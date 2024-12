Ethereum potrebbe aumentare di valore nel primo trimestre secondo gli analisti esperti

Storia di pump dell’ETH nel primo trimestre

Gli analisti di settore osservano con attenzione l’andamento tradizionale di Ethereum (ETH) all’inizio dell’anno, considerando i +518% e +161% registrati nel primo trimestre del 2017 e del 2021. Questi dati, forniti da CoinGlass, mostrano chiaramente che il debutto di un nuovo anno, contestualmente con eventi significativi come le elezioni statunitensi e il ciclo di halving di Bitcoin (BTC), può risultare propizio per il prezzo di ETH. Si legge spesso di un parallelo tra le performance storiche di ETH e BTC, con quest’ultimo che ha registrato incrementi più modesti, pari all’11.9% e al 103.2% durante gli stessi periodi.

La capacità di ETH di capitalizzare strutture decisive nel mercato, come le ETF spot di Ether, che hanno visto flussi positivi in 22 degli ultimi 24 giorni di contrattazione nel 2024, potrebbe amplificare ulteriormente questo trend. Quanto emerso indica che in un regime di crescita e supporto all’innovazione, Ethereum potrebbe essere ben posizionata per attrarre capitali freschi e generare rally significativi nei primi mesi dell’anno.

Il contesto macroeconomico rimane, tuttavia, una variabile cruciale. Mentre storicamente ETH ha beneficiato delle condizioni favorevoli precedentemente descritte, ci sono voci che avvertono riguardo a un clima economico potenzialmente “hawkish” che potrebbe mettere a freno questo slancio. Questa dicotomia di possibilità sottolinea l’importanza di monitorare attentamente i flussi di capitale e le politiche governative, che possono influenzare l’andamento di ETH nel corto termine.

Flussi di ETF di Ether e loro impatto

Negli ultimi tempi, i flussi di capitali verso gli ETF di Ether hanno mostrato un trend nettamente positivo, con afflussi registrati in 22 delle ultime 24 sessioni di mercato in questo anno. Secondo i dati riportati da Farside Investors, questo ha portato a un afflusso netto di oltre 2,5 miliardi di dollari. Un analista del settore rimarca come questa tendenza possa indicare un significativo potenziale di crescita per Ethereum, con aspettative che i flussi di ETF possano superare i 50 miliardi di dollari nel 2025. Questo scenario è alimentato dalla previsione di un cambio di rotta nelle normative sulle criptovalute sotto una nuova amministrazione americana, ritenuta più favorevole.

Il chief investment officer di ZX Squared Capital, CK Zheng, ha dichiarato che le politiche più amichevoli verso le criptovalute potrebbero stimolare nuovi afflussi nel mercato delle crypto, sostenendo così sia ETH che il panorama delle criptovalute in generale. Questa ondata di capitali potrebbe favorire un’ulteriore crescita per Ethereum, che potrebbe ambire a diventare uno dei principali protagonisti nel primo trimestre del 2025, in particolare se il mercato generale degli asset digitali mostrasse una ripresa.

Tuttavia, gli analisti avvertono che tali previsioni dipendono fortemente dalle condizioni macroeconomiche. Una persistente incertezza o una postura monetaria restrittiva potrebbero ridurre l’ottimismo riguardo a una rapida crescita dei flussi. È cruciale monitorare il contesto economico globale e le ripercussioni delle politiche monetarie, poiché fattori come l’inflazione e i tassi d’interesse influenzano direttamente l’atteggiamento degli investitori verso gli asset di rischio come Ether.

Analisi delle performance storiche di Ethereum

Prospettive contrastanti sul mercato macroeconomico

Il contesto macroeconomico attuale solleva interrogativi significativi sulle potenzialità di performance di Ethereum (ETH) nel corso del 2025. Diverse voci nel settore delle criptovalute esprimono opinioni divergenti sul futuro immediato di ETH, soprattutto alla luce delle recenti decisioni della Federal Reserve. La previsione di un rallentamento dell’espansione monetaria ha già mostrato effetti sul mercato, portando il valore totale delle criptovalute a un calo del 12.1% a quota .41 trilioni, spingendo quindi gli investitori a riconsiderare le loro posizioni.

Markus Thielen, fondatore di 10x Research, ha condiviso una visione più pessimistica, affermando che un ambiente macroeconomico “hawkish” potrebbe portare a una continua sottoperformance di Ether. Thielen sottolinea come un aumento dei tassi d’interesse possa ridurre drasticamente la liquidità disponibile, limitando così la crescita dei prezzi. La previsione di un tasso di interesse sui fondi federali che potrebbe stabilizzarsi intorno al 3.9% nel 2025, superiore alle aspettative iniziali, suggerisce un contesto meno favorevole per gli asset rischiosi come Bitcoin ed Ether.

