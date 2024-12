FantaSanremo: guida completa al regolamento e iscrizione per partecipare al gioco

Regolamento del FantaSanremo 2025

Il FantaSanremo 2025 introduce una serie di regolamenti che definiscono il funzionamento di questo amato fantasy game collegato al Festival di Sanremo. Ogni partecipante ha a disposizione un budget di 100 baudi per costruire una squadra composta da 7 cantanti in gara. Di questi, 5 saranno i “titolari”, i quali accumuleranno sia bonus che malus a seconda delle loro esibizioni. I restanti 2 cantanti, designati come “riserve”, avranno la possibilità di guadagnare solo bonus e malus di categoria “extra”.

Le formazioni possono essere modificate quotidianamente, all’interno di una finestra temporale che va dalle ore 8:00 alle 20:00. Un elemento cruciale è il ruolo del capitano: il cantante scelto in questa posizione raddoppia i punti guadagnati per i piazzamenti nella Top 5 durante ciascuna serata del Festival. I punteggi derivano dalle azioni compiute dagli artisti sul palco o dai loro comportamenti in platea, rendendo quindi l’evento in diretta un’opportunità per gli utenti di seguire e intervenire.

Alla conclusione dell’ultima serata del Festival, il giocatore che avrà accumulato il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore. Durante ogni serata, gli specifici bonus e malus verranno rivelati solo poco prima dell’inizio, mantenendo un elemento di sorpresa e strategia che caratterizza la competizione. Ciò richiede ai partecipanti di essere sempre aggiornati e reattivi rispetto alle performance degli artisti in gara.

Come iscriversi al FantaSanremo

A partire dalle ore 12 di venerdì 27 dicembre 2024, le iscrizioni per il FantaSanremo 2025 sono ufficialmente aperte, dando la possibilità a tutti gli appassionati del Festival di Sanremo di partecipare a questo emozionante fantasy game. Per registrarsi, gli utenti possono visitare direttamente il sito ufficiale o scaricare l’app dedicata, disponibile su tutte le piattaforme principali. È fondamentale seguire il procedimento di registrazione in modo accurato, compilando i campi richiesti per creare un profilo personale che permetterà di accedere alla creazione della propria squadra.

Una volta effettuata la registrazione, ogni giocatore avrà a disposizione 100 baudi per acquistare i propri cantanti preferiti tra quelli che parteciperanno al Festival. La selezione dei 7 artisti è una fase cruciale, poiché non solo influenzerà il punteggio accumulato durante il gioco, ma richiederà anche una strategia attenta per massimizzare le possibilità di successo. Ricordiamo che sarà possibile modificare le formazioni ogni giorno, all’interno di specifici orari, garantendo così la flessibilità necessaria per adattarsi all’andamento del Festival.

Per facilitare l’esperienza di gioco, l’app offre anche aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e sui bonus/malus, consentendo agli utenti di seguire da vicino l’andamento delle esibizioni. È importante sottolineare che solo le iscrizioni effettuate regolarmente entro le scadenze stabilite verranno considerate valide, pertanto è consigliabile agire prontamente per non perdere l’opportunità di partecipare a questa avvincente competizione.

Bonus, malus e quotazioni dei cantanti

Nel FantaSanremo 2025, i partecipanti avranno la possibilità di guadagnare punti attraverso un sistema dettagliato di **bonus** e **malus**. I bonus consentono di incrementare il punteggio a seconda delle performance e degli accessori utilizzati dai cantanti. Per esempio, chi “seda una rissa nel backstage” guadagna +10 punti, mentre chi riesce a fare lo stesso “sul palco” totalizzerà +25 punti. Ulteriori opportunità di guadagno includono comportamenti apprezzati come “abbracciare il conduttore” (+10 punti), o cambiamenti di outfit, che attribuiscono anch’essi punti. Al termine delle quattro prime serate, ai cantanti che si piazzano nella Top 5 verranno attribuiti +20 punti, mentre il concorrente che si classifica ultimo riceverà +30 punti. I punti possono anche provenire dalla partecipazione al **DopoFestival**, incentivando i partecipanti a rimanere attivi anche dopo la diretta.

Al contrario, alcuni comportamenti porteranno a **malus**, punendo i cantanti per azioni potenzialmente negative. La nomination del Fantasanremo sul palco penalizza di -10 punti, mentre l’abbigliamento total black comporta la stessa penalità. In casi più gravi, come problemi tecnici, i cantanti perderanno -20 punti, e una caduta sulla scalinata porterà a una penalità di -30 punti. La squalifica risulta particolarmente onerosa, con -100 punti. Questo sistema di punteggio rende il gioco non solo dinamico, ma stimola i partecipanti a seguire attentamente ogni mossa degli artisti.

Le **quotazioni** dei cantanti riflettono le loro probabilità di successo e sono un elemento cruciale per la scelta dei membri della squadra. Ad esempio, **Achille Lauro** e **Giorgia** sono quotati a 18 baudi, rappresentando le opzioni più costose e con la possibilità di alta resa. Altri nomi da considerare includono **Fedez**, **Francesco Gabbani** e **Olly**, ciascuno con un valore di 17 baudi. Creare una squadra equilibrata, che mixi cantanti ad alta quotazione e artisti con potenziale di scoring, sarà fondamentale per massimizzare le possibilità di vittoria nel FantaSanremo 2025.