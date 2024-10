Evo 20 di CoopVoce: Offerte imperdibili per i nuovi clienti dal 28 ottobre

L’offerta CoopVoce Evo 20

A partire dal 28 ottobre 2024, CoopVoce riaprirà la possibilità di aderire alla sua competitiva offerta Evo 20, presentandola al mercato a un prezzo mensile di soli 4,90 euro. L’attivazione dell’offerta sarà disponibile sia online che presso i punti vendita Coop, un passo significativo che rende l’adesione più accessibile per chi preferisce una interazione faccia a faccia. È importante notare che per attivare Evo 20 sarà necessaria la portabilità del numero, come per le precedenti versioni di questo pacchetto.

In un’ottica di maggiore trasparenza e di incentivo per i nuovi clienti, CoopVoce ha eliminato il costo di attivazione, rendendo la proposta ancor più appetibile. Tuttavia, i clienti dovranno pagare il primo mese di abbonamento regolarmente. Evo 20 offre una copertura completa, comprendendo minuti illimitati per le chiamate nazionali, 1000 SMS e 20 GB di dati. Un altro aspetto da considerare è la durata della promozione, che sarà attiva fino al 27 novembre 2024, con possibilità di proroghe che CoopVoce potrebbe decidere di attuare in base alla risposta del mercato.

Nei mesi recenti, Evo 20 era stata proposta esclusivamente online, ma il notevole aumento della disponibilità nei negozi fisici consentirà a una base più ampia di clienti di avvantaggiarsi di questa offerta. Gli utenti che scelgono una Self SIM presso un punto vendita Coop potranno usufruire di un pacchetto completo al costo di 9,90 euro, che comprende sia il primo mese che il costo di attivazione. Inoltre, i clienti già attivi possono sottoscrivere Evo 20, versando una tantum di 9,90 euro, direttamente scalati dal proprio credito residuo. Questa flessibilità rappresenta un chiaro tentativo di CoopVoce di attrarre e mantenere sia i nuovi clienti che quelli già esistenti.

La proposta Evo 20 è un elemento chiave della strategia di CoopVoce, un operatore mobile virtuale che offre servizi di telefonia mobile di qualità, appoggiandosi alla rete TIM per garantire una copertura e velocità ottimali. Con un download fino a 100 Mbps e un upload fino a 50 Mbps, questa offerta si posiziona come una delle più vantaggiose sul mercato per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo.

Dettagli dell’attivazione

Il processo di attivazione dell’offerta Evo 20 è stato strutturato per risultare semplice e diretto, sia per coloro che scelgono di attivarsi online sia per i clienti che preferiscono recarsi fisicamente in uno dei punti vendita Coop. A partire dal 28 ottobre 2024, è possibile attivare l’offerta tramite portabilità del numero, una prassi comune nel settore che assicura un passaggio fluido da un operatore all’altro.

Un aspetto distintivo dell’attivazione è l’eliminazione del costo di attivazione, il che rappresenta un vantaggio significativo per i nuovi clienti. Infatti, l’unico costo immediato da sostenere sarà quello relativo al primo mese di abbonamento, pari a 4,90 euro. Questo approccio rende la proposta ancora più allettante, soprattutto considerato il bouquet di servizi inclusi: minuti illimitati per le chiamate, 1000 SMS e 20 GB di traffico dati.

È importante sottolineare che per chi opta per una Self SIM , disponibile direttamente nei punti vendita Coop, il costo di attivazione è azzerato e il pacchetto iniziale è proposto a soli 9,90 euro, comprendente il primo mese e l’attivazione. Anche i clienti già in possesso di un abbonamento CoopVoce possono beneficiare dell’offerta Evo 20, versando una tantum di 9,90 euro, che verrà scalato dal proprio credito residuo.

Inoltre, per rendere l’attivazione maggiormente flessibile, CoopVoce offre la possibilità di attivare l’offerta anche attraverso una eSIM, eliminando la necessità di una scheda fisica. Questa opzione è particolarmente interessante per i clienti più tech-savvy, che possono avvantaggiarsi della comodità di gestire i propri piani telefonici in digitale.

Dal luglio 2024, CoopVoce ha anche introdotto un sistema di identificazione online tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), permettendo una rapida e sicura attivazione a distanza. Questo sviluppo si inserisce in una strategia moderna che punta a semplificare l’interazione tra operatore e cliente, ottimizzando il processo di adesione per chi non può o non vuole recarsi nei punti vendita.

Complessivamente, CoopVoce si impegna a garantire un’esperienza piacevole e senza intoppi, con la sicurezza di un servizio di assistenza clienti sempre pronto a rispondere alle esigenze degli utenti. La combinazione di attivazione sia online che offline, insieme alle opportunità offerte dalla tecnologia, rendono Evo 20 un’opzione valida e conveniente per un’ampia gamma di consumatori.

Vantaggi per i nuovi e vecchi clienti

CoopVoce si distingue nel panorama delle telecomunicazioni per la capacità di adattarsi alle esigenze delle diverse categorie di utenti, offrendo specifici vantaggi sia ai nuovi clienti che a quelli già esistenti. Con il lancio della promozione Evo 20, il target primario comprende un’ampia fascia di nuovi clienti che cercano un’offerta vantaggiosa e con un eccellente rapporto costo-beneficio. L’abbonamento, a soli 4,90 euro al mese, include minuti illimitati, 1000 SMS e 20 GB di traffico dati, rendendo questo pacchetto estremamente competitivo sul mercato.

