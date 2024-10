Dubuffet e l’Art Brut a Milano: eventi imperdibili da scoprire subito

Dubuffet e l’Art Brut a Milano

La mostra “Dubuffet e l’Art Brut” rappresenta un’occasione unica per immergersi nel mondo della creatività non convenzionale e degli outsider. Presentata presso il Mudec di Milano, l’esposizione rimarrà aperta fino al 6 febbraio. Questo evento celebra le opere del pittore, scultore e musicista francese Jean Dubuffet, noto per la sua passione per l’Art Brut e il suo contributo significativo alla comprensione di forme artistiche autonome e spesso trascurate dall’establishment.

All’interno della mostra, i visitatori possono osservare un insieme di 18 lavori fra dipinti, sculture e disegni, accompagnati da cataloghi, scritti e fotografie che mettono in evidenza la straordinarietà e la diversità dell’attività creativa di Dubuffet. Le sue affermazioni sull’arte, come “L’arte vera è sempre dove non ci aspettiamo di trovarla”, trovano riscontro nelle opere esposte, che sfidano le convenzioni e portano alla ribalta artisti non professionisti. Questi outsider, spesso autodidatti, possiedono la capacità di proporre punti di vista alternativi, mettendo in discussione le nostre modalità di percezione e interpretazione.

In mostra troveremo anche opere di altri artisti, tra cui le vibranti pitture fantastiche di Gaston Dufour, le sorprendenti inchiostranze di Laure Pigeon e le complicate costruzioni in legno di Émile Ratier. Ognuna di queste creazioni non solo evidenzia il genio individuale dell’artista, ma anche un aspetto fondamentale dell’Art Brut: essa rappresenta l’espressione pura e sincera, lontana dalle pressioni commerciali e dalle correnti dominanti.

Questo evento non è da perdere per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza di correnti artistiche affascinanti e non sempre valorizzate. La mostra offre un’importante riflessione sull’arte contemporanea e sull’interazione fra l’artista e la società, invitando il pubblico a una meditazione sull’autenticità e sull’evanescenza dei confini artistici tradizionali.

INFO: Milano, Mudec. Fino al 6 febbraio. Visita mudec.it per maggiori informazioni.

Prossimi eventi culturali da non perdere

Il panorama culturale italiano offre una serie di eventi stimolanti, perfetti per gli appassionati d’arte e di spettacolo. Tra le proposte più rilevanti troviamo il tour italiano della compagnia di danza Parsons Dance, che presenterà lo spettacolo “Balance of Power”. In programma il 1 e 2 novembre presso il TAM Teatro Arcimboldi di Milano, questo evento avrà al suo interno celebri coreografie come “Caught” e “Let The Power Fall”, unite a nuove creazioni come “Juke”, un’interpretazione su musiche di Miles Davis. Gli amanti della danza troveranno questa occasione imperdibile per assistere a performance che fondono tecnica e creatività.

Inoltre, dal 31 ottobre al 17 novembre, si svolgerà il Padova Jazz Festival, un evento che vedrà la partecipazione di artisti di calibro internazionale come Billy Cobham e Richard Bona. Distribuito in diverse sedi di Padova, il festival promette di rivedere un ampio ventaglio di generi jazzistici, delineando un affresco sonoro che abbraccia diverse epoche e stili. Un’occasione ideale per gustare l’evoluzione di uno dei generi musicali più amati al mondo.

Un tema di grande attualità sarà al centro della mostra “Tomorrows – A Land of Water”, visitabile al Castel San Pietro di Verona fino al 10 novembre. Gli artisti internazionali coinvolti porteranno l’attenzione sui problemi ambientali legati alla scarsità d’acqua, utilizzando video e installazioni per esplorare l’importanza di questo elemento vitale, sia dal punto di vista pragmatico che simbolico.

In ambito letterario, gli amanti dei gialli e noir possono attendere con interesse la decima edizione del Premio Scerbanenco@Lignano, che si terrà fino al 27 ottobre a Lignano Sabbiadoro. La giuria, presieduta dalla figlia dell’autore, avrà il compito di selezionare il miglior racconto inedito di genere “giallo/noir”, promettendo di offrire spunti intriganti e idee fresche per i lettori.

In Alessandria, fino al 12 gennaio sarà possibile visitare la mostra “Vittore Fossati. Effetti Personali-Fotografie 1981-2018”. Questa esposizione esplorerà la carriera del fotografo attraverso una settantina di scatti che mettono in luce la sua indagine sul territorio e sul paesaggio italiano. Un’opportunità per apprezzare la narrazione visiva di un artista che ha saputo catturare l’anima dei luoghi attraverso il suo obiettivo.

Questi eventi, tra danza, musica, arte e letteratura, rappresentano un’ottima occasione per esplorare e riflettere su temi culturali di rilevanza attuale, facendo del periodo in corso un momento ricco di stimoli e ispirazioni.

