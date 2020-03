Come Il Coronavirus penalizzerà l’Expo2020 di Dubai?

Intervista speciale a Fulvio Magni ci spiega la strategia di Dubai al tempo del Coronavirus COVID-19.

MB: L’epidemia di Covid-19 sta scuotendo il mondo, come si pone Dubai, con Expo 2020 alle porte, rispetto a questa inaspettata sfida globale ?

FM: Lo slogan di Expo 2020 Dubai recita:

Connecting Minds, Creating the Future — Opportunity, Mobility, Sustainability.

Direi che mai come in questo momento questi contenuti sono assolutamente attuali.

MB: A che punto sono i preparativi ? Ci sono novità in tal senso

FM: Secondo gli organizzatori, Expo 2020 Dubai, che si aprirà a fine ottobre, rimane comunque “on track” anche di fronte all’attuale epidemia di coronavirus. Essi collaborano intensamente con le Autorità locali e l’Ufficio internazionale delle esposizioni di Parigi man mano che la situazione si evolve, ha detto un portavoce in un comunicato.

Viene dunque confermato che tutta la pianificazione e i preparativi per Expo 2020 Dubai rimangono sulla buona strada.

L’Expo è destinata ad attirare milioni di visitatori e mostrare Dubai come destinazione globale. L’economia della Regione ha bisogno più che mai di questo volano.

La più grande piazza commerciale e finanziaria del Medio Oriente, gli Emirati Arabi Uniti, ha recentemente attraversato anni difficili a causa del calo delle entrate petrolifere, con i prezzi degli immobili in calo di circa un terzo dal 2014 e la sua vitale industria del turismo che fatica a crescere.

Nel 2018 l’economia è cresciuta solo dell’1,9%, la crescita più debole in quasi un decennio.

Il coronavirus sta scatenando il caos nella pianificazione di importanti eventi, in particolare in Europa e in tutta l’Asia, con i principali incontri governativi ed eventi sportivi come la Formula1 e le Olimpiadi ora in un limbo. Il portavoce dell’Expo ha affermato in una dichiarazione dell’inizio di marzo.”Riconosciamo la difficoltà che il mondo sta affrontando oggi.

Questi sono tempi davvero senza precedenti. La salute e il benessere di tutti coloro che visitano e lavorano a Expo 2020 Dubai sono di fondamentale importanza per noi. Il numero di casi negli EAU è attualmente basso, ma le autorità governative restano vigili monitorando costantemente la situazione e adottando solide misure precauzionali e preventive necessarie per contenere la diffusione del virus”.

MB: Quali scenari possono delinearsi ?

FM: Il tema principale di Expo 2020 Dubai è il passaggio necessario verso un economia e una società più sostenibile (Opportunity-Mobility-Sustainability).

Credo che l’avvento del 5G, che determinerà lo sviluppo velocissimo dela vera internet-of-things, permetterà al mondo di provare ad intraprendere la via verso una versione possibile della zero-marginal-cost society preconizzata da Jeremy Rifkin (http://www.leadersforbusiness.com/jeremy-rifkin/) che definisce il nostro futuro retto da “Collaborative Commons”, una società dove tutto ciò che fino ad ora abbiamo posseduto verrà invece condiviso e soprattutto prodotto in una maniera che si avvicini al “costo marginale zero”.

Nella sua visione Rifkin immagina che il capitalismo basato sugli investitori, il quale concentra le risorse per generare rendimenti quasi immediati, sarà inevitabilmente sostituito da un capitalismo semplificato basato su rete distribuita (e qui io mi spingo e dico che la tecnologia che permetterà questo è il software che ora chiamiamo BLOCKCHAIN), insieme a un’economia di condivisione governata da un bene comune globale ad alta tecnologia.

Rikfin afferma che questi cambiamenti avverranno nei prossimi 40 anni circa, a meno che non vengano interrotti (o accelerati) dai pericoli in aumento esponenziale rappresentati dal cambiamento climatico e dell’estinzione delle specie viventi.

Ora, secondo me è possibile che l’epidemia di Covid-19 possa rappresentare questo evento il quale, sfruttando Expo 2020 Dubai, permetta l’accelerazione della nuova forma forma di capitalismo 4.0 .

MB: Il tuo riferimento a Rifkin è molto interesante e sul tuo collegamento del suo lavoro alla blockchain vorrei tornarci, sei d’accordo ?

FM: Certo, grazie Marina alla prossima dunque !