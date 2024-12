Fabio Fazio riprenderà Che tempo che fa: data del ritorno e novità in arrivo

Che tempo che fa e la pausa natalizia

Il programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, non andrà in onda il 29 dicembre a seguito di una pausa natalizia programmata. Questo break segna un particolare momento nella stagione del programma, il quale prevede un’interruzione significativa durante le festività. La modalità di pausa è simile a quella adottata da numerose produzioni statunitensi, in cui si riserva un periodo esteso per il riposo del team di lavoro.

La decisione di questo stop era già stata anticipata nell’episodio trasmesso il 22 dicembre, pertanto non si tratta di una cancellazione improvvisa, ma di un recupero necessario per ricaricare le energie e affrontare al meglio il nuovo anno televisivo. Durante l’ultima puntata prima della pausa, Fazio aveva portato a termine una lunghissima intervista con Richard Gere, chiudendo così la prima parte della stagione con un ospite d’eccezione.

L’appuntamento fissato per il ritorno è per il 19 gennaio e i telespettatori possono aspettarsi una ripresa in grande stile. I consueti segmenti del programma, inclusa la famosa “liturgia” che inizia alle 19:30 e culmina con il popolare Il Tavolo, rimarranno invariati e continueranno a garantire intrattenimento di alta qualità. Al tavolo riprenderanno posto nomi noti come Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, affiancati da ospiti illustri, a dimostrazione del forte legame che il conduttore ha instaurato con il pubblico e con il mondo dello spettacolo.

Perché Che tempo che fa non va in onda

Il ritorno di Fabio Fazio nel 2025

Con la data del 19 gennaio 2025 fissata per il ritorno di Fabio Fazio alla conduzione di Che tempo che fa, i fan del programma possono iniziare a prepararsi per una nuova stagione ricca di momenti imperdibili. Questo atteso ritorno segue una pausa ben pianificata che ha permesso al conduttore e alla sua squadra di ricaricare le batterie dopo un intenso periodo di lavoro. La ripresa della trasmissione avverrà sempre su Nove, canale che ha accolto Fazio dopo la sua lunga carriera in Rai.

La struttura del programma rimarrà invariata, con l’inizio programmato alle 19:30, un orario ormai iconico per i telespettatori. Durante le prime puntate del nuovo anno, il format consolidato di Il Tavolo continuerà a essere il cuore pulsante della trasmissione. Presenzieranno figure familiari come Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, insieme ai numerosi volti noti che hanno collaborato con Fazio nel corso degli anni.

Non mancheranno sicuramente ospiti di grande calibro, che hanno sempre caratterizzato il programma. Che si tratti di artisti musicali o di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, il pubblico è pronto a rivivere l’emozione di serate di intrattenimento di alto livello. Che tempo che fa si propone quindi di confermare il suo ruolo di riferimento nel panorama televisivo, continuando a esplorare temi rilevanti attraverso interviste di spessore.

Con la nuova annata, si prevede anche l’introduzione di temi di attualità e ospiti d’eccezione, continuando così la tradizione di innovazione e qualità che ha sempre contraddistinto il programma. Aspettatevi, pertanto, un debutto coinvolgente che metterà in risalto il talento indiscusso di Fabio Fazio e della sua collaudata squadra.