Emilio Fede racconta le verità nascoste su Berlusconi e la sua nuova vita come insegnante di yoga

il ricordo della carriera giornalistica al tg4

Francesca Senette ripercorre con chiarezza e rigore la sua esperienza professionale al Tg4, testimoniando la dimensione storica e culturale del notiziario sotto la guida di Emilio Fede. Il Tg4 è stato un punto di riferimento per l’informazione televisiva italiana, un’edizione caratterizzata da un impatto deciso e da una conduzione carismatica, catalizzando attenzioni e dibattiti nel panorama mediatico. Senette sottolinea come la redazione di quel telegiornale rappresentasse un equilibrio complesso, dove convivevano diverse sensibilità politiche e culturali, da destra a sinistra, tutte rispettate e valorizzate sul piano professionale.

La leadership di Fede, definita con l’immagine potente di un “leone”, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Tg4, determinando la lineare crescita e notorietà del notiziario. La giornalista evidenzia come, nonostante le critiche successive legate all’amicizia di Fede con Berlusconi, la redazione fosse un ambiente pluralista che ha offerto spazio a voci differenti senza prevaricazioni. L’esperienza professionale vissuta in quel contesto ha rappresentato per Senette non solo un’occasione di crescita ma un vero e proprio banco di prova per affinare le competenze giornalistiche in un ambiente dinamico e decisivo per la comunicazione italiana.

la chiamata di berlusconi e le illazioni infondate

Francesca Senette ricorda con nettezza il momento in cui Silvio Berlusconi la contattò personalmente, un episodio che segnò l’inizio della sua carriera televisiva di rilievo. All’epoca aveva appena 23 anni e lavorava ad AntennaTre; fu proprio Berlusconi a notare il suo potenziale e a offrirle spazio nel mondo del Tg4. Questo episodio ha alimentato nel tempo numerose illazioni, molte delle quali prive di fondamento e legate a presunti favoritismi o raccomandazioni politiche. Senette smentisce categoricamente tali insinuazioni, affermando con fermezza di non avere mai goduto di alcun sostegno politico nelle sue opportunità di lavoro.

La giornalista sottolinea come l’ingresso nel Tg4 non sia stato frutto di un favoritismo ma di merito e impegno concreto. Pur riconoscendo l’importanza della sua amicizia sul piano professionale con Fede, ribadisce che ogni passaggio della sua carriera è stato costruito autonomamente. Le insinuazioni che associavano il suo successo a dinamiche politiche sono state molteplici e persistenti, ma Senette chiarisce che tale visione distorta non corrisponde alla realtà dei fatti.

Questa testimonianza mette in luce come, anche in contesti fortemente politicizzati come il Tg4 sotto la guida di Fede, vi fosse spazio per la professionalità e la crescita indipendente, nonostante il clima mediatico spesso incline a strumentalizzazioni. La chiamata di Berlusconi rappresenta quindi un riconoscimento di talento e non un privilegio ingiustificato.

il cambio di vita e la nuova attività come insegnante di yoga

Francesca Senette racconta come una scelta apparentemente casuale abbia radicalmente trasformato la sua vita professionale, spostandola dal mondo frenetico e competitivo della televisione a quello più intimo e riflessivo dello yoga. Dopo una lunga carriera giornalistica, ha intrapreso la strada del life coaching e dell’insegnamento dell’Hatha Yoga, disciplina che ha scoperto quasi per caso e che in seguito ha approfondito con dedizione e passione. Questo percorso le ha garantito un nuovo equilibrio personale e professionale, donandole strumenti di ascolto e consapevolezza interiore difficilmente reperibili nelle redazioni televisive.

Senette descrive con sincerità il suo primo impatto con lo yoga: inizialmente scettica, ha dovuto faticare per superare pregiudizi e convinzioni errate, scoprendo poi un metodo di pratica che favorisce il benessere psicofisico e la gestione dello stress. La disciplina l’ha aiutata a cambiare prospettiva, a rallentare e a entrare in contatto più profondo con se stessa, qualità oggi essenziali in un mondo che spinge incessantemente verso la velocità e la superficialità.

Il passaggio dalla tv allo yoga non è stato privo di difficoltà, soprattutto nel rapporto con chi l’ha vista emergere come giornalista, ma Francesca conserva rispetto e gratitudine per i maestri e colleghi che l’hanno accompagnata nella fase iniziale. Attualmente, oltre a essere insegnante, si dedica a trasmettere una nuova cultura del benessere, basata sulla consapevolezza e sull’ascolto attivo, proponendo lo yoga come strumento efficace per la salute mentale e l’equilibrio emotivo.