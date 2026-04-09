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Elettra Lamborghini racconta sconvolta l imprevisto che ha rovinato tutto

Elettra Lamborghini racconta sconvolta l imprevisto che ha rovinato tutto

Elettra Lamborghini costretta a togliere il piercing al capezzolo dopo incidente in doccia

La cantante Elettra Lamborghini, 31 anni, ha raccontato su Instagram una dolorosa disavventura avvenuta in bagno, mentre faceva la doccia nella sua abitazione.
Il braccialetto d’oro al polso si è impigliato nel piercing al capezzolo, provocando una lacerazione e il rischio di un “capezzolo biforcuto”, come lei stessa ha spiegato.
L’episodio, avvenuto circa una settimana fa, l’ha costretta a rimuovere definitivamente un piercing che portava da 13 anni, definendo l’accaduto una “tragedia” e un vero “sacrilegio” personale.

In sintesi:

  • Elettra Lamborghini racconta su Instagram un incidente intimo avvenuto sotto la doccia.
  • Braccialetto d’oro impigliato nel piercing al capezzolo provoca una dolorosa lacerazione.
  • Dopo 13 anni la cantante è costretta a chiudere uno dei suoi piercing ai capezzoli.
  • L’artista promette di rifarlo, ma solo dopo una guarigione completa e in sicurezza.

Cosa è successo a Elettra Lamborghini e perché parla di “tragedia”

Nelle Storie Instagram, Elettra Lamborghini si mostra con asciugamano sul corpo e sui capelli, visibilmente provata, le mani sul volto e il tono ironico ma scosso.
“Sacrilegio! Dopo 13 anni ho dovuto chiudere uno dei miei piercing al capezzolo”, racconta ai follower, mostrando il gioiello rimosso dal foro.
La cantante spiega la dinamica: “Mi stavo facendo la doccia, avevo al polso il braccialetto d’oro, il filo d’oro che tra l’altro è un regalo. Sbagliatissimo, perché mi sono presa dentro mille volte”. Il braccialetto, infatti, si è ripetutamente incastrato nel piercing fino al vero incidente.

Lamborghini descrive così il momento critico: “Niente, raga. Faccio la doccia, mi strappo un capezzolo. Mi strappo un capezzolo tanto così, mancava tanto così, e mi viene il capezzolo biforcuto”, indicando con le dita quanto poco mancasse a un danno permanente.
Per giorni ha tentato di salvare il piercing: “Ho cercato in tutte le maniere, cioè mi sono fatta venire anche delle bolle perché ho messo lo scotch, di risanarlo cercando di spingerlo verso il fondo. Niente, sono dovuta arrivare a questa conclusione”.
La decisione finale è stata quindi la chiusura del foro, sebbene la cantante ricordi quanto il piercing al capezzolo sia, a suo dire, “quello che fa più male in assoluto, vi giuro un incubo”.

Le possibili conseguenze e il rapporto tra vip, corpo e piercing

Pur mantenendo il suo consueto tono ironico, Elettra Lamborghini lascia emergere la componente psicologica dell’episodio: non solo dolore fisico, ma anche la perdita di un segno identitario che l’accompagnava da oltre un decennio.
Il racconto in tempo reale sui social evidenzia ancora una volta quanto il corpo delle celebrity, e le loro modifiche estetiche, siano parte integrante del loro brand pubblico.
L’artista non esclude però un nuovo piercing, sottolineando: “Dovrò trovare qualcuno che me lo fa molto bene”, a condizione di sicurezza e professionalità massime.
L’episodio rilancia, di riflesso, il tema della cura dei piercing in zone sensibili e della prudenza nell’uso di gioielli e accessori durante attività quotidiane come la doccia.

FAQ

Che cosa è successo al piercing di Elettra Lamborghini?

È successo che, durante una doccia, il braccialetto d’oro di Elettra Lamborghini si è impigliato nel piercing al capezzolo, provocando una lacerazione e costringendola a rimuoverlo.

Perché Elettra Lamborghini ha definito l’episodio una “tragedia”?

Lo ha definito così perché portava quel piercing al capezzolo da 13 anni, lo viveva come simbolo personale e ha rischiato un danno permanente al capezzolo.

I piercing ai capezzoli sono particolarmente dolorosi e rischiosi?

Sì, secondo la stessa Lamborghini sono tra i piercing più dolorosi. Clinicamente richiedono igiene rigorosa, gioielli di qualità e attenzione costante per evitare infezioni, lacerazioni e cicatrici.

Cosa consiglia di evitare chi ha piercing al capezzolo?

È consigliabile evitare bracciali, collane o indumenti che possano impigliarsi, fare doccia e sport con maggiore cautela e rivolgersi a piercer professionisti per controlli periodici.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Elettra Lamborghini?

Questo articolo è stato elaborato attingendo congiuntamente alle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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