Ethereum perde slancio: analisi del crollo dell’andamento rispetto a Bitcoin

Ethereum e la rottura del supporto storico

Recentemente, il token nativo di Ethereum, Ether (ETH), ha subito una significativa pressione di vendita, scivolando al di sotto di un supporto storico fondamentale rispetto a Bitcoin (BTC). Questo evento ha destato preoccupazioni tra gli analisti di mercato, i quali hanno suggerito che Ethereum stia “morendo lentamente”. In particolare, il valore ETH/BTC ha infranto una trendline ascendente che ha reggito i minimi di mercato sin dal 2016. Tale trendline era cruciale, dato che durante periodi precedenti ha permesso rimbalzi impressionanti, come il 300% tra dicembre 2020 e dicembre 2021 e un incredibile 1.800% tra gennaio 2017 e maggio 2017.

Tuttavia, a novembre 2024, i rialzisti di Ethereum non sono riusciti a mantenere il supporto, con un abbassamento del 15% dell’ETH/BTC, un calo accompagnato da un aumento dei volumi di scambio. In analisi tecnica, la rottura di un livello di supporto, soprattutto in presenza di un’attività di trading in aumento, è sintomo di una pressione di vendita intensa. È evidente che la coppia ETH/BTC potrebbe subire ulteriori cali nel breve termine.

Il commento di Tuur Demeester, fondatore del fondo hedge Bitcoin Adamant Capital, riassume bene la situazione: “Ethereum sta morendo lentamente.” La performance di ETH/BTC nel 2024 si è dimostrata particolarmente negativa, in gran parte a causa del lancio di fondi negoziati in borsa (ETF) per Bitcoin negli Stati Uniti, che ha attratto investitori retail e istituzionali verso BTC, a scapito di Ethereum.

Il trend attuale dimostra chiaramente una situazione di vulnerabilità per Ether, il quale deve affrontare non solo la mancanza di supporto storico, ma anche la crescente competitività di altre piattaforme emergenti, evidenziando una fase critica per l’ecosistema Ethereum.

Analisi delle prestazioni di ETH/BTC

Negli ultimi mesi, l’andamento della coppia ETH/BTC ha rivelato una preoccupante stagnazione, che è culminata nella rottura di un trendline ascendente che supportava i valori dal 2016. Questo adagiarsi sotto il livello di supporto storico è stato accompagnato da un significativo aumento dei volumi di scambio, una combinazione che tradizionalmente suggerisce l’insorgere di una pesante pressione di vendita. Gli analisti avvertono che ciò potrebbe far scivolare ulteriormente il valore di Ether rispetto a Bitcoin.

Il grafico delle prestazioni di ETH/BTC negli ultimi sei mesi mostra chiaramente un trend ribassista, che è diventato più pronunciato a partire da novembre 2024, quando il valore è sceso del 15% appena sotto il supporto cruciale. La rottura di tale supporto ha visto una ondata di vendite, e ogni tentativo di recupero sembra essere vanificato dalla crescente forza di Bitcoin, che, grazie a eventi come il quarto halving avvenuto ad aprile e il lancio di ETF su Bitcoin, ha catalizzato l’interesse degli investitori.

Inoltre, il modello tecnico dell’inverso “cup-and-handle” (IC&H) sta mostrando segni di completamento, favorendo ulteriori vendite. Questo pattern è caratterizzato da un massimo arrotondato seguito da una fase di consolidamento, che è ora stata interrotta da una caduta sotto il collo di supporto. Le proiezioni attuali indicano che un eventuale raggiungimento del target di ribasso porterebbe ETH/BTC verso un valore di 0.017 BTC, un calo del 50% rispetto ai livelli attuali.

Di fronte a tali statistiche allarmanti, è evidente che il mercato sta monitorando con attenzione la coppia ETH/BTC, osservando come il comportamento attuale possa definire il futuro di Ethereum nel panorama competitivo delle criptovalute. Con altre piattaforme come Solana che guadagnano terreno e la crescente attenzione su Bitcoin, Ethereum si trova in una posizione vulnerabile, dove riprendersi da tale declino potrebbe rivelarsi un compito arduo.

