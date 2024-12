Epic Games Store disponibile su smartphone Android senza bisogno di installazione manuale

Inizia la sfida al Google Play Store

Epic Games sta intraprendendo una strategia audace per ridurre il predominio di Google nel mercato delle app su Android, fraseggiando il proprio Epic Games Store come una valida alternativa al Google Play Store. Questa iniziativa è particolarmente rilevante alla luce delle difficoltà che molti utenti affrontano durante l’installazione dell’Epic Games Store, un processo che spesso viene ostacolato da avvisi confusi e intimidatori, noti come “scary screens”, che scoraggiano gli utenti dall’andare oltre e dall’installare app al di fuori del Play Store.

La decisione di usufruire di canali alternativi di distribuzione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama delle app su Android, dove Google ha dominato storicamente. La partnership con Telefónica non solo facilita l’accesso diretto a contenuti di alta qualità, come Fortnite, ma permette anche a Epic Games di raggiungere un pubblico più ampio, contribuendo a una competizione più sana nel settore.

Con l’Epic Games Store preinstallato su milioni di dispositivi, gli utenti possono accedere rapidamente a giochi populari, bypassando le lunghe e complesse procedure che caratterizzano il processo di installazione tradizionale. Questo sviluppo non solo migliora l’esperienza utente ma crea anche le basi per una potenziale evoluzione normativa nel mercato delle app, che potrebbe ridurre ulteriormente le barriere all’ingresso per altre piattaforme di distribuzione di giochi e applicazioni.

Accordo con Telefónica

Epic Games ha recentemente siglato un accordo strategico con Telefónica, un operatore di telecomunicazioni di grande rilevanza in Europa e America Latina. Questo accordo consentirà la preinstallazione dell’Epic Games Store su un numero significativo di smartphone Android venduti dall’operatore in mercati chiave come Spagna, Germania, Regno Unito e paesi dell’America Latina di lingua spagnola. Tale iniziativa rappresenta un passo cruciale per l’espansione della portata dell’Epic Games Store e per l’intento di Epic Games di sfidare direttamente il predominio del Google Play Store.

Grazie a questa partnership, gli utenti non solo troveranno l’Epic Games Store già presente sui loro dispositivi, ma beneficeranno anche di un accesso facilitato a titoli di successo come Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe, senza dover affrontare la complicata e scoraggiante procedura di installazione che caratterizza spesso i download da fonti alternative. Epic Games, attraverso questo accordo, mira a eliminare le barriere all’ingresso che molti potenziali giocatori hanno affrontato, rendendo la sua offerta più accessibile. Inoltre, si prevede che nel tempo diversi altri titoli, inclusi giochi di terze parti, saranno aggiunti alla piattaforma, ampliando ulteriormente l’ecosistema di giochi disponibili.

Con questa mossa, Epic Games non solo cerca di aumentare il numero di utenti e il coinvolgimento con il suo store, ma anche di innescare una più ampia discussione sulle pratiche di distribuzione delle app nel mercato degli smartphone, spingendo per una maggiore diversificazione e un’innovazione in un settore finora dominato da pochi attori principali.

Preinstallazione su smartphone Android

Con la recente intesa tra Epic Games e Telefónica, gli utenti troveranno l’Epic Games Store già preinstallato sui loro smartphone Android, semplificando notevolmente l’accesso ai contenuti ludici. Questo significa che milioni di dispositivi venduti in Spagna, Germania, Regno Unito e America Latina saranno dotati di un’app che altrimenti richiederebbe processi complessi e potenzialmente frustranti per essere installata. Grazie alla preinstallazione, il download di titoli come Fortnite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe sarà immediato e diretto, eliminando le “scary screens” introdotte da Google, che spesso intimoriscono gli utenti da tentativi di installazione all’esterno del Play Store.

Questa innovazione non solo promuove l’accessibilità al mondo dei giochi su smartphone, ma segna anche un cambiamento significativo nella dinamica competitiva del mercato delle app. La disposizione della Epic Games Store sui dispositivi già pronti per l’uso riduce le barriere all’accesso e potrebbe incrementare la base di utenti, rafforzando la presenza di Epic Games in un settore dominato da Google. Gli utenti, in questo modo, possono trascorrere meno tempo a lottare con le impostazioni e più tempo a giocare, con un’esperienza che si preannuncia decisamente più fluida e invitante.

