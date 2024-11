Estate post Covid in aula: testimoni svelano gite tra Billionaire e Phi Beach

L’estate post Covid

L’estate post Covid e il processo ai locali notturni

Nell’estate in cui il Governo ha autorizzato la riapertura dei locali dopo i severi lockdown imposti per contrastare la diffusione del virus, i noti locali notturni della Costa Smeralda, tra cui il Billionaire, il Phi Beach e il Country Club, hanno registrato un’affluenza straordinaria di giovani. Purtroppo, tale afflusso ha portato anche a un incremento dei contagi da Covid-19, che ha coinvolto circa una trentina di lavoratori delle discoteche. I militari dell’Ispettorato del lavoro di Sassari, testimoni durante il processo in corso a Tempio Pausiana, hanno confermato le accuse di assembramenti e comportamenti non conformi alle normative sanitarie.

LUGANO FINANCE FORUM: il tuo biglietto speciale scontato a CHF 49. Richiedilo subito CLICCA QUI

Secondo i carabinieri, all’interno di questi locali si sono verificati «assembramenti di persone» e il personale ha spesso operato «senza mascherina o con la mascherina indossata male», violando le rigorose disposizioni anti contagio. Tali disposizioni includevano misure come il distanziamento fisico, che sono state sistematicamente ignorate. La testimonianza degli investigatori ha messo in luce, perciò, le gravi negligenze nella gestione della sicurezza sanitaria, elevando questioni sulla responsabilità degli enti gestori di questi locali. Il processo, che ha attirato l’attenzione mediatica nazionale, è stato aggiornato all’11 dicembre, momento in cui si continuerà a discutere le responsabilità penali e civili di chi operava nei locali notturni durante la scorsa estate.

Chi è sotto processo

Chi è sotto processo: protagonisti e responsabilità

Il processo in corso a Tempio Pausiana coinvolge figure chiave della movida della Costa Smeralda: Roberto Pretto, amministratore della Billionaire srl, Luciano Guidi, proprietario del Phi Beach di Baja Sardinia, e Franco Carrington, amministratore del Country Club di Porto Rotondo. Questi personaggi rappresentano non solo i gestori dei locali, ma anche l’epicentro di un’accusa intenta a valutare responsabilità penali nell’ambito della gestione della sicurezza sanitaria durante un periodo di emergenza.

Le accuse mosse dalla Procura di Tempio, sotto la direzione della pm Noemi Mancini, si fondano su una serie di fatti che risalgono all’estate del 2020, un periodo di riapertura e ritorno alla normalità, ma in cui le normative anti Covid erano di fondamentale importanza per la salute pubblica. I carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Sassari, che hanno operato sotto delega della Procura, hanno fornito testimonianze cruciali riguardo alle indagini avviate dopo la diffusione di alcuni reportage e informazioni sui comportamenti irresponsabili riscontrati nei locali.

Le evidenze raccolte nel corso delle indagini comprendono una grande quantità di materiale visivo, tra cui immagini e video provenienti da social network. Questi documenti sono stati determinanti nel ricostruire il contesto che ha portato agli assembramenti e all’inosservanza delle regole di distanziamento. I protagonisti di questa vicenda si trovano ora ad affrontare l’arduo compito di difendere le loro decisioni e le pratiche adottate nei loro locali, scontrandosi con le spinose questioni legate alla responsabilità individuale e collettiva in un periodo di crisi sanitaria.

Con la ripresa delle testimonianze e ulteriori aggiornamenti fissati per l’11 dicembre, l’esito di questo processo rimane da definire, suscitando l’attenzione di un’opinione pubblica che sta monitorando l’evoluzione della situazione e le possibili ripercussioni per il settore della ristorazione e dell’intrattenimento.

Le testimonianze dell’accusa

Le testimonianze dell’accusa e le evidenze emerse

Il processo che si svolge a Tempio Pausiana si arricchisce di dettagli grazie alle testimonianze fornite dai carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Sassari, che hanno giocato un ruolo cruciale nelle indagini. Questi testimoni, intervenuti per delineare un quadro preciso delle condizioni osservate nei locali notturni più famosi della Costa Smeralda, hanno riportato fatti allarmanti riguardo alla gestione della sicurezza in un periodo di emergenza sanitaria. In particolare, hanno confermato la presenza di «assembramenti di persone», un aspetto centrale nell’incriminazione dei gestori dei locali.

I militari hanno sottolineato che il personale delle discoteche non rispettava le norme anti-contagio, non indossando le mascherine in modo adeguato e, a volte, nemmeno indossandole affatto. Questo comportamento ha manifestato una chiara negligenza nel garantire un ambiente sicuro per i clienti e per i lavoratori. Le testimonianze hanno messo in evidenza quanto fosse difficile mantenere le misure di distanziamento all’interno di spazi affollati, quali il Billionaire, il Phi Beach e il Country Club.

Durante le audizioni, i carabinieri hanno fatto riferimento anche all’ampia quantità di materiale audiovisivo raccolto durante le indagini. Foto e video pubblicati sui social media hanno servito per dimostrare la realtà delle serate nei locali e le gravi carenze nella gestione delle norme sanitarie. La Procura, attraverso queste evidenze, cerca di dimostrare che i gestori erano consapevoli della situazione e che le loro scelte operative hanno contribuito all’aumento dei contagi.»