Per i nuovi utenti, la mancanza di costi di attivazione rappresenta un incentivo notevole. Infatti, l’unico addebito immediato sarà legato al primo mese di servizio, con la possibilità di utilizzare un’ampia gamma di servizi senza il peso di spese iniziali elevate. I clienti possono attivare l’offerta attraverso portabilità del numero, un processo semplice che consente un passaggio fluido da altri operatori. Questo approccio facilita l’ingresso nel mercato di CoopVoce, rendendo l’offerta accessibile a un numero più elevato di consumatori.

I clienti già esistenti non sono trascurati, dato che anche per loro sono previste opportunità vantaggiose. Questi utenti possono aderire all’offerta Evo 20 versando una somma una tantum di 9,90 euro. Questo importo sarà automaticamente scalato dal loro credito residuo, garantendo così un’esperienza fluida e senza complicazioni. La possibilità di accedere alle stesse condizioni vantaggiose dei nuovi clienti sottolinea l’intento di CoopVoce di premiare la fedeltà, rendendo i servizi sempre più interessanti per i propri abbonati attuali.

La flessibilità dell’attivazione avviene in diversi modi: non solo online, ma anche presso i punti vendita Coop, che forniscono un contatto diretto e immediato con il servizio. Gli utenti che scelgono una Self SIM, ad esempio, possono ottenere il pacchetto da 9,90 euro, che include sia il primo mese che l’attivazione, rendendo l’intero processo ancora più accessibile. Inoltre, l’opzione di attivare l’offerta tramite eSIM aumenta la comodità e la modernità del servizio offerto, avvicinando CoopVoce a un pubblico sempre più digitale.

Un’altra caratteristica fondamentale è rappresentata dalla garanzia di supporto continuo. Con un servizio clienti efficiente e pronto a intervenire, CoopVoce si impegna a mantenere alti standard di soddisfazione tra tutti i suoi utenti, dimostrando così la volontà di essere un interlocutore affidabile nel campo delle telecomunicazioni.

Innovazioni e servizi aggiuntivi

CoopVoce continua a innovare nel settore delle telecomunicazioni, ampliando l’offerta con una serie di nuovi servizi e funzionalità pensati per migliorare l’esperienza degli utenti. Fra le novità più significative, la possibilità di attivare la proposta Evo 20 attraverso un eSIM rispecchia l’impegno dell’operatore verso una digitalizzazione sempre più spinta, permettendo una gestione del servizio senza la necessità di una scheda SIM fisica. Questa opzione è particolarmente apprezzata da utenti tecnologicamente orientati, poiché offre maggiore flessibilità e comodità nella gestione del proprio piano telefonico.

Un’altra innovazione importante riguarda il sistema di identificazione online attraverso il SPID, implementato a partire da luglio 2024. Questa modalità consente agli utenti di completare l’attivazione del servizio in modo sicuro e veloce, evitando le lunghe attese presso i punti vendita. Il sistema SPID rappresenta un passo in avanti verso una semplificazione delle procedure burocratiche, rendendo l’attivazione accessibile a un pubblico più vasto, anche a coloro che preferiscono operare da casa.

In aggiunta alle innovazioni tecnologiche, CoopVoce ha lanciato il servizio Rinnovo Facile, che consente agli utenti di addebitare automaticamente il costo mensile dell’abbonamento su un metodo di pagamento predefinito. Questa opzione garantisce una continuità del servizio senza interruzioni, eliminando il rischio di dimenticanze legate alle ricariche e contribuendo a una gestione finanziaria più agevole per i clienti. Con questa funzionalità, CoopVoce dimostra di avere a cuore la comodità e la serenità dei propri utenti, permettendo una vita quotidiana senza pensieri legati alle ricariche di credito.

Un aspetto che non può essere trascurato è l’impegno di CoopVoce nel garantire un servizio di alta qualità. Sfruttando la rete TIM, l’operatore mobile virtuale offre una copertura 4G che consente download fino a 100 Mbps e upload fino a 50 Mbps, assicurando prestazioni eccellenti anche in situazioni di forte utilizzo. La futura integrazione con la rete Vodafone, prevista per il 2025, e l’introduzione del 5G sono segnali di un’attenzione costante al miglioramento dei servizi offerti, permettendo a CoopVoce di posizionarsi tra i leader nel mercato della telefonia mobile.

Il roaming è stato progettato per accompagnare i clienti anche durante i viaggi all’estero. Con Evo 20, gli utenti possono utilizzare i minuti e gli SMS inclusi nel piano anche nei paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito. La navigazione dati è limitata inizialmente, ma una volta esauriti i giga in roaming, è possibile continuare a navigare a un costo di 0,19 centesimi per MB. Questa soluzione integra una flessibilità fondamentale per i viaggiatori, rendendo CoopVoce una scelta attraente anche per chi si sposta frequentemente oltre confine.