D’altra parte, alcuni analisti mantengono una visione ottimistica, evidenziando che, nonostante le potenziali difficoltà, la resilienza del mercato delle criptovalute potrebbe ancora consentire a Bitcoin di raggiungere valutazioni significative. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che Ethereum possa lottare per raggiungere nuovi massimi storici in questo clima economico. La tensione tra condizioni macroeconomiche e le dinamiche di mercato in evoluzione rimane un fattore cruciale da osservare, poiché le politiche governative e monetarie influenzano le decisioni di investimento e, di conseguenza, i prezzi di ETH.

Prospettive contrastanti sul mercato macroeconomico

Il panorama macroeconomico attuale pone domande cruciali sulle prospettive di Ethereum (ETH) nel 2025. Diverse analisi nel settore delle criptovalute evidenziano opinioni discordanti riguardo al comportamento di ETH, specialmente in seguito alle recenti indicazioni fornite dalla Federal Reserve. L’impressione di un possibile rallentamento della politica monetaria espansiva ha già avuto ripercussioni sul mercato, contribuendo a una diminuzione del valore totale delle criptovalute del 12.1%, attestandosi su un totale di .41 trilioni. Questa situazione ha indotto molti investitori a rivedere le proprie strategie.

Secondo Markus Thielen, fondatore di 10x Research, le indicazioni di un clima rischioso potrebbero far sì che ETH continui a mostrare una performance sotto le aspettative. Thielen avverte che un incremento dei tassi d’interesse risulterebbe in una drastica riduzione della liquidità disponibile, ostacolando così qualsiasi prospettiva di crescita dei prezzi. La previsione di un tasso sui fondi federali che potrebbe stabilizzarsi attorno al 3.9% nel 2025, oltre le previsioni iniziali, implica un contesto meno propizio per la valorizzazione di asset considerati rischiosi come BTC ed ETH.

Tuttavia, un certo numero di analisti esprime un’opinione più favorevole, sostenendo che, nonostante le possibili difficoltà, la resilienza dell’ecosistema delle criptovalute potrebbe consentire a Bitcoin di raggiungere livelli significativi. Ciò non implica però che Ethereum possa facilmente accedere a nuovi massimi storici in un ambiente economico instabile. L’interazione tra le condizioni macroeconomiche e l’evoluzione del mercato rimane un fattore chiave da tenere d’occhio, in quanto le politiche monetarie e governative influenzano le decisioni di investimento e, di conseguenza, i valori di ETH.

Previsioni per Ethereum nel 2025 e oltre

Le previsioni per Ethereum (ETH) nel 2025 si caratterizzano per una varietà di opinioni, rispecchiando la complessità del contesto di mercato attuale. In un’analisi condotta da Cointelegraph, emerge che le prospettive di crescita per ETH saranno fortemente influenzate da fattori macroeconomici. Alcuni esperti, come il chief investment officer di ZX Squared Capital, CK Zheng, prevedono un significativo incremento degli afflussi di capitale nel mercato delle criptovalute, stimolato dalla nascita di normative più favorevoli sotto la possibile amministrazione Trump. Zheng sostiene che tali cambiamenti possano favorire un ambiente di mercato più positivo, generando afflussi netti di oltre 50 miliardi di dollari nei fondi ETF di Ether nel 2025.

D’altra parte, la voce di Markus Thielen, fondatore di 10x Research, contrasta con le aspettative più ottimistiche. Thielen avverte che le politiche monetarie restrittive potrebbero mantenere la pressione su Ethereum, impedendole di raggiungere nuovi massimi storici. Le restrizioni sulla liquidità, che potrebbero derivare da tassi d’interesse previsti vicini al 3.9%, potrebbero limitare l’innovazione e la crescita nel settore delle criptovalute. Questa situazione potrebbe portare a un terreno di scontro tra il potenziale di mercato e i limiti imposti dalla politica economica.

Complessivamente, il dipanarsi degli eventi nei prossimi mesi sarà cruciale per delineare il percorso di Ethereum. Le dichiarazioni già esistenti sul piano governativo e le condizioni macroeconomiche richiedono un’attenta considerazione da parte degli investitori. Inoltre, la reazione del mercato alle eventuali notizie e regolamentazioni avrà un ruolo fondamentale nella definizione delle performance di ETH nel 2025 e oltre.