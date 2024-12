Elton John condivide il suo desiderio di essere ricordato oltre la musica.

Elton John: il suo desiderio di lasciare un’eredità familiare

Sir Elton John ha espresso in modo chiaro e diretto la sua volontà di essere ricordato non per la sua straordinaria carriera musicale, ma per il ruolo che ricopre come genitore. In un’intervista rilasciata a Time, ha affermato: «Sulla mia lapide voglio solo che ci sia scritto: “È stato un grande papà”». Questa dichiarazione mette in luce la sua priorità assoluta: la vita familiare. Per il noto artista, nulla è più significativo del legame che ha instaurato con i suoi figli, Zachary e Elijah, nati dalla sua relazione con David Furnish.

Anche in altre interviste, come durante il programma Good Morning America, Elton ha ribadito questa idea. Sottolineando che la sua musica parla da sola, ha dichiarato che il suo vero lascito è stato quello di un marito e di un padre, enfatizzando che i suoi successi professionali, per quanto gratificanti, non possono eguagliare l’importanza di fornire ai suoi figli un’infanzia felice e sicura.

La visione di un padre affettuoso

La visione di Sir Elton John come genitore si articola attorno a un profondo amore e a una dedizione incondizionata verso i suoi figli, Zachary ed Elijah. In molte interviste, il cantautore ha enfatizzato che la sua priorità non è la fama artistica, ma piuttosto il benessere emotivo e la felicità dei suoi ragazzi. Quando dichiara che «la carriera, i successi, tutto è stato fantastico», si riferisce a un percorso professionale che ha vissuto con intensità; tuttavia, per lui, ciò che realmente conta è l’eredità di affetto e sicurezza che può trasmettere come padre. Ha affermato: «Ciò che conta davvero è che i miei figli siano felici, e che io sia stato un buon padre per loro». Questo attaccamento alla famiglia si manifesta in molti aspetti della sua vita quotidiana, inclusi gesti significativi come aver voluto la sua famiglia al suo ultimo concerto al Dodger Stadium di Los Angeles. Con questo gesto, Elton ha voluto inviare un messaggio forte e chiaro: la famiglia è il suo mondo, e la sua decisione di ritirarsi dai tour è radicata nella volontà di dedicare più tempo a quelli che ama di più.

Le sfide della paternità tardiva

Assumere il ruolo di genitore in età avanzata, come ha fatto Sir Elton John, porta con sé un insieme unico di sfide e preoccupazioni. Nel documentario Elton John: Never Too Late, presentato al Toronto International Film Festival, il cantante ha rivelato che i suoi figli, Zachary ed Elijah, nutrono timori legati alla sua mortalità. La consapevolezza di non avere a disposizione lo stesso tempo di un genitore più giovane rende la paternità per Elton una questione di particolare delicatezza e importanza. La sua riflessione su questo tema evidenzia la dimensione umana della vita, spesso trascurata dietro la facciata di superstardom. Inoltre, il desiderio di garantire un’infanzia serena ai suoi ragazzi è accresciuto da tale preoccupazione, creando un forte impulso a trascorrere quanto più tempo possibile insieme a loro.

Essere un genitore in un momento della vita in cui molte altre persone stanno già godendo della libertà dei figli adulti rappresenta un contrasto significativo. La gioia di avere una famiglia, per Elton, è accompagnata dall’interrogativo su come affrontare la transitorietà della vita. La sua dedizione si traduce in un approccio consapevole e attento, dove ogni momento condiviso con i figli è vissuto con una maggiore intensità, proprio per l’inevitabile realtà che il tempo passerà inesorabilmente.

L’importanza della libertà educativa

Sir Elton John e David Furnish hanno preso decisioni deliberate riguardo all’educazione dei loro figli, riflettendo un approccio mirato alla formazione di personalità autonome e sicure di sé. Nonostante la loro vita di fronte ai riflettori, la coppia ha scelto di non educare Zachary ed Elijah a casa, motivando questa scelta con la volontà di garantire ai bambini la libertà di definirsi e orientarsi nel mondo secondo i propri desideri. «Vogliamo che siano persone autonome, libere di definirsi nel modo che desiderano», ha dichiarato Furnish. Questa filosofia educativa si distacca dall’approccio tradizionale, promuovendo esperienze interattive e sociali che preparano i ragazzi a interagire in una società complessa.

La libertà educativa scelta dai genitori implica anche un’accettazione dei rischi e delle sfide che i figli potrebbero affrontare. Elton e David si sono resi conto che l’equilibrio tra libertà e vigilanza è cruciale per il benessere emotivo dei bambini. Questa mentalità progressista riflette un impegno a lungo termine per instillare nei figli valori fondamentali come resilienza, indipendenza e fiducia in se stessi. Attraverso momenti quotidiani di crescita e socializzazione, Elton e Furnish sperano di preparare i loro figli a diventare adulti felici e realizzati, consapevoli delle loro capacità e potenzialità, ma anche dei valori umani che saranno alla base delle loro relazioni future.