La testimonianza degli investigatori non solo contribuisce a chiarire le dinamiche operative negli spazi di intrattenimento, ma pone anche interrogativi fondamentali riguardo alle responsabilità legali e morali dei proprietari dei locali. Il processo si preannuncia complesso e potenzialmente rappresentativo di un momento di riflessione collettiva sulle pratiche di gestione della sicurezza in situazioni di emergenza. Con le udienze in corso e ulteriori testimonianze attese, sarà interessante osservare come si evolverà il dibattimento e quali ulteriori informazioni emergeranno.

Le violazioni delle norme anti Covid

Le violazioni delle norme anti Covid nei locali notturni

Durante il processo in corso a Tempio Pausiana, emergono dettagli inquietanti riguardanti le violazioni delle norme anti Covid da parte di alcuni dei più celebri locali notturni della Costa Smeralda. I carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Sassari, tra i testimoni dell’accusa, hanno messo in luce gravi irregolarità nella gestione della sicurezza e nel rispetto delle normative sanitarie. Fra le violazioni più evidenti, sono state segnalate **”assembramenti di persone”** e la presenza di personale **”senza mascherina o con la mascherina indossata male”**. Questi comportamenti, oltre a porre in forte rischio la salute sia dei clienti che dei dipendenti, vanno contro le disposizioni governative che in quel periodo imponevano il distanziamento fisico e l’uso costante dei dispositivi di protezione personale.

I due ufficiali chiamati a deporre hanno illustrato come, nonostante le chiare raccomandazioni delle autorità sanitarie, gli ambienti dei locali continuassero a essere affollati, con i clienti che non rispettavano le distanze interpersonali minime. Ciò ha portato a situazioni di rischio elevato, contribuendo indirettamente alla diffusione del virus. Le relazioni, corroborate da foto e video raccolti durante le indagini, testimoniano quindi di un contesto che ha ignorato deliberatamente le norme di sicurezza, trasformando eventi di socializzazione in potenziali focolai di contagio.

In particolare, le testimonianze sottolineano l’assenza di protocolli adeguati per la gestione dei flussi di clientela e l’insufficiente vigilanza da parte dei responsabili dei locali. È evidente che il desiderio di massimizzare l’affluenza di giovani, attratti dall’idea di tornare a vivere la movida, ha sopraffatto le necessità di sicurezza pubblica. Questo scenario ha creato un terreno fertile per l’emergere di contagi all’interno di un settore già gravemente provato dalle misure restrittive imposte durante la pandemia.

La mancanza di attenzione alle linee guida anti contagio ha dunque sollevato interrogativi sulla gestione e sulla responsabilità legale delle figure al vertice di questi esercizi pubblici, le quali sono ora sottoposte a un attento esame da parte della giustizia. Con le prossime udienze fissate, il processo si dipana in una cornice di alta tensione, mentre si attendono ulteriori evidenze e testimonianze che potrebbero dimostrare un quadro ancora più complesso di trasgressioni e responsabilità nel contesto della movida in Costa Smeralda.

Sviluppi e prossimi passi nel processo

Sviluppi e prossimi passi nel processo legato ai locali notturni della Costa Smeralda

Il corso del processo a Tempio Pausiana ha visto già rilevanti sviluppi, ma ulteriori ostacoli e approfondimenti si preannunciano nei prossimi mesi. Attualmente sotto indagine sono i gestori di alcuni tra i più noti locali notturni, il Billionaire, il Phi Beach e il Country Club, con l’accusa di epidemia colposa e violazione delle norme anti contagio, reati che pongono l’accento sulla responsabilità di chi gestisce luoghi di aggregazione in modo potenzialmente dannoso per la salute pubblica.

Con il processo che si è aperto, si sono già ascoltati i primi due testi, ovvero i carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Sassari, che hanno fornito prove e dettagli sulle condizioni riportate nei locali. Gli sviluppi procedurali porteranno verosimilmente a una serie di audizioni, dove si prevede l’arrivo di ulteriori testimonianze che potrebbero chiarire le condotte degli imputati e le situazioni di rischio rilevate durante le indagini. Il anticipato aggiornamento dell’udienza al prossimo **11 dicembre** resta cruciale, in quanto si approfondiranno le responsabilità dirette relative alle violazioni delle normative anti Covid.

Parallelamente, è attesa la presentazione di ulteriori prove documentali e visive, così come la possibilità che vengano esaminati materiali aggiuntivi raccolti dai social media. Ciò darà un’ulteriore dimensione alle violazioni riscontrate ed evidenzierà le scelte gestionali adottate dai proprietari dei locali durante un periodo in cui era fondamentale attenersi rigorosamente alle misure di sicurezza.

In aggiunta, l’attenzione mediatica sulla questione non mostra segni di diminuzione: l’opinione pubblica rimane interessata all’evoluzione del processo, vista anche la rilevanza sociale e imprenditoriale del settore della ristorazione e dell’intrattenimento. L’argomento chiama in causa non solo le responsabilità individuali degli imputati, ma anche un più ampio dibattito sull’importanza del rispetto delle normative sanitarie in contesti di svago e divertimento, soprattutto in un’epoca segnata da eventi sanitari critici.

In attesa delle prossime udienze, rimane sottesa una grande aspettativa per ciò che emererà dalle dinamiche del processo. Questa vicenda, oltre a fungere da monito per futuri comportamenti, potrebbe delineare nuovi standard operativi per il settore notturno, rivelandosi una pietra miliare nei discorsi legislativi e di sicurezza pubblica.