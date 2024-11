Evo 20 di CoopVoce: Offerta imperdibile con minuti e Giga a 4,90€!

Ritorna l’offerta Evo 20 di CoopVoce

A partire dal 28 ottobre 2024, CoopVoce rilancia la sua offerta Evo 20, ora disponibile al prezzo di 4,90 euro al mese per i nuovi clienti. Questa promozione si estende anche ai punti vendita Coop, oltre che alla piattaforma online, rendendo l’offerta facilmente accessibile. Tuttavia, a differenza della precedente versione, la quale era in promozione dal 14 al 20 ottobre con attivazione e primo mese gratuiti, questa volta il primo mese sarà a pagamento. L’attivazione rimarrà, invece, priva di costi aggiuntivi.

Tra i punti salienti dell’offerta Evo 20 figurano minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 20 GB di traffico dati in 4G. Gli utenti avranno la possibilità di effettuare la portabilità del numero da qualsiasi operatore italiano, avvalendosi anche di soluzioni innovative come la eSIM, che elimina la necessità di utilizzare una scheda fisica. Tale offerta rimarrà attiva fino al 27 novembre 2024, salvo eventuali proroghe, rendendo la promozione un’opzione estremamente vantaggiosa per chi è in cerca di un nuovo operatore.

Dettagli dell’offerta a 4,90€

Il piano Evo 20 di CoopVoce si distingue per un insieme di servizi pensati per rispondere alle esigenze quotidiane degli utenti, tutto a un prezzo accessibile di soli 4,90 euro al mese. Nello specifico, l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, garantendo così la massima libertà di comunicazione senza il timore di costi aggiuntivi. Inoltre, sono previsti 1000 SMS, perfetti per chi predilige questi mezzi di messaggistica rispetto alle app di messaggistica istantanea.

Uno degli elementi più significativi è rappresentato dai 20 GB di traffico internet in 4G, che consentono di navigare in rete in modo fluido e veloce, supportando anche l’utilizzo di applicazioni di streaming e social media. La connessione veloce offre anche un’esperienza migliorata in fase di videochiamate e download di contenuti multimediali. In un’epoca dove la connettività è cruciale, CoopVoce soddisfa le aspettative dei clienti più esigenti, permettendo un utilizzo generoso dei dati anche per chi è sempre in movimento.

Modalità di attivazione per nuovi clienti

Per i nuovi clienti interessati ad attivare l’offerta Evo 20, CoopVoce ha predisposto diverse modalità pratiche e semplificate. La promozione è accessibile direttamente presso i punti vendita Coop, dove i clienti possono ricevere assistenza personalizzata per completare la registrazione. In alternativa, l’attivazione è disponibile anche online, permettendo così una scelta comoda e veloce senza necessità di recarsi fisicamente in negozio.

È necessario presentare un documento d’identità valido e, per facilitare ulteriormente il processo, è possibile utilizzare il sistema di identificazione digitale SPID. Questo strumento consente di registrarsi in modo rapido e sicuro, eliminando passaggi complessi. Inoltre, CoopVoce offre la possibilità di attivare una SIM in formato digitale attraverso la eSIM, che rappresenta una soluzione innovativa e all’avanguardia, riducendo l’impatto ambientale con l’eliminazione delle schede fisiche.

Il costo di attivazione per i nuovi abbonati è azzerato, mentre il primo mese di servizio è a pagamento. Questa strategia è stata pensata per rendere queste nuove offerte più accessibili possibile, garantendo al contempo un processo di attivazione snello e agibile, in linea con le esigenze dei clienti moderni.

Vantaggi per i clienti esistenti

I clienti già attivi con CoopVoce possono approfittare dell’offerta Evo 20 a condizioni vantaggiose, anche se con un costo una tantum. Per questi utenti, l’attivazione del piano prevede un pagamento iniziale di 9,90 euro, in aggiunta al costo del primo mese di abbonamento. Questo approccio consente di accedere a tutti i benefici del piano, inclusi minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 20 GB di traffico internet, a un prezzo comunque competitivo.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di attivare la SIM anche tramite il formato digitale eSIM, che elimina la necessità di una scheda fisica, ottimizzando così spazio e sostenibilità ambientale. Gli abbonati esistenti possono incentivare ulteriormente la loro esperienza scegliendo di effettuare la portabilità con una maggiore facilità, mantenendo il loro numero attuale.

CoopVoce dimostra attenzione alle esigenze dei propri utenti, offrendo la libertà di azione che è sempre stata un punto forte dell’operatore. I clienti già fidelizzati, nel passare all’offerta Evo 20, non solo beneficiano di un pacchetto ricco e flessibile, ma anche di un servizio sempre più ottimizzato e orientato all’innovazione. Con la nuova offerta, l’operatore continua a confermare il suo impegno nel garantire un servizio di qualità, soddisfacendo così le diverse esigenze della propria clientela.

Specifiche tecniche della rete

CoopVoce, operatore Full MVNO attivo da circa 17 anni, si avvale della rete TIM 4G per garantire ai suoi utenti una connessione affidabile e performante. Il servizio è progettato per offrire velocità di navigazione fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, permettendo così un’esperienza di utilizzo fluida per attività che richiedono un alto consumo di dati, come lo streaming di video e le videochiamate.