Il piano di Epic Games prevede, inoltre, l’espansione del suo catalogo di giochi disponibili nel breve periodo, promettendo l’integrazione di ulteriori titoli, compresi quelli di sviluppatori terzi. Questo approccio non solo amplia l’offerta disponibile per gli utenti, ma potrebbe anche stimolare la concorrenza nel settore, offrendo agli sviluppatori un’alternativa valida per raggiungere il pubblico, al di là delle limitazioni imposte dal Google Play Store.

Giochi disponibili

L’accordo tra Epic Games e Telefónica non solo facilita l’accesso al negozio di giochi, ma garantisce anche un’iniziale selezione di titoli di grande rilevanza. Al momento, gli utenti che accedono all’Epic Games Store preinstallato sui loro smartphone Android possono scaricare tre titoli principali: **Fortnite**, **Fall Guys** e **Rocket League Sideswipe**. Questi giochi non solo rappresentano le punte di diamante dell’offerta di Epic Games, ma sono anche molto popolari tra gli appassionati di giochi mobile, contribuendo così ad un immediato attrattiva per la nuova piattaforma.

In futuro, Epic Games ha in programma di ampliare notevolmente il catalogo disponibile. Diffondendo i propri titoli di successo, l’azienda prevede di aggiungere gradualmente anche giochi di terze parti, aumentando così la varietà di opzioni per gli utenti e completando un’offerta competitiva. Questo approccio è progettato per stimolare non solo il coinvolgimento degli utenti, ma anche per attrarre nuovi sviluppatori, creando un ecosistema di gioco diversificato. In un mercato tradizionalmente dominato dal Google Play Store, questa iniziativa rappresenta un’importante proposta di valore.

La disponibilità immediata di titoli di alta qualità direttamente nello smartphone senza passare attraverso processi di installazione complicati consentirà agli utenti di immergersi nel gioco sin dal primo utilizzo del dispositivo. Questo non solo migliora l’esperienza utente, rendendo la piattaforma più attraente, ma contribuisce anche a rafforzare la posizione di Epic Games nel settore dei giochi su mobile, consolidando ulteriormente la competitività del loro ecosistema.

Implicazioni per il mercato delle app

L’introduzione dell’Epic Games Store preinstallato sugli smartphone Android rappresenta un significativo cambiamento nel panorama della distribuzione delle applicazioni mobili. Con milioni di dispositivi forniti di questo store, Epic Games sta non solo espandendo la propria base di utenti, ma sta anche spingendo verso una trasformazione nel modo in cui vengono distribuiti i giochi su piattaforme mobili. La facilità d’accesso e l’eliminazione delle complicazioni associate all’installazione di app al di fuori del Google Play Store sono passi cruciali per democratizzare l’accesso ai contenuti ludici.

In particolare, questo accordo potrebbe innescare una nuova fase di concorrenza tra i vari store di applicazioni, incoraggiando aziende come Epic Games a investire in contenuti esclusivi e in esperienze utente migliori. La competizione stimolata potrebbe portare a una diminuzione delle commissioni per gli sviluppatori, migliorando le condizioni di monetizzazione per i creatori di contenuti. Tali misure potrebbero anche tradursi in una maggiore varietà di contenuti disponibili per gli utenti, rendendo il mercato più vivace e dinamico.

Inoltre, alla luce di recenti sviluppi normativi in Europa, le pratiche correnti di Google e la sua posizione monopolistica potrebbero essere messe in discussione. La possibilità di un’ulteriore apertura del mercato delle app costituirebbe una vittoria importante per le aziende che cercano di competere con giganti consolidati. Le recenti decisioni giuridiche e l’intento di Epic Games potrebbero stimolare una ristrutturazione delle regole che governano la distribuzione delle app, portando a un ambiente più equilibrato per tutti gli attori del settore.

L’azione di Epic Games è più di un semplice tentativo di aumentare la propria penetrazione nel mercato; è un primo passo verso un futuro in cui la diversità e la scelta saranno al centro dell’esperienza degli utenti di smartphone e tablet. Questo ha il potenziale di alterare in modo duraturo le dinamiche dell’industria dei giochi e delle app.