Mostre e festival attuali

Milano, Verona e altri centri culturali italiani ospitano eventi di grande rilevanza che meritano attenzione. Una delle manifestazioni più attese è il Padova Jazz Festival, in programma dal 31 ottobre al 17 novembre. Questa kermesse musicale raduna artisti di fama mondiale come Billy Cobham, Richard Bona e Jonathan Kreisberg, presentando un mix eclettico di generi che spaziano dalla fusion alla più tradizionale espressione jazz. Le performance avranno luogo in diverse sedi della città, creando un affresco sonoro che mette in risalto l’evoluzione del jazz attraverso le generazioni, offrendo un’opportunità unica per appassionati e neofiti di scoprire l’ampio panorama di questo stile musicale.

Un altro evento di grande interesse è la mostra “Tomorrows – A Land of Water” a Verona, visitabile fino al 10 novembre. Questa esposizione presenta opere video e installazioni di artisti internazionali, con l’obiettivo di riflettere sui problemi ambientali legati alla scarsità d’acqua. Il tema è di straordinaria attualità, richiamando l’attenzione sulle conseguenze politiche e sociali della crisi idrica, oltre a esplorare i significati simbolici che l’acqua riveste nella vita quotidiana e nella salute del pianeta. Contributi artistici significativi, come quelli del collettivo Davra e dell’artista Elena Mazzi, arricchiscono il percorso espositivo, rendendolo un’importante opportunità per una riflessione collettiva.

In Alessandria, fino al 12 gennaio, è aperta la mostra “Vittore Fossati. Effetti Personali – Fotografie 1981-2018”. Questa esposizione ripercorre la carriera del fotografo attraverso una selezione di circa settanta scatti che rivelano una profonda indagine sul territorio e sul paesaggio. Il lavoro di Fossati si distingue per una narrazione visiva che esprime l’essenza dei luoghi catturati attraverso il suo obiettivo, offrendo un’opportunità per riflettere sulla memoria e l’identità culturale delle località italiane.

Un altro evento da segnalare è il Prenotation al Lignano Noir , che celebra la decima edizione del Premio Scerbanenco@Lignano, quest’anno abbinata a eventi collaterali come mostre fotografiche e incontri letterari. Fino al 27 ottobre, la giuria presieduta da Cecilia Scerbanenco assegnerà il premio al miglior racconto di genere giallo/noir italiano, promettendo di stimolare un’interessante discussione sulle nuove tendenze nella narrativa contemporanea.

Infine, il Lucca Comics and Games, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre, porterà in scena eventi e incontri legati al mondo dei fumetti, dei videogiochi e del cinema. Tra gli ospiti d’onore ci saranno artisti e creatori di contenuti che contribuiranno a rendere questa manifestazione un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti del settore.

La mostra “Dubuffet e l’Art Brut” è allestita presso il Mudec (Museo delle Culture) di Milano, un centro espositivo di rilevanza internazionale che si distingue per la sua architettura moderna e il suo approccio innovativo alla cultura visiva. Questa mostra avrà luogo fino al 6 febbraio, offrendo un’opportunità unica di esplorare opere di artisti outsider e conoscere in profondità l’eredità artistica di Jean Dubuffet.

Per coloro che desiderano assistere all’evento “Parsons Dance. Balance of Power”, questo spettacolo si svolgerà il 1 e 2 novembre presso il TAM Teatro Arcimboldi di Milano. Questo teatro è rinomato per la sua eccellente acustica e la sua programmazione culturale, rappresentando un luogo prediletto per eventi di danza e spettacolo dal vivo.

Il Padova Jazz Festival, invece, si terrà in diverse sedi della città di Padova dal 31 ottobre al 17 novembre. Diverse location ospiteranno i concerti, rendendo l’intero centro storico un palcoscenico vivente per le arti musicali, promettendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente che celebra la ricchezza del jazz.

Per chi è interessato a questioni ambientali, la mostra “Tomorrows – A Land of Water” sarà visibile fino al 10 novembre presso Castel San Pietro a Verona, un’icona della storia locale nonché uno spazio espositivo dedicato ad affrontare temi contemporanei attraverso l’arte.

In ambito letterario, il Premio Scerbanenco@Lignano concluderà la sua decima edizione il 27 ottobre, presso la Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro. Questo evento annuale attira appassionati di narrativa gialla e noir, rappresentando un importante punto d’incontro per scrittori, lettori e critici del settore.

La mostra “Vittore Fossati. Effetti Personali – Fotografie 1981-2018”, dedicata al fotografo alessandrino, è accessibile fino al 12 gennaio presso la Sala d’arte di Alessandria. Questa esposizione offre un’affascinante panoramica del suo lavoro e dell’evoluzione del paesaggio italiano attraverso la sua fotografia.

Queste tre location e le relative date rappresentano solo un assaggio di un periodo denso di eventi culturali che animano le città italiane, rendendo il panorama artistico attuale vibrante e coinvolgente. È consigliabile prenotare i biglietti in anticipo, soprattutto per eventi molto attesi, per garantire un’esperienza senza intoppi.