orfano, un paese che si interroga su quanto dolore possa sopportare una famiglia prima di spezzarsi.

FAQ

D: Chi erano i protagonisti principali della vicenda?
R: La vittima è **Federica Torzullo**, il marito assassino è **Claudio Carlomagno**, i suoceri morti sono **Maria Messenio** e **Pasquale Carlomagno**.

D: Dove si sono svolti i fatti principali?
R: Tutto ruota intorno ad **Anguillara Sabazia**, vicino al lago di **Bracciano**, con il carcere di riferimento a **Civitavecchia** e le indagini seguite da **Ostia**.

D: Perché la domanda sul padre di Carlomagno è così significativa?
R: Perché un semplice quesito scolastico del nipote ha riportato il cognome **Carlomagno** al centro della tragedia familiare, rendendo insopportabile il peso del nome.

D: Cosa è successo ai genitori di Claudio Carlomagno?
R: Sono stati trovati morti, presumibilmente impiccati insieme, nella loro abitazione di Anguillara, lasciando un biglietto al secondo figlio.

D: Maria Messenio era indagata?
R: No, non risultava indagata, ma era al centro di attenzione pubblica e mediatica per il ruolo istituzionale ricoperto in passato.

D: Pasquale Carlomagno era sospettato di complicità?
R: Non era formalmente indagato, ma gli inquirenti gli hanno chiesto spiegazioni per un presunto passaggio in auto nei pressi della casa della coppia la mattina del delitto.

D: L’arma del delitto è stata ritrovata?
R: No, il coltello bilama indicato come possibile arma non è stato individuato nonostante ricerche estese delle forze dell’ordine.

D: Qual è la fonte giornalistica di riferimento della ricostruzione?
R: La ricostruzione si basa su cronache di quotidiani nazionali, in particolare su articoli apparsi su **Corriere della Sera** e altre testate che hanno seguito il caso di **Federica Torzullo** e della famiglia **Carlomagno**.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com