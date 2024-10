FAPAV presenta a Roma la campagna “We Are Stories 2” contro la pirateria

### La campagna “We Are Stories 2”

La campagna “We Are Stories 2”

In occasione della Festa del Cinema di Roma, è stata lanciata la seconda edizione della campagna istituzionale contro la pirateria, intitolata “We Are Stories. Sogni, sfide e passioni delle professioniste di oggi e di domani.” Questa iniziativa, promossa da FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con importanti organismi del settore come ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO, ha l’obiettivo di difendere il diritto d’autore, enfatizzando l’importanza di proteggere le industrie audiovisive italiane.

“We Are Stories 2” si fa portavoce delle storie di giovani donne professioniste nell’ambito audiovisivo, mettendo in risalto le loro aspirazioni e sogni. La campagna è stata concepita per promuovere i valori della legalità e della creatività, fondamentali per un’industria culturale sana e prospera. Il coro “All you can hits”, diretto da Andrea Stocchino, ha aperto l’evento con melodie energiche, mentre il Presidente di FAPAV, Federico Bagnoli Rossi, ha spiegato il percorso che ha portato alla realizzazione di questa seconda edizione, sottolineando l’impatto positivo della prima campagna “Io Faccio Film.”

La nuova campagna si propone di continuare a fornire visibilità ai sogni e alle passioni delle giovani generazioni nel settore del cinema, evidenziando come l’industria culturale possa essere una fonte di ispirazione e opportunità per i giovani professionisti. Bagnoli Rossi ha annunciato anche un accordo con la Walt Disney Company per l’utilizzo di musiche iconiche nei video della campagna, promettendo ulteriori sviluppi, tra cui uno spin-off musicale.

Durante il lancio, è stato presentato uno spot di 30 secondi che sarà diffuso sui canali radiofonici e televisivi delle reti Rai, rappresentando un passo significativo nel progetto “We Are Stories 2.” L’iniziativa ha guadagnato anche il riconoscimento della Presidenza del Consiglio, diventando una campagna istituzionale volta a sensibilizzare i cittadini sulla legalità nel settore audiovisivo. Questa riconoscenza è stata considerata dallo stesso Bagnoli Rossi come una testimonianza della validità del messaggio che la campagna porta avanti.

Con il motto “libera i sogni, combatti la pirateria,” la campagna si propone come una chiamata all’azione, sottolineando l’importanza di una comunità unita per affrontare la sfida della pirateria e preservare il futuro dell’industria audiovisiva italiana.

### Obiettivi e valori dell’iniziativa

La campagna “We Are Stories 2” si fonda su valori chiave che mirano a sensibilizzare non solo il settore audiovisivo, ma anche il pubblico e le nuove generazioni sull’importanza della legalità e del rispetto dei diritti d’autore. Al centro di questa iniziativa c’è la volontà di proteggere i sogni dei giovani professionisti, che si avventurano nel mondo del cinema e dell’audiovisivo, spesso affrontando sfide significative. La pirateria rappresenta una minaccia concreta per l’industria culturale, erodendo le opportunità professionali e compromettendo la creatività.

Il progetto ha come obiettivo primario quello di raccontare storie significative di donne che hanno trovato successo e realizzazione nel settore, creando una narrazione coinvolgente che metta in luce il valore del lavoro e dell’impegno. La campagna non solo si propone di far emergere le esperienze di professioniste del settore, ma cerca anche di ispirare i giovani a perseguire i loro sogni in un ambiente che deve riconoscere e valorizzare le abilità e i talenti individuali.

Inoltre, “We Are Stories 2” si inserisce in un contesto più ampio di contrasto alla pirateria, che ha un impatto negativo diretto sulle economie creative. Attraverso la collaborazione con enti e organizzazioni del settore, la campagna promuove un messaggio chiaro: la legalità non è solo una questione legale, ma un valore essenziale per la crescita e lo sviluppo dell’intera comunità culturale. La campagne punta a rafforzare la consapevolezza dell’importanza di sostenere la propria industria, creando un legame diretto tra il lavoro di chi crea contenuti e il supporto da parte del pubblico.

Un aspetto cruciale di “We Are Stories 2” è la sua capacità di generare una mobilitazione collettiva. Grazie all’utilizzo di testimonianze autentiche e rilievi visivi accattivanti, la campagna si propone di stimolare un dibattito ampio e inclusivo sulla necessità di proteggere i diritti d’autore e la creatività. Ogni storia raccontata diventa un tassello fondamentale in questo mosaico di valori, sottolineando come la lotta contro la pirateria sia un’iniziativa che deve coinvolgere tutti, dai professionisti del settore agli spettatori.

In questo spirito, il messaggio “libera i sogni, combatti la pirateria” si traduce in una chiamata a un’azione collettiva, incoraggiando ognuno a contribuire attivamente alla creazione di un ambiente in cui le idee e i progetti culturali possano prosperare, liberi dalle minacce dell’illegalità. L’obiettivo è quello di costruire una cultura della legalità forte, che rafforzi l’identità e la vitalità dell’industria audiovisiva italiana nel contesto internazionale.

### Le testimonianze e le storie di successo

Nel contesto della campagna “We Are Stories 2”, emergono con forza le storie di giovani talenti del settore audiovisivo, che incarnano l’energia e la passione delle nuove generazioni. Queste narrazioni non solo mettono in luce le esperienze individuali, ma fungono anche da testimonianze emblematiche di un’intera comunità impegnata nella lotta contro la pirateria. Il primo video della campagna vede come protagonista Alice Stocchino, una giovane professionista che, attraverso il suo percorso come doppiatrice e cantante, rappresenta il sogno di molti. La sua storia si intreccia con quella di chi, come lei, aspira a lasciare un segno nel panorama cinematografico.

