Ethereum conduce i nuovi mercati criptografici al nuovo massimo 2019 di $ 185 miliardi

I mercati Crypto raggiungono il 2019; Ethereum è in vantaggio al momento, Bitcoin sta ancora salendo, XLM ed ETC stanno andando forte. Market Wrap Contrariamente all'opinione dell'analista in crescita, i mercati cripto continuano a salire e sono in corso i nuovi massimi del 2019. Fino ad ora non vi è stato alcun ritiro importante e la capitalizzazione di mercato totale ha raggiunto il livello più alto da metà novembre, superando i $ 185 miliardi. Bitcoin sta ancora aprendo la strada in quanto ha raggiunto un massimo intraday di poco più di $ 5.300 poche ore fa. Si è verificata una piccola correzione a $ 5.280 che ha aggiunto il 2,5% ai prezzi di BTC nelle ultime 24 ore. Da questo punto un secondo aumento fino a $ 6k non sembra così lontano ei tori hanno ancora il controllo. Al momento, Ethereum è attualmente la forza dominante che guida i mercati. In un atteso ETH upswing è salito oltre il 10% da $ 165 a $ 185 prima di un leggero ritiro a $ 183. È attualmente un punto cruciale che affronta la resistenza incombente alla media mobile a 200 giorni. Il volume giornaliero è di $ 9 miliardi, il più alto è stato per Ethereum da oltre un anno. La top ten è un affare misto al momento, ma i due grandi sono chiaramente in testa. Stellar sta procedendo bene con il 6% aggiunto il giorno che porta XLM a $ 0,134 e molto vicino a BNB al settimo posto. Litecoin si è ritirato leggermente del 2,5%, ma rimane oltre $ 90 che triplica il suo primo prezzo di gennaio. La top ventina d'azione è anche mista durante la sessione di trading asiatica del giorno. Ethereum Classic si basa sulla pompa di ieri con un altro 8% sul giorno per raggiungere $ 7,45. Il NEM è tornato nei big twenty con il 6% aggiunto e Monero sta facendo una mossa con il 5% sul giorno. FOMO: Verge Making a comeback Non si è mai sentito molto dal campo XVG dopo l'epico pump and dump più di un anno fa, ma oggi è il top cento degli overcoin. L'impennata del 17% sembra essere un'altra pompa e discarica anche se c'è molto poco sui feed dei social media del team per spiegarlo. Binance ha la maggior parte del commercio intorno al 60%. Nano sta ottenendo anche una buona dose di fomo al momento in cui aggiunge il 16%. Rimbalzare è ancora Maximine Coin, il peggior performer tra i primi cento perdendo l'8% del giorno. Bytom arriva secondo con una scivolata del 6% ma al momento della scrittura non ci sono grandi perdenti. Total market cap 24 ore. Coinmarketcap.com Total capital cap ha raggiunto un nuovo massimo per l'anno di poco più di $ 185 miliardi. Il massimo vicino ai cinque mesi riporta i prezzi a metà novembre, segnalando che i mercati potrebbero essere i peggiori. Dal 1 ° gennaio, la capitalizzazione totale del mercato è cresciuta del 48%, ovvero $ 60 miliardi, e gli orsi stanno zitti per il momento. Market Wrap è una sezione che prende quotidianamente in considerazione le criptovalute più importanti durante la sessione di trading corrente e analizza le migliori performance, cercando le tendenze e le possibili basi.