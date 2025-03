El Salvador lascia i Bitcoin a causa di una crisi economica devastante e inedita

Il crollo dell’adozione del Bitcoin in El Salvador

El Salvador, il primo paese al mondo ad adottare il Bitcoin come moneta legale, sta affrontando un deciso ripensamento della sua politica economica. La visione ambiziosa del presidente Nayib Bukele, che nel 2021 aveva promesso una rivoluzione economica basata sulla criptovaluta, ha visto un rapido declino. A partire da gennaio, il Bitcoin non è più un’opzione per il pagamento delle tasse e non vi è più l’obbligo per le aziende di accettarlo come forma di pagamento. Durante i momenti di massimo entusiasmo nel 2022, solo il 5% delle transazioni fiscali avveniva tramite criptovalute, indicando una bassa adesione reale tra la popolazione. La limitata alfabetizzazione digitale e la resistenza al cambiamento hanno rappresentato ostacoli significativi, contribuendo al fallimento dell’adozione generale della valuta. L’unità economica e l’innovazione auspicata si sono dunque scontrate con una realtà sociale ed economica poco favorevole, rendendo necessario un cambio di rotta.

La crisi economica e il debito pubblico

El Salvador deve far fronte a una crisi economica sempre più profonda, caratterizzata da un elevato debito pubblico e da riserve monetarie in costante diminuzione. La nazione, già vulnerabile, ha visto una crescita dei suoi obblighi finanziari, con una soglia che supera il 70% del PIL. Tale situazione ha reso il paese estremamente suscettibile a shock esterni, rendendo urgente per il governo cercare soluzioni rapide e sostenibili. Le scelte coraggiose del presidente Nayib Bukele di investire nel Bitcoin sono state inizialmente viste come strategie per attrarre capitali, ma la volatilità del mercato delle criptovalute ha esacerbato il problema, contribuendo a un’instabilità finanziaria che ha indotto il governo a modificare rotta.

In risposta al deterioramento delle finanze pubbliche, El Salvador ha dovuto fare affidamento su prestiti esterni, compreso quello fondamentale dal Fondo Monetario Internazionale. L’accordo siglato, sebbene offra liquidità, impone rigide condizioni che limitano scelte politiche autonome e potrebbero imporre ulteriori tagli alla spesa pubblica. Non solo la popolazione sta già sentendo il peso di questa crisi economica, ma l’intero sistema sociale è sotto pressione, con un aumento delle problematiche legate alla povertà e all’occupazione.

Le conseguenze della sospensione del Bitcoin

La sospensione della possibilità di utilizzare il Bitcoin come mezzo di pagamento avrà ripercussioni significative sul panorama economico e sociale di El Salvador. La decisione di rinunciare alla criptovaluta, sostenuta da necessità finanziarie di emergenza, potrebbe avere effetti devastanti sulla fiducia dei cittadini nelle autorità governative e nelle innovazioni promettenti. Con un’economia già fragile, l’interruzione del supporto al Bitcoin potrebbe allontanare gli investimenti esteri, che erano stati sperati all’epoca dell’introduzione della criptovaluta. Inoltre, la mancanza di alternative consolidate per il sistema di pagamenti potrebbe complicare ulteriormente le transazioni commerciali quotidiane per le imprese locali, portando a un’ulteriore caduta della già limitata attività economica.

La cessazione dell’obbligo per i privati di accettare il Bitcoin rappresenta anche una battuta d’arresto per l’inclusione finanziaria, uno degli obiettivi principali dell’amministrazione di Bukele. Due terzi della popolazione salvadoregna non ha accesso a conti bancari, e il Bitcoin era visto come uno strumento promettente per colmare questo divario. Ora, con la sua uscita di scena, molti riforni sono tornati alla dipendenza da metodi tradizionali, lasciando ampi settori della popolazione senza supporto finanziario sufficiente e risorse per affrontare le problematiche quotidiane.

Inoltre, la decisione ha sollevato interrogativi sul futuro della tanto auspicata “Bitcoin City”, concepita come un hub economico. L’incertezza economica potrebbe portare a un congelamento degli investimenti previsti, ostacolando ulteriormente le prospettive di crescita economica e innovazione nel paese. Solo il tempo potrà rivelare se questa scelta porterà a una stabilizzazione o se segnerà un ulteriore passo verso il declino delle speranze di crescita di El Salvador.

Il futuro politico di Nayib Bukele

Nonostante le turbolenze economiche, il presidente Nayib Bukele rimane al comando di El Salvador, sostenuto da un elevato indice di approvazione popolare che si aggira attorno al 90%. La sua immagine di leader carismatico è stata alimentata da una retorica forte e da riforme controverse, incluse modifiche costituzionali che semplificano l’approvazione di nuove leggi. Questi cambiamenti suscitano timori di un autoritarismo crescente, in particolare dopo che Bukele ha ottenuto una rielezione controversa grazie a una interpretazione flessibile del principio di alternanza alla presidenza. Nonostante le critiche, il presidente continua a mantenere il sostegno del popolo, che potrebbe percepire in lui un baluardo contro le sfide economiche e sociali del paese.

Il futuro politico di Bukele dipenderà, tuttavia, dalla sua capacità di affrontare le problematiche economiche incombenti. Con un sistema finanziario instabile e l’impossibilità di fare affidamento sul Bitcoin come strumento di recupero economico, Bukele dovrà esplorare altre vie per garantire investimenti e stabilità. La sfida consisterà nel bilanciare le aspettative popolari, fino ad ora alimentate da promesse grandiose, e la necessità di misure più pragmatiche e sostenibili. La sua eredità resterà profondamente intrecciata con gli sviluppi futuri del paese e con la capacità del governo di rimanere proattivo in un contesto estremamente incerto.