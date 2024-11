Evo 20 di CoopVoce: 20 Giga e Minuti Illimitati a Solo 4,90 Euro

### L’incredibile offerta Evo 20 di CoopVoce

L’incredibile offerta Evo 20 di CoopVoce

A partire dal 28 ottobre 2024, CoopVoce rilancia la sua vantaggiosa proposta Evo 20, disponibile per i nuovi clienti a un costo estremamente competitivo di soli 4,90 euro al mese. Questa offerta, accessibile esclusivamente tramite portabilità del numero, può essere attivata sia online che presso i punti vendita Coop, garantendo così un ampio raggio di opportunità per coloro che desiderano approfittarne.

Rispetto alla promozione precedente, riservata a un periodo limitato dal 14 al 20 ottobre, che prevedeva un’interessante attivazione e primo mese gratuiti, l’attuale offerta prevede che l’attivazione sia gratuita mentre il primo mese è a pagamento. La proposta Evo 20 include un pacchetto realmente allettante: minuti illimitati verso qualsiasi numero, 1000 SMS e ben 20 Giga di traffico internet in 4G.

Le tempistiche per questa offerta sono chiare, rimanendo attiva fino al 27 novembre 2024, salvo eventuali proroghe. I potenziali clienti, per attivare questo piano, possono anche optare per la Self SIM, acquistabile nei negozi al costo di 9,90 euro, una soluzione che include sia l’attivazione che il primo mese di servizio. Gli attuali clienti CoopVoce interessati a passare a Evo 20 possono farlo pagando un contributo una tantum di 9,90 euro.

Con l’Evo 20, CoopVoce non solo propone tariffe convenienti, ma si afferma come un operatore di riferimento nel mercato della telefonia mobile, mirato a conquistare un pubblico sempre più vasto e diversificato.

### Dettagli dell'offerta

Dettagli dell’offerta Evo 20 di CoopVoce

L’offerta Evo 20 di CoopVoce si distingue per le sue condizioni straordinarie, consolidando la posizione dell’operatore nel competitivo mercato della telefonia mobile. Ad un costo mensile di 4,90 euro, questo piano prevede minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS e 20 Giga di dati ad alta velocità in rete 4G. Questa combinazione di servizi risponde perfettamente alle esigenze di comunicazione quotidiana, garantendo un’esperienza senza interruzioni, sia per utilizzo personale che professionale.

È importante notare che l’offerta sarà disponibile fino al 27 novembre 2024, salvo possibili proroghe, assicurando un lasso di tempo ampio per la portabilità del numero e l’attivazione del servizio. Chi decide di attivare l’offerta avrà anche la possibilità di richiedere la Self SIM, disponibile nei punti vendita della catena Coop a 9,90 euro, un importo che include sia l’attivazione che il primo mese di servizio. Questo aspetto rende l’offerta ulteriormente accessibile e user-friendly.

I già clienti CoopVoce, desiderosi di passare al piano Evo 20, possono farlo versando un contributo di 9,90 euro, dimostrando l’impegno dell’operatore a premiare la fedeltà dei suoi utenti. In questo contesto, CoopVoce non solo si propone di rispondere alle necessità di nuovi clienti, ma si dimostra anche attenta a mantenere il rapporto con la propria clientela storica, incoraggiando il passaggio a piani vantaggiosi, ed enfatizzando la qualità dei servizi offerti.

Questo piano presenta un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione flessibile e conveniente nel panorama odierno della telefonia mobile, dove le esigenze di dati e comunicazione sono in continua crescita. Con l’Evo 20, CoopVoce si conferma un operatore proattivo e attento alle esigenze del mercato.

### Modalità di attivazione

### Modalità di attivazione dell’offerta Evo 20 di CoopVoce

Attivare l’offerta Evo 20 di CoopVoce è un processo semplice e accessibile, pensato per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. A partire dal 28 ottobre 2024, coloro che intendono avvalersi della promozione possono farlo attraverso due modalità principali: online e in negozio. La portabilità del numero è un requisito fondamentale, permettendo così ai nuovi clienti di trasferire il proprio numero attuale e beneficiare delle vantaggiose condizioni offerte.

Per l’attivazione online, è sufficiente visitare il sito ufficiale di CoopVoce, dove è possibile seguire una chiara procedura guidata. A partire da luglio 2024, l’operatore ha reso possibile identificarsi tramite SPID, semplificando ulteriormente il processo di attivazione. Questo sistema di verifica digitale permette di completare l’attivazione in modo spedito e senza la necessità di presentarsi fisicamente in un punto vendita.

In alternativa, i clienti possono attivare l’offerta presso i negozi Coop. In questo caso, sarà disponibile la Self SIM, il cui costo di 9,90 euro comprende sia l’attivazione che il primo mese di servizio. Quest’opzione è ideale per chi preferisce un’interazione faccia a faccia con il personale del negozio, ricevendo assistenza diretta durante il processo. Per i già clienti CoopVoce, l’adeguamento al nuovo piano Evo 20 richiede un versamento una tantum di 9,90 euro, che facilita la transizione al pacchetto di servizi aggiornato.

