Edoardo Vianello rivela verità sorprendenti su Wilma Goich e la loro figlia malata

La controversia tra Vianello e Goich

La recente disputa mediatica tra Edoardo Vianello e Wilma Goich ha suscitato un notevole interesse tra i fan e i media. Entrambi i protagonisti, un tempo affiatati, sono tornati al centro dell’attenzione a causa di complesse dinamiche familiari e accuse reciproche riguardanti il dolore per la perdita della loro figlia, Susanna. Vianello e Goich, infatti, hanno vissuto un lungo matrimonio interrotto dalla tragedia, e la comunicazione fra di loro è precipitata ulteriormente nel momento più difficile, quando Susanna ha affrontato la sua battaglia contro il cancro. La diffusione di queste tensioni, con relative accuse, non fa altro che evidenziare un rapporto ormai logorato e segnato da incomprensioni.

Wilma Goich, invitata al programma di Caterina Balivo, ha espresso profonda amarezza per l’assenza di Vianello durante i momenti finali della vita della loro figlia, ritenendolo colpevole di non aver mostrato il supporto emotivo necessario. La Goich ha sottolineato come fosse stata lei a rimanere a fianco della figlia in tutto e per tutto, lamentando che la mancanza di Vianello fosse una ferita profonda e indelebile. Inoltre, ha rivelato come il nipote non riesca a perdonare il nonno per la sua assenza durante un momento così cruciale, creando una frattura nella famiglia.

In risposta alle dure affermazioni di Goich, Vianello ha rivendicato il suo ruolo di padre e ha contestato le sue dichiarazioni, definendole cariche di imprecisioni. Egli ha chiarito che il suo allontanamento fisico era dovuto alla sua incapacità di affrontare la sofferenza della figlia. È emerso anche che lui si era fatto promotore nella cura medica di Susanna, intervenendo per farle sottoporre a esami necessari. Inoltre, Vianello ha espresso il suo rifiuto di partecipare a spettacolarizzazioni del dolore, ribadendo l’importanza di mantenere un ricordo vivo e intimo di Susanna nella sua memoria.

L’accusa di Wilma

Nel corso dell’ultima apparizione televisiva, Wilma Goich ha aperto il suo cuore, parlando del dolore incommensurabile per la scomparsa di sua figlia Susanna, deceduta a 49 anni. Durante l’intervista con Caterina Balivo, Goich ha espresso profonda amarezza per l’assenza di Vianello in un momento così tragico e ha rivelato di avergli scritto una lettera, a cui non ha mai ricevuto risposta. Con tono accorato, ha lamentato che erano già cinque anni che si aspettava un contatto da parte di Edoardo, sottolineando come la sua mancanza durante il peggior momento della vita di Susanna fosse inaccettabile.

Wilma ha enfatizzato la sua presenza costante al fianco della figlia, contrastando la triste realtà che il padre non fosse al suo posto. “Lui afferma di non aver avuto il coraggio di vederla – ha dichiarato – ma stiamo parlando di un padre che sapeva che la figlia stava per andarsene. Non l’ha voluta salutare”. Le sue parole hanno messo in luce una frattura non solo emotiva ma anche familiare, con un nipote che ha scelto di non vedere il nonno, incapace di perdonargli per la sua assenza. Goich ha ribadito la necessità che Edoardo si scusasse, chiedendo spiegazioni per il suo comportamento. La sua testimonianza, carica di dolore e giustificata indignazione, si è trasformata in una richiesta di chiarezza in un contesto di così alta carica emotiva.

La replica di Edoardo Vianello

In seguito alle accuse espresse da Wilma Goich, Edoardo Vianello ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista con Caterina Balivo, in cui ha contestato fermamente le affermazioni della sua ex moglie. Vianello ha definito il racconto di Wilma come “pieno di bugie”, sottolineando che la verità è ben diversa e richiamando l’attenzione su dettagli significativi che spesso vengono trascurati. Secondo il suo punto di vista, la sofferenza emotiva che ha affrontato a causa della malattia di Susanna lo ha portato a mantenere una distanza fisica, poiché era incapace di sostenere la vista della figlia in condizioni così critiche.

Vianello ha chiarito che la sua assenza in ospedale era una scelta dolorosa e consapevole, legata alla difficoltà di confrontarsi con una realtà così straziante. Ha dichiarato: «Non ho avuto più la forza. Era un momento di grande tensione e doloroso e ho preferito che a sostenerla ci fossero Wilma e suo figlio». Sottolineando il proprio impegno nella ricerca del miglior supporto medico per Susanna, Edoardo ha spiegato come, senza il suo intervento, non ci sarebbero state informazioni chiare riguardo alla malattia della figlia.

Inoltre, Vianello ha affrontato la questione della lettera che Goich affermava di avergli inviato cinque anni fa, specificando che in realtà essa era stata scritta solo un anno fa. La mancata risposta, ha spiegato, è stata il risultato di un continuo attacco mediatico da parte di Wilma, che lo ha portato a rinunciare a una comunicazione aperta. Concludendo, ha chiarito: «Dopo cinquant’anni di separazione non vedo motivo per cui io debba ancora confrontarmi con queste questioni. A volte è meglio lasciar perdere per tutelare la propria serenità».

