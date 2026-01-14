Eric Adams sotto accusa: il token NYC è una truffa? Rug pull e investitori in allarme

Accuse e cronologia del lancio

NYC Token è stato presentato a Times Square da Eric Adams durante una conferenza stampa, con la promessa di sostenere cause civiche e sociali legate a iniziative contro antisemitismo e “anti-americanism”. In poche ore dal lancio, il token ha registrato un rally vertiginoso, spingendo la capitalizzazione intorno a 580 milioni di dollari e catalizzando l’interesse di trader retail e osservatori del settore. Subito dopo, sui social sono esplose contestazioni, con accuse di gestione opaca e sospetti su un possibile “rug pull”.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Post virali hanno sostenuto che l’ex sindaco avrebbe rimosso la liquidità della nuova memecoin $NYC a circa 30 minuti dal debutto, “truffando” gli investitori per oltre 2,53 milioni di dollari. Altri commenti hanno parlato di un’uscita da oltre 3 milioni di dollari, denunciando che Adams avrebbe “rugged everyone” dopo il lancio e la promozione tramite i propri canali. Le contestazioni non si sono limitate alla comunicazione, ma hanno puntato il dito sulla gestione on-chain della liquidità e sulla tempistica delle operazioni.

Il progetto prevede 1 miliardo di token, con il 70% in una “NYC Token Reserve” fuori circolazione. Alla presentazione non sono stati divulgati co-fondatori né dettagli sulla governance o sulla destinazione operativa dei fondi, elementi che hanno alimentato ulteriore scetticismo. L’assenza di chiarimenti su audit, controlli indipendenti e utilizzo della riserva ha intensificato le accuse e accelerato il calo di fiducia degli investitori.

Movimenti di liquidità e indagini on-chain

Le prime analisi on-chain hanno evidenziato operazioni anomale sui pool di liquidità collegati a $NYC, con prelievi e reintegri ravvicinati che hanno coinciso con i picchi di prezzo. La società di tracciamento Bubblemaps ha segnalato un wallet associato al deployer del contratto, indicando una rimozione di circa 2,5 milioni di USDC in prossimità del massimo. Dopo il successivo drawdown, superiore al 60%, circa 1,5 milioni sarebbero stati riportati nel pool, lasciando fuori quasi 900.000 USDC non rientrati nella liquidità.

La sequenza temporale delle operazioni, unita all’ampiezza dei flussi, ha alimentato l’ipotesi di “rug pull” tra analisti e investitori, concentrando l’attenzione sulla governance dei wallet con privilegi e sulle politiche di gestione delle pool su DEX. Osservatori indipendenti hanno richiesto la pubblicazione degli indirizzi di controllo e di eventuali multisig, oltre a un audit del contratto per verificare funzioni di mint, burn e blocco della liquidità. In assenza di chiarimenti, i mercati hanno prezzato il rischio con un rapido repricing del token.

Le indagini proseguono con il monitoraggio dei flussi verso e da indirizzi legati al deployer, l’analisi dei tempi di ribilanciamento e l’eventuale correlazione con vendite coordinate. Gli strumenti di analisi stanno mappando la concentrazione dei token, la distribuzione iniziale e la percentuale effettiva in circolazione rispetto alla NYC Token Reserve, per valutare l’impatto sul price discovery e la resilienza della liquidità.

Trasparenza, governance e implicazioni politiche

La comunicazione pubblica di Eric Adams non ha chiarito il perimetro di governance di NYC Token, né la struttura decisionale sulla gestione della riserva e dei fondi. In interviste TV, il parallelo con usi enterprise della blockchain ha eluso domande su audit indipendenti, controlli di terze parti e pubblicazione dei wallet con privilegi. L’assenza di un whitepaper completo e di una roadmap verificabile ha lasciato scoperti i presidi minimi richiesti dagli investitori istituzionali.

Non sono emerse informazioni su co-fondatori, comitati di controllo, meccanismi di voto o multisig, né su policy di lock, vesting e disclosure delle allocazioni. La gestione della “NYC Token Reserve” non è stata accompagnata da metriche di rilascio, criteri di utilizzo o verifiche esterne, impedendo una due diligence credibile. Il profilo di rischio resta quindi ancorato a una governance centrata sul deployer, con opacità operativa e informativa.

La vicinanza temporale tra la fine del mandato a New York e il lancio del progetto ha alimentato dubbi di opportunismo reputazionale. Sul piano politico, la scarsa trasparenza collide con le aspettative di accountability associate a figure pubbliche e riapre il dibattito su conflitti d’interesse e tutela degli investitori retail. In mancanza di chiarimenti formali o supervisione regolatoria, la narrativa resta dominata dalle analisi on-chain e dal sentiment di mercato, con potenziali ripercussioni sull’immagine dell’ex sindaco e sulla percezione di iniziative cripto legate a personalità politiche.

FAQ