Elodie si scusa con Elisa per il gesto inaspettato nei camerini di Amici

### Incontro tra Elodie ed Elisa ad Amici 24

Nel corso della puntata di Amici 24 andata in onda il 23 febbraio 2025, Elodie ha avuto l’opportunità di ritrovare Elisa, con la quale aveva condiviso l’esperienza del talent show nel 2015. Durante il momento in studio, l’interazione tra le due cantanti è stata piuttosto breve; Elodie ha infatti salutato di sfuggita Elisa, seduta al fianco di Maria De Filippi. Questa brevità ha sollevato delle polemiche tra i telespettatori, alcuni dei quali hanno espresso critiche nei confronti del comportamento di Elodie. Tuttavia, un video pubblicato su WittyTv ha fornito chiarimenti sul loro incontro, mostrando come le due artiste avessero già avuto occasioni precedenti di vedersi, spostando quindi l’attenzione sulla qualità del loro legame piuttosto che sulle apparenze.

### Le scuse di Elodie nei camerini

Subito dopo la puntata, Elodie ha voluto chiarire le sue intenzioni nei confronti di Elisa e per questo si è avvicinata ai camerini per scusarsi personalmente. “Sono sembrata maleducata, ma ci eravamo già viste prima”, ha dichiarato Elodie, esprimendo il suo sincero pentimento per non aver avuto un saluto più caloroso durante il programma. La tensione creatasi durante la breve interazione in studio era infatti stata fraintesa da alcuni telespettatori. In risposta, Elisa ha confermato il legame tra loro, affermando: “Ci eravamo già viste prima, baciate prima. Per noi c’eravamo già viste ma la gente non lo sapeva”. Lo scambio ha avuto un tono affettuoso, dimostrando la reciproca stima e comprensione tra le due artiste nonostante i fraintendimenti avvenuti durante la trasmissione.

### Il ritorno di Elodie al cinema

Elodie, nota non solo per il suo talento musicale ma anche per la versatilità nelle sue esibizioni, tornerà presto sul grande schermo con un ruolo significativo. A partire dal 13 marzo, sarà protagonista del film Gioco pericoloso, per la regia di Lucio Pellegrini. Nel film, Elodie interpreterà il personaggio di Giada, una ballerina professionista che intraprende una relazione con Carlo. Tuttavia, la sua vita subirà una forte scossa con l’arrivo di Peter, un personaggio che promette di alterare le dinamiche tra i protagonisti. Durante il suo intervento ad Amici, la cantante ha condiviso la sua emozione nel tornare nel mondo della recitazione, rivelando come queste esperienze artistiche si intreccino e arricchiscano il suo percorso artistico. Con il suo spirito grintoso e autentico, Elodie ha descritto il suo personaggio come complesso e affascinante, dimostrando che la sua creatività non si limita alla musica ma si estende anche ai ruoli cinematografici che affronta con passione e dedizione.