Dove seguire in streaming la decima giornata di Serie A in TV

Partite della decima giornata di Serie A

La decima giornata del campionato di Serie A offre un interessante palinsesto che promette di tenere incollati gli appassionati davanti alla televisione. Si inizia martedì con un triad di incontri, tra cui spicca il tanto atteso scontro tra il Milan e il Napoli, previsto per le 20:45. In questo frangente, i partenopei cercheranno di consolidare la loro posizione di vertice in classifica, sfruttando il vantaggio psicologico contro una delle storiche rivali. Ecco di seguito l’elenco delle partite con relativi orari e modalità di trasmissione:

Martedì 29 ottobre

18:30 – Cagliari vs Bologna – DAZN e Sky-NowTV



18:30 – Lecce vs Verona – DAZN



20:45 – Milan vs Napoli – DAZN

Mercoledì 30 ottobre

18:30 – Empoli vs Inter – DAZN



18:30 – Venezia vs Udinese – DAZN



20:45 – Atalanta vs Monza – DAZN



20:45 – Juventus vs Parma – DAZN e Sky-NowTV

Giovedì 31 ottobre

20:45 – Genoa vs Fiorentina – DAZN



20:45 – Como vs Lazio – DAZN e Sky-NowTV



20:45 – Roma vs Torino – DAZN

Questa giornata di campionato non si limita solo a partite di alta classifica; include anche match che potrebbero rivelarsi cruciali per le ambizioni di salvezza di alcune squadre. In particolare, l’incontro Roma-Torino offre a Juric un’opportunità fondamentale per cercare risultati che possano stabilizzare la sua posizione alla guida dei granata. Le dinamiche di questo campionato si dimostrano più avvincenti che mai, rendendo ogni incontro un momento da seguire con interesse.

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN si conferma come l’emittente di riferimento per gli appassionati di Serie A, garantendo la visione di tutte le partite del campionato, sette delle quali in esclusiva. L’abbonamento a DAZN offre un accesso immediato a contenuti di alto livello, rendendolo una scelta privilegiata per coloro che desiderano vivere ogni instante dell’azione calcistica. Per assicurarti di non perderti nemmeno un incontro di questo affascinante campionato, è fondamentale comprendere come accedere alla piattaforma.

Registrarsi su DAZN è semplice e veloce. Gli utenti possono scegliere tra due principali pacchetti di abbonamento: il pacchetto Standard e quello Plus. La differenza risiede non solo nel costo, ma anche nelle funzionalità offerte. Il pacchetto Standard consente di accedere a DAZN su un solo dispositivo alla volta, mentre il pacchetto Plus offre la possibilità di registrare fino a due dispositivi e di guardare due eventi in contemporanea su reti Wi-Fi diverse. Questo è particolarmente vantaggioso per le famiglie o per coloro che potrebbero voler seguire più partite in parallelo.

Utilizzando DAZN, non solo avrai accesso a tutte le emozioni della Serie A, ma potrai anche seguire una gamma di sport, tra cui la Serie B, la Liga spagnola, incontri di boxe di rilevanza internazionale e i tornei di basket dell’Eurolega. In aggiunta, sono inclusi i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2, ampliando il ventaglio di eventi sportivi a disposizione per gli abbonati.

Questa piattaforma, che ha rivoluzionato il modo in cui fruiamo dello sport in diretta, è disponibile su numerosi dispositivi, inclusi smart TV, console di gioco, tablet e smartphone, facilitando così la visione in qualsiasi momento e luogo. Gli appassionati possono godere delle partite di Serie A in modalità on-demand, offrendo la massima flessibilità per la programmazione della visione.

Per coloro che desiderano approfittare di un’offerta sul prezzo dell’abbonamento, è possibile trovare attualmente vantaggi promozionali visitando il sito ufficiale di DAZN. Assicurati di sfruttare eventuali opportunità per abbonarti a un prezzo vantaggioso e non perdere nemmeno un istante della stagione di Serie A che promette di essere ricca di emozioni e colpi di scena.

