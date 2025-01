Elettriche superano il Diesel in Europa, rivoluzione nei trasporti sostenibili e innovativi

Andamento delle immatricolazioni nel 2024

Il panorama delle immatricolazioni delle automobili in Europa nel 2024 ha mostrato un incremento complessivo, seppur modesto, con una crescita dello 0,8% che ha portato il totale a circa 10,6 milioni di unità. Questo dato suggerisce un certo ottimismo all’interno di un settore duramente colpito da eventi globali recenti, come la pandemia e la crisi dei semiconduttori. Tuttavia, le performance variabili dei principali mercati automobilistici europei evidenziano una situazione complessa. Ad esempio, la Spagna ha mostrato una salute robusta nel mercato, con una crescita del 7,1%, mentre i mercati di Francia, Germania e Italia hanno registrato significativi cali di immatricolazioni. La Francia ha visto un declino del 3,2%, la Germania del 1% e l’Italia dello 0,5%.

A dicembre, il trend si è consolidato con un aumento del 5,1% delle immatricolazioni nell’UE, principalmente grazie al sorprendente +28,8% in Spagna. Al contrario, Germania e Italia hanno registrato cali del 7,1% e 4,9%, rispettivamente. Questi dati non solo riflettono la resilienza di alcuni mercati, ma indicano anche che il settore automotive europeo è ancora nel mezzo di un delicato processo di recupero e adattamento a nuovo contesto. L’andamento delle immatricolazioni nel 2024 rappresenta quindi un passo, seppure fragile, verso un futuro più stabile e innovativo nel settore automobilistico europeo.

Dati di crescita nel mercato automobilistico

Evoluzione delle quote di mercato per tipo di alimentazione

Nel 2024, l’evoluzione delle quote di mercato delle diverse tipologie di alimentazione ha reso evidente la crescente preferenza degli automobilisti europei per i veicoli elettrici. Le auto elettriche a batteria hanno raggiunto una quota di mercato del 13,6%, superando il diesel, sceso all’11,9%. Il predominio delle auto a benzina rimane invariato con una quota del 33,3%, seguite da ibride a 30,9%. Questo cambiamento segnalerebbe un riconoscimento sempre maggiore della necessità di transizioni verso forme di energia più sostenibili da parte dei consumatori.

A dicembre, le immatricolazioni di veicoli elettrici puri hanno registrato un calo significativo del 10,2%, con la Germania che ha visto un drammatico crollo del 38,6% e la Francia un ridimensionamento del 20,7%. In totale, nel 2024, il mercato delle auto elettriche pure si è contratto del 5,9% rispetto all’anno precedente, mettendo in luce le sfide di un’industria in evoluzione. Le ibride plug-in, dal canto loro, hanno registrato un incremento del 4,9% a dicembre, principalmente grazie alle buone performance in Francia (+44,9%) e Germania (+6,8%).

Le ibride tradizionali hanno sorpreso con una crescita straordinaria del 33,1% a dicembre, raggiungendo una quota del 33,6%, superando per la quarta volta le auto a benzina. Nel complesso, mentre le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite dell’1,8%, il diesel ha visto un calo più marcato del 15%, suggerendo che il passaggio a forme di alimentazione più pulite è una realtà concreta, seppur con ottiche diverse nei singoli segmenti del mercato.

Performance dei principali mercati europei

Nel 2024, l’analisi delle performance dei principali mercati automobilistici europei ha rivelato un quadro eterogeneo, caratterizzato da una ripresa moderata in alcuni paesi e una contrazione in altri. La Spagna si è affermata come il mercato più dinamico, registrando un incremento sorprendente del 7,1% nel volume di immatricolazioni. Questo trend ascendente è stato amplificato da un +28,8% delle nuove immatricolazioni nel solo mese di dicembre, contribuendo a posizionare il paese come modello di crescita nel panorama europeo.

Al contrario, i mercati di Francia, Germania e Italia hanno mostrato segni di debolezza. La Francia ha subito una contrazione del 3,2% nel corso dell’anno e un incremento modesto del 1,5% a dicembre, riflettendo una stagnazione nel settore. La Germania, uno dei principali attori del mercato auto europeo, ha vissuto un calo dell’1% sul totale annuale, con un notevole -7,1% solo a dicembre, evidenziando difficoltà significative in un contesto di crescente concorrenza e crisi di approvvigionamento. Anche l’Italia ha visto un decremento leggero del 0,5% nell’intero anno, con una performance mensile negativa del 4,9% durante l’ultimo mese.

Questasituazione variegata sottolinea come il mercato automobilistico europeo stia subendo una transizione complessa. Sebbene la crescita in Spagna indichi resilienza, la flessione nei mercati maggiori segnala che persistono molteplici sfide, come l’inflazione e le incertezze globali, che continuano a influenzare le decisioni d’acquisto dei consumatori. La ripartenza, pertanto, è visibile ma non uniforme, e questo mette in evidenza la necessità di adattamenti strategici da parte delle case automobilistiche per rispondere a un pubblico sempre più orientato verso l’elettrificazione e la sostenibilità.

Prospettive future dell’elettrificazione in Europa

In un contesto di rapida evoluzione, le prospettive per l’elettrificazione in Europa si delineano come un mix di sfide e opportunità. L’aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici e ibridi suggerisce una crescente accettazione da parte del mercato, come dimostrato dai dati che indicano un incremento del 13,6% delle auto elettriche a batteria. Questo trend indica che i consumatori stanno cominciando a riconoscere i benefici delle tecnologie più pulite, favorendo la transizione verso un modello automobilistico sostenibile.

Tuttavia, il calo delle vendite di auto elettriche pure nel mese di dicembre, con una flessione del 10,2%, evidenzia le difficoltà che il settore deve affrontare. Questo è particolarmente evidente nei mercati chiave come Germania e Francia, dove le vendite sono diminuite drasticamente. Questo scandisce un alert per le case automobilistiche e gli stakeholder del settore, che devono capire le ragioni di questa contrazione: essi comprendono la saturazione dei mercati, le incertezze economiche e i costi elevati associati all’acquisto di veicoli elettrici.

Malgrado le sfide, le opportunità restano tangibili. Le politiche governative e i programmi di incentivazione giocano un ruolo cruciale nel sostenere l’adozione di veicoli elettrici. La spinta dell’Unione Europea verso obiettivi climatici ambiziosi, compreso il piano di riduzione delle emissioni, rappresenta un catalizzatore fondamentale per il mercato. La crescente disponibilità di infrastrutture di ricarica e il miglioramento delle tecnologie delle batterie offriranno ulteriori slanci, consentendo un futuro più luminoso per l’industria automobilistica elettrica.

Il panorama competitivo, inoltre, si sta intensificando, con nuovi attori e start-up che entrano nel mercato per soddisfare la domanda di soluzioni di mobilità innovative. Questi fattori, tutte congiuntamente, potrebbero portare a un’accelerazione dell’elettrificazione, dicendo la parola finale su una transizione che, sebbene in corso, necessità di strada ancora da percorrere.