Con la graduale dismissione della rete 3G avvenuta nel 2022, CoopVoce ha concentrato il suo servizio esclusivamente sul 4G, assicurando che tutti i clienti possano godere di una connessione modernizzata e ottimizzata. Inoltre, il supporto per VoLTE (Voice over LTE) consente chiamate più rapide e stabili, migliorando ulteriormente la qualità del servizio offerto. Queste specifiche tecniche garantiscono non solo una navigazione veloce, ma anche una comunicazione di qualità superiore.

Nel lungo termine, CoopVoce ha in programma di ampliare ulteriormente la sua offerta rete, con l’introduzione della tecnologia 5G prevista per il 2025. Questa evoluzione rappresenterà un ulteriore passo avanti nella fornitura di servizi di telecomunicazione, posizionando CoopVoce tra i leader del mercato per quanto riguarda l’innovazione tecnologica e la soddisfazione della clientela. Il futuro della connettività mobile si preannuncia promissorìo, e CoopVoce è pronta a rispondere alle esigenze crescenti degli utenti con soluzioni all’avanguardia.

Opzioni di portabilità e attivazione digitale

CoopVoce offre diverse opzioni per la portabilità e l’attivazione della nuova offerta Evo 20, rendendo il processo semplice e accessibile per tutti i nuovi clienti. La portabilità del numero è una pratica comune e permette agli utenti di mantenere il proprio numero esistente anche cambiando operatore. Gli interessati possono trasferire il loro numero da qualsiasi operatore nazionale, facilitando così una transizione senza frustrazioni.

L’attivazione può avvenire in locale, presso i punti vendita Coop, dove i clienti possono ricevere assistenza esperta per completare la procedura. In alternativa, per chi preferisce un approccio totalmente digitale, CoopVoce ha implementato metodologie di attivazione online. Questo sistema, oltre a velocizzare il processo, sfrutta strumenti moderni come la firma elettronica e l’identificazione tramite SPID, che consente un accesso veloce e sicuro.

Inoltre, CoopVoce offre la possibilità di attivare una SIM in formato eSIM, eliminando l’uso di schede fisiche e contribuendo a un approccio più ecologico. Questo formato digitale non solo facilita l’attivazione immediata, ma offre anche maggiore comodità per gli utenti che utilizzano più profili mobili. Con queste scelte, CoopVoce si rivela all’avanguardia, allineando le proprie procedure a quelle delle esigenze moderne, dove efficienza e sostenibilità sono priorità per i consumatori. La varietà nelle opzioni di attivazione e portabilità assicura che ogni cliente, nuovo o esistente, possa facilmente adattarsi all’offerta, garantendo una customer experience positiva.

Roaming UE e condizioni d’uso

In linea con le esigenze odierne di mobilità e connettività, CoopVoce garantisce ai suoi clienti la possibilità di utilizzare l’offerta Evo 20 anche in roaming all’interno dell’Unione Europea, mantenendo le stesse condizioni previste per l’Italia. Questo approccio consente agli utenti di continuare a utilizzare i loro minuti, SMS e dati senza incorrere in costi aggiuntivi, un aspetto fondamentale per chi viaggia frequentemente.

Per quanto riguarda il traffico dati, gli utenti possono sfruttare 20 GB al mese, che possono essere utilizzati anche durante i soggiorni in altri paesi europei. Tuttavia, è importante notare che, oltre ai 30 giorni di utilizzo regolare in roaming, è previsto un limite massimo di consumo di Giga, affinché l’operatore possa garantirne la disponibilità e prevenire possibili abusi. Questo limite si attiva per proteggere sia i clienti che l’operatore stesso.

In caso di insufficienza di credito al momento del rinnovo dell’offerta, è previsto un periodo di sospensione di 30 giorni, durante i quali gli utenti possono comunque inviare SMS e effettuare chiamate con la tariffa base applicabile. Questa flessibilità assicura che non si verificano interruzioni impreviste nel servizio, offrendo un livello di sicurezza e continuità per i clienti CoopVoce. La trasparenza nelle condizioni d’uso e nel roaming è un indicativo dell’impegno dell’operatore nel garantire un servizio di alta qualità, in grado di adattarsi alle necessità degli utenti in qualsiasi circostanza.

Prospettive future per CoopVoce

CoopVoce si prepara ad affrontare le sfide del mercato delle telecomunicazioni con strategie concrete e all’avanguardia, puntando a un’espansione continua dei suoi servizi. Con l’obiettivo di fornire una rete ancora più robusta e performante, l’operatore annuncia l’intenzione di implementare la tecnologia 5G entro il 2025, permettendo così ai suoi utenti di godere di velocità di navigazione significativamente superiori e di una latenza ridotta, elementi essenziali per soddisfare le esigenze delle applicazioni moderne e per una fruizione ottimale di contenuti in alta definizione.

In aggiunta, CoopVoce prevede un potenziamento della sua offerta di servizi, con particolare attenzione ad iniziative che possano integrare ulteriormente l’esperienza dell’utente. Queste potrebbero includere pacchetti personalizzati e promozioni mirate, in grado di attrarre sia nuovi clienti sia di mantenere soddisfatti gli abbonati esistenti. Non è da escludere un potenziamento dell’assistenza clienti tramite canali digitali, per garantire un supporto immediato e facilitato.

La crescente domanda di connettività da parte degli utenti, abbinata alla continua evoluzione del panorama tecnologico, mette CoopVoce in una posizione privilegiata per espandere la propria base clienti. Investire su infrastrutture solide e su servizi innovativi rappresenta un imperativo strategico, mirato a sostenere la competitività e a consolidare ulteriormente la reputazione del marchio nel settore delle telecomunicazioni.