Fattori che influenzano il declino di Ethereum

Il declino di Ethereum è il risultato di molteplici fattori interconnessi, che insieme ostacolano il suo progresso e la sua competitività. La recente introduzione di fondi negoziati in borsa (ETF) per Bitcoin negli Stati Uniti ha catturato l’attenzione degli investitori, generando un deflusso di capitali da Ethereum. Questi ETF rappresentano una nuova opportunità per investire in Bitcoin, rendendolo più accessibile a un pubblico più ampio, contribuendo così a spostare l’interesse verso la principale criptovaluta.

In aggiunta, l’ecosistema Ethereum sta affrontando una crescente concorrenza da parte di piattaforme emergenti, come Solana (SOL). Solana ha guadagnato notevole popolarità, con una performance che ha visto un incremento superiore al 925% dal dicembre 2022. Questo progressivo spostamento di attenzione da Ethereum a Solana mette in evidenza come la rete di Ethereum stia perdendo terreno nel settore dei contratti intelligenti, dove Solana ha dimostrato un’adozione crescente e una maggiore efficienza nelle transazioni.

Un altro aspetto critico è la mancanza di visibilità per Ethereum in occasione di eventi significativi come le elezioni presidenziali statunitensi, durante le quali il candidato Donald Trump ha accennato all’idea di rendere Bitcoin un asset strategico per la riserva della nazione, trascurando completamente Ethereum. Questa indifferenza ha potenzialmente danneggiato l’immagine e l’interesse verso Ethereum, contribuendo ulteriormente al suo declino in un periodo in cui la concorrenza sta guadagnando slancio.

La combinazione di questi fattori ha gravemente impattato la dominanza di mercato di Ethereum, che attualmente si trova al suo livello più basso dal 2021. Le prospettive per ETH risultano, quindi, critiche, poiché la piattaforma deve affrontare non solo una diminuzione della fiducia degli investitori, ma anche la necessità di adattarsi rapidamente per mantenere la sua rilevanza nel panorama competitivo delle criptovalute. La necessità di innovazione è più pressante che mai se Ethereum spera di recuperare il terreno perduto e reinvigorire il proprio ecosistema.

Prospettive future per ETH contro Bitcoin

Le attuali prospettive per Ethereum, in particolare rispetto a Bitcoin, si presentano in modo preoccupante alla luce delle recenti performance del mercato. Il valore della coppia ETH/BTC ha mostrato segnali di un forte deterioramento tecnico, evidenziato dalla rottura del supporto di lunga data. Se il trend attuale dovesse continuare, il coinvolgimento dei trader e degli investitori potrebbe ulteriormente diminuire, con ripercussioni negative per il prezzo di Ether nei prossimi mesi.

I modelli tecnici suggeriscono che Ethereum potrebbe scendere a un valore di 0.017 BTC, una cifra che rappresenterebbe un calo del 50% rispetto ai livelli attuali. Questa proiezione si basa su un’inversione di cup-and-handle che ha ultimamente segnato una perdita di slancio. Il completamento di questo modello comporterebbe una continuazione della pressione di vendita, determinando così modelli di trading sempre più ribassisti.

La possibilità di una ripresa sembra dipendere fortemente dalla capacità dell’ETH di risalire al di sopra degli attuali livelli di supporto. Un rimbalzo significativo, che riporti la coppia verso il segno di 0.043 BTC, potrebbe mettere in discussione le attuali previsioni di ribasso. Tuttavia, per raggiungere tale obiettivo, saranno necessarie notizie positive o sviluppi fondamentali che possano rinnovare l’interesse degli investitori verso Ethereum.

Inoltre, l’attenzione del mercato su Bitcoin, accentuata dal recente lancio degli ETF e dal quarto halving, sta ulteriormente marginalizzando Ethereum. La domanda, infatti, sembra concentrarsi sempre più su Bitcoin, il quale beneficia di una narrazione efficace che lo posiziona come un asset sicuro e strategico nel lungo termine.

Resta da vedere come Ethereum reagirà in questo clima competitivo. I prossimi eventi di mercato, l’adozione di nuove funzionalità sulla piattaforma e la risposta della comunità potranno influenzare notevolmente il futuro di ETH in questo contesto di crescente concorrenza. L’abilità di Ethereum nel distinguersi in un ambiente caratterizzato da un’intensa rivalità sarà fondamentale per il suo recupero e per la seduzione continua degli investitori. Le scelte strategiche e le innovazioni apportate nel breve termine saranno cruciali per determinare non solo il destino di ETH, ma anche per garantire la sua rilevanza duratura nel panorama delle criptovalute.

Conclusioni e considerazioni finali