Questa flessibilità nelle modalità di attivazione non solo dimostra l’impegno di CoopVoce nel soddisfare le diverse necessità dei clienti, ma contribuisce anche a rendere l’offerta Evo 20 un’opzione altamente appetibile nel mercato della telefonia mobile. Con tali modalità di attivazione, CoopVoce continua a posizionarsi come un operatore che guarda al futuro e si adatta alle richieste dei consumatori.

### Vantaggi per i clienti

### Vantaggi per i clienti dell’offerta Evo 20 di CoopVoce

La nuova offerta Evo 20 di CoopVoce si presenta come un’opzione vantaggiosa non solo per il costo contenuto, ma anche per una serie di benefici pensati per gli utenti. Con una tariffa mensile pari a 4,90 euro, i clienti possono usufruire di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS e un ampio pacchetto di 20 Giga di traffico internet in 4G. Questo consente di garantire una comunicazione fluida e continua, andando incontro alle esigenze di chi utilizza il cellulare sia per fini personali che professionali.

In aggiunta a queste caratteristiche fondamentali, tutti i pacchetti CoopVoce, inclusa l’offerta Evo 20, prevedono l’utilizzo di minuti e SMS in roaming nei Paesi dell’Unione Europea alle stesse condizioni del piano nazionale. Questo aspetto rappresenta un notevole vantaggio per chi viaggia frequentemente, riducendo le economie di costo prima associate alle chiamate e messaggi all’estero.

Un altro punto di forza dell’offerta è la gestione flessibile dei dati. I clienti che superano il limite dei 20 Giga inclusi si trovano in una situazione vantaggiosa, poiché la navigazione sarà bloccata senza alcun costo aggiuntivo fino al rinnovo del piano, evitando così addebiti imprevisti. Inoltre, nel caso in cui il credito non sia sufficiente per il rinnovo mensile, il piano viene sospeso per 30 giorni, con la possibilità di riattivazione semplicemente effettuando una ricarica.

Questo approccio ha il duplice scopo di proteggere i clienti da spese indesiderate e di mantenere trasparenza nella gestione dei contratti. Complessivamente, l’offerta Evo 20 si traduce in un mix equilibrato tra vantaggi economici e funzionalità, consolidando CoopVoce come un operatore rilevante nel panorama della telefonia mobile. Con l’obiettivo di fornire una soluzione su misura, CoopVoce nulla lascia di intentato per soddisfare le esigenze della sua clientela e facilitare i processi di comunicazione quotidiana.

### Informazioni sulla rete e servizi aggiuntivi

Informazioni sulla rete e servizi aggiuntivi

CoopVoce si distingue non solo per le sue proposte tariffarie vantaggiose, ma anche per l’innovazione e la qualità della rete su cui si basa il servizio. Attualmente, l’operatore utilizza la rete 4G di TIM, che permette di garantire velocità di download fino a 150 Mbps. Questo significa che i clienti che attivano l’offerta Evo 20 possono aspettarsi un’esperienza di navigazione fluida e reattiva, ideale per la fruizione di contenuti multimediali, per lo streaming di video e per l’accesso veloce ai social network.

Fra le ultime novità, CoopVoce ha attivato il servizio VoLTE (Voice over LTE) a partire da marzo 2023. Questo servizio consente di effettuare chiamate ad alta qualità anche sulla rete 4G, migliorando notevolmente l’esperienza di comunicazione. Entro l’autunno 2024, l’operatore prevede di estendere il servizio VoLTE anche sulla rete Vodafone, con l’ambizioso piano di introdurre il 5G nel 2025. CIò opene nuove prospettive per gli utenti, permettendo loro di sfruttare tecnologie avanzate per la comunicazione e l’intrattenimento.

In aggiunta ai vantaggi legati alla velocità di connessione, CoopVoce offre anche la possibilità di utilizzare i minuti e gli SMS in roaming nei paesi dell’Unione Europea alle stesse condizioni del piano nazionale. Questo è particolarmente rilevante per gli utenti che viaggiano frequentemente e desiderano mantenere attive le loro comunicazioni senza incorrere in costi aggiuntivi ingenti. Tuttavia, è importante notare che per quanto riguarda i Giga, esiste un limite iniziale che può essere esteso dopo sei mesi di utilizzo continuo.

In caso di superamento dei dati inclusi, la navigazione si interrompe senza addebiti extra, evitando così brutte sorprese al momento del rinnovo. Qualora il credito non fosse sufficiente per rinnovare il piano mensile, l’offerta si sospende per un periodo di 30 giorni, durante il quale è possibile riattivarla semplicemente effettuando una ricarica. Un aspetto che non solo offre una gestione più chiara dei costi, ma tutela anche gli utenti da spese impreviste.