Le testimonianze di queste professioniste sono fondamentali per illustrare come la legalità e il rispetto dei diritti d’autore siano essenziali non solo per la loro carriera, ma per l’intera industria. Gabriella Giliberti, vlogger e sviluppatrice di contenuti, è un altro esempio di come l’innovazione e la creatività possano prosperare in un contesto di legalità. La sua storia emerge nel secondo video della campagna, sottolineando il potere delle nuove tecnologie e dei social media nel dare voce a talenti emergenti, che altrimenti potrebbero rimanere nell’ombra.

Il coro “All you can hits”, che ha aperto l’evento di lancio, ha aggiunto una dimensione artistica al messaggio della campagna. Attraverso le note delle musiche originali composte da Andrea Stocchino, l’atmosfera si è carica di entusiasmo, creando un collegamento emotivo profondo tra il pubblico e le storie raccontate. Federico Bagnoli Rossi, Presidente di FAPAV, ha evidenziato che ogni esperienza condivisa non è solo un trionfo individuale, ma una testimonianza collettiva che deve essere celebrata e protetta.

L’impatto positivo delle storie di successo si riflette nel messaggio che la campagna desidera trasmettere: la creatività è il motore del futuro. Le storie dei giovani professionisti non solo ispirano chi le ascolta, ma fungono da catalizzatori per una maggiore consapevolezza sui diritti d’autore e sulla necessità di un ambiente favorevole alla creatività. In questo modo, la campagna punta a generare un cambiamento culturale, rimuovendo le barriere installate dalla pirateria e promuovendo un modello economico e sociale in cui i sogni possano diventare realtà.

La narrazione di esperienze personali e il richiamo a valori condivisi possono trasformarsi in un potente messaggio collettivo. L’iniziativa “We Are Stories 2” si propone di unire le voci di professionisti del settore, creando una sinergia capace di affrontare le sfide che ogni giorno l’industria audiovisiva si trova a fronteggiare. È essenziale che l’industria continui a valorizzare queste storie, alimentando la cultura della legalità e promuovendo il talento, affinché i sogni di oggi possano tradursi in successi concreti per le generazioni future.

### Implicazioni e futuro della lotta contro la pirateria

La lotta contro la pirateria si configura come una delle sfide più rilevanti per il settore audiovisivo contemporaneo, rivestendo un’importanza cruciale per la salvaguardia dei diritti d’autore e per il sostegno all’industria culturale. La campagna “We Are Stories 2” non si limita a una mera azione di sensibilizzazione; essa rappresenta un appello forte e chiaro a tutte le parti coinvolte nel panorama audiovisivo per un impegno collettivo e strutturato. Il messaggio di fondo “libera i sogni, combatti la pirateria” acquisisce, quindi, un valore strategico, sottolineando che la protezione dei contenuti creativi è essenziale per garantire opportunità future ai talenti emergenti.

La pirateria non è solo un fenomeno illegale; è un fattore che intacca profondamente l’economia delle creative industries. Si stima che la perdita di entrate legate alla violazione dei diritti d’autore influisca non solo sui produttori e sui distributori, ma anche su artisti e professionisti, inclusi cameraman, montatori e tecnici vari. Questo danneggiamento si traduce in una minore capacità di investimento in nuovi progetti, in una riduzione dell’innovazione e in un deterioramento della qualità dei contenuti offerti al pubblico. Pertanto, le misure di contrasto alla pirateria non sono semplicemente giustificate dalla necessità di preservare i diritti economici, ma devono essere viste come investimenti strategici per il futuro della cultura e dell’arte.

Le nuove generazioni, cresciute in un contesto digitale caratterizzato da un accesso immediato e massiccio ai contenuti, necessitano di un’educazione mirata riguardo al valore della legalità e alla severità delle conseguenze derivanti dalla pirateria. Campagne come “We Are Stories 2” si pongono l’obiettivo di educare e informare, illustrando come ognuno di noi possa contribuire a creare un ambiente culturale sostenibile e rispettoso. Attraverso la condivisione di storie positive e di successi ottenuti grazie al rispetto dei diritti d’autore, si può stimolare una nuova coscienza collettiva che desidera vedere prosperare non solo i propri sogni, ma anche quelli degli altri.

È fondamentale anche una sinergia tra le istituzioni e le organizzazioni del settore, una collaborazione in grado di tradurre le intenzioni in azioni concrete. Il riconoscimento da parte delle istituzioni, come la Presidenza del Consiglio, sottolinea l’importanza di queste campagne e offre un’ulteriore legittimazione a questa battaglia contro la pirateria. La costruzione di leggi efficaci e la loro applicazione rigorosa rappresentano passi essenziali per combattere l’illegalità. L’introduzione di normative chiare e ben definite sulla protezione dei contenuti è un requisito fondamentale per garantire che l’industria audiovisiva italiana, e internazionale, possa continuare a prosperare.

La lotta contro la pirateria non è un compito semplice, ma può essere affrontata con successo attraverso un impegno collettivo che comprende sia il settore pubblico che privato, oltre a tutte le parti interessate nel processo creativo. “We Are Stories 2” si propone come un catalizzatore per una rivoluzione culturale, invitando ognuno a riconoscere l’importanza della legalità nel perseguire i propri sogni e nel supportare la comunità creativa. La strada da percorrere è tracciata, ma richiede un’unione di intenti e l’adozione di comportamenti consapevoli e responsabili, affinché il futuro dell’audiovisivo italiano possa apparire radioso e florido.