Quali partite della decima giornata vedere su Sky e NowTV

La decima giornata di Serie A è un appuntamento imperdibile anche per gli abbonati a Sky e NowTV, che trasmetteranno diversi match di grande interesse. Gli utenti di queste piattaforme potranno godere di una selezione di partite che promettono emozioni e spettacolo, garantendo una visione completa delle sfide più attese di questo turno infrasettimanale. Ecco l’elenco delle partite che saranno disponibili su Sky e NowTV:

Cagliari – Bologna – Martedì alle ore 18:30 – Disponibile su DAZN e Sky-NowTV

– Martedì alle ore 18:30 – Juventus – Parma – Mercoledì alle ore 20:45 – Disponibile su DAZN e Sky-NowTV

– Mercoledì alle ore 20:45 – Como – Lazio – Giovedì alle ore 20:45 – Disponibile su DAZN e Sky-NowTV

È importante sottolineare che oltre alla visione tradizionale in TV, tutti gli abbonati hanno l’opzione di seguire gli incontri in streaming. Gli utenti di Sky possono utilizzare l’app SkyGo, compatibile con smartphone e tablet, permettendo una fruizione semplice e immediata dei match anche in mobilità. Allo stesso modo, gli abbonati a NowTV possono approfittare della propria app, la quale è facilmente scaricabile dallo store del proprio dispositivo.

Abbonandoti a NowTV, gli utenti possono anche approfittare di promozioni interessanti, come uno sconto del 40% sul PassSport mensile, rendendo l’accesso ai contenuti sportivi ancora più vantaggioso. Questa offerta rappresenta un’opzione allettante per coloro che desiderano seguire le partite di Serie A, specialmente in un periodo cruciale del campionato in cui ogni partita può influenzare notevolmente la classifica.

I match selezionati da Sky e NowTV non sono solo una questione di divertimento; rappresentano opportunità fondamentali per le squadre coinvolte per ottenere punti cruciali nella loro lotta per obiettivi di alta o bassa classifica. Il Cagliari, ad esempio, lotta per mantenere la propria posizione, mentre la Juventus, in cerca di riscatto, è attesa da una prova impegnativa contro il Parma. Non dimentichiamo il Como, che attirerà l’attenzione ospitando la Lazio, in un incontro che si preannuncia molto combattuto.

Per coloro desiderosi di non perdere nemmeno un momento di questa decima giornata, l’accesso a queste piattaforme rappresenta una scelta saggia. Preparati a vivere un turno di emozioni e colpi di scena, con la sicurezza di avere a disposizione le migliori opzioni di visione offerte da Sky e NowTV.

Opzioni di abbonamento e vantaggi

Per gli appassionati di calcio, la possibilità di seguire la Serie A in modo conveniente e flessibile è fondamentale. Le opzioni di abbonamento disponibili presso DAZN e NowTV offrono vantaggi considerabili, consentendo agli utenti di godere dell’azione calcistica senza limitazioni. È importante esaminare attentamente le differenze tra i pacchetti per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

DAZN, la piattaforma di streaming dedicata allo sport, offre due principali pacchetti di abbonamento: Standard e Plus. Il pacchetto Standard consente di accedere al servizio su un dispositivo alla volta, ideale per chi desidera una fruizione solitaria e consapevole. D’altra parte, il pacchetto Plus permette di registrare fino a due dispositivi e di guardare contenuti simultaneamente su reti Wi-Fi diverse. Questa funzione è particolarmente utile per le famiglie o per gli utenti che preferiscono seguire più partite contemporaneamente. Entrambi i pacchetti garantiscono binge-watching di tutte le partite della Serie A, consentendo una visione continua degli eventi che contraddistinguono il campionato.

In aggiunta, CI sono vantaggi extra per coloro che decidono di abbonarsi a DAZN. Oltre a tutte le partite di Serie A, gli abbonati possono accedere anche a eventi di Serie B, alla Liga spagnola e a sport di grande richiamo come il basket Euroleague e gli eventi di boxe. Questo fa di DAZN una piattaforma completa per gli sportivi e un’opzione ideale per chi desidera rimanere aggiornato su diversi eventi sportivi in un’unica soluzione.

Passeggiando sul fronte di NowTV, la piattaforma proposta offre vantaggi simili. Essa è particolarmente apprezzata per la flessibilità: gli utenti possono scegliere tra abbonamenti mensili e settimanali, permettendo loro di seguire solo il periodo che desiderano. Questo è utile per i tifosi che vogliono seguire alcuni match su richiesta senza un impegno a lungo termine. Novità molto interessante è lo sconto del 40% sul PassSport mensile, disponibile per i nuovi abbonati, che consente di accedere a contenuti sportivi a un prezzo più che competitivo.

Un’altra considerazione rilevante è la compatibilità delle app proposte. Gli utenti possono scaricare SkyGo per visualizzare i contenuti in streaming su smartphone e tablet, mentre NowTV offre un’app altrettanto funzionale. Entrambe le piattaforme garantiscono una fruizione