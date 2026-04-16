michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Fabrizio Corona torna a Nuoro in Sardegna dopo lunga assenza

Fabrizio Corona torna a Nuoro in Sardegna dopo lunga assenza

Fabrizio Corona protagonista di una serata evento al Kill Time di Nuoro

Chi: Fabrizio Corona, ex “re dei paparazzi” e personaggio centrale della cronaca rosa italiana.
Che cosa: una serata evento con dj-set, ospitate e momenti di interazione col pubblico.
Dove: locale Kill Time di Nuoro.

Quando: sabato 18 aprile 2026, con inizio alle ore 23.
Perché: rilanciare l’immagine pubblica di Corona e riflettere sul suo ruolo nei rapporti con i vertici Mediaset e con Alfonso Signorini, in un format che unisce intrattenimento e forte esposizione mediatica.

In sintesi:

  • Sabato 18 aprile 2026, evento con Fabrizio Corona al Kill Time di Nuoro.
  • Serata curata da Matilda Eventi con Evolution Group, Radio Nuoro Centrale e Minerva Events.
  • Focus sul rapporto di Corona con vertici Mediaset e Alfonso Signorini.
  • Format tra spettacolo, storytelling personale e forte impatto comunicativo sul pubblico giovane.

Il format della serata e il peso mediatico di Fabrizio Corona

La presenza di Fabrizio Corona al Kill Time conferma come la sua figura resti un catalizzatore di attenzione, nonostante un percorso costellato da processi, condanne e forti polemiche mediatiche.
L’evento, organizzato da Matilda Eventi in collaborazione con Evolution Group Creazione Eventi, Radio Nuoro Centrale e Minerva Events, punta su una formula ibrida: intrattenimento notturno, ospitata vip, musica e momenti di dialogo diretto con il pubblico sardo.

Il riferimento ai “complessi equilibri” tra Corona, i vertici Mediaset e il legame storico con Alfonso Signorini non è casuale: il personaggio continua a inserirsi, da dentro e da fuori i palinsesti televisivi, nel racconto della cronaca rosa nazionale.
La serata nuorese si propone così come un palcoscenico informale dove, accanto all’intrattenimento, possono emergere retroscena su dinamiche televisive, rapporti di potere, strategie di immagine e conflitti che hanno segnato gli ultimi anni del gossip italiano.

Nuoro, laboratorio di eventi e narrazioni mediali sul gossip italiano

L’appuntamento con Fabrizio Corona a Nuoro va oltre la semplice ospitata in discoteca: segnala la crescente centralità della Sardegna nei tour promozionali di personaggi mediatici ad alta esposizione.
Per il territorio, l’evento è una vetrina sul pubblico giovane e sui flussi social collegati alla serata; per Corona, un ulteriore tassello nella costruzione di una narrazione personale che alterna cadute e tentativi di rilancio.

L’attenzione sui rapporti con Alfonso Signorini e con l’universo Mediaset può trasformare l’evento in occasione per nuovi racconti, rivelazioni o posizionamenti futuri, alimentando interesse anche su Google News e Discover.

FAQ

Quando si svolge la serata di Fabrizio Corona al Kill Time?

La serata con Fabrizio Corona al Kill Time di Nuoro è in programma sabato 18 aprile 2026 dalle ore 23.

Chi organizza l’evento di Fabrizio Corona a Nuoro?

L’evento è organizzato da Matilda Eventi in collaborazione con Evolution Group Creazione Eventi, Radio Nuoro Centrale e Minerva Events.

Cosa prevede il format della serata con Fabrizio Corona?

Il format prevede ospitata di Fabrizio Corona, momenti di interazione col pubblico, musica e intrattenimento, con forte attenzione alla dimensione comunicativa e social.

Perché la presenza di Fabrizio Corona è ancora così discussa?

La presenza di Fabrizio Corona è discussa per il suo passato giudiziario, le contrapposizioni pubbliche e il ruolo nei rapporti con Mediaset e Alfonso Signorini.

Da quali fonti è stata elaborata la notizia sull’evento di Nuoro?

La notizia è stata elaborata sulla base di una rielaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it da parte della nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache