Eutelsat si prepara a sostituire Starlink in Ucraina e cresce in Borsa

Eutelsat come alternativa a Starlink in Ucraina

In un contesto di crescente incertezza legato alla fornitura di servizi Internet in Ucraina, Eutelsat si propone come un’alternativa valida ai servizi offerti da Starlink. A seguito delle recenti preoccupazioni riguardanti le minacce di Elon Musk di interrompere il supporto ai satelliti Starlink per il paese, la società francese ha attivato le sue strategie per garantire una connessione stabile e sicura. L’operatore, attraverso la sua fusione con OneWeb nel 2023, è ora in grado di gestire una costellazione di 650 satelliti in orbita bassa, che permette di coprire rapidamente il mercato ucraino. I test condotti dal fornitore ucraino Kyivstar hanno già dimostrato l’affidabilità della tecnologia di Eutelsat, sottolineando così la potenzialità di questa soluzione nel fornire Internet in una situazione critica come quella attuale.

Eutelsat in trattativa con Bruxelles

Eutelsat sta attivamente negoziando con la Commissione Europea, una mossa che ha contribuito a una significativa crescita del valore delle sue azioni, che hanno registrato un aumento superiore al 370% in pochi giorni, raggiungendo un valore di 5,84 euro e una capitalizzazione di mercato di 2,55 miliardi alla Borsa di Parigi. Questo impennarsi del titolo è coinciso con una serie di eventi diplomatici, tra cui un incontro cruciale tra il presidente statunitense e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dove si sono trattati temi cruciali riguardanti l’assistenza militare e tecnologica. Eutelsat ha espresso la sua disponibilità a supportare l’Ucraina, sottolineando la propria capacità di fornire servizi di Internet satellitare in un momento di grande incertezza geopolitica, posizionandosi così come un attore chiave nei piani di connettività dell’Unione Europea.

Il futuro di Starlink in Ucraina a rischio

Le recenti dichiarazioni provenienti dagli Stati Uniti hanno sollevato serie preoccupazioni sul futuro di Starlink in Ucraina. Il governo americano ha lanciato avvertimenti sul fatto che Starlink non resterà un servizio garantito, nel caso in cui le condizioni politiche e commerciali non fossero soddisfacenti. Rivelazioni di possibili condizioni imposte, come la richiesta di accesso ai minerali ucraini in cambio di supporto, hanno alimentato dubbi sull’impegno a lungo termine di Elon Musk. Anche se Starlink vanta una rete di 7mila satelliti che coprono 125 paesi, l’incertezza politica potrebbe mettere a rischio la continuità dei servizi per l’Ucraina, rendendo necessaria una riflessione approfondita sulle alternative disponibili.

In questo contesto, il governo ucraino deve prendere decisioni strategiche per tutelare la propria infrastruttura critica di comunicazione. La situazione sta portando a interrogativi sul fatto se le assicurazioni di Musk siano sufficienti a garantire un servizio continuo, viste le tensioni geopolitiche in atto. Con gli Stati Uniti che hanno limitato l’assistenza militare, l’Europa è ora chiamata a trovare soluzioni autonomamente e a ponderare offerte alternative come quella di Eutelsat, che si è già attivata per farsi trovare pronta nel caso in cui Starlink dovesse trovarsi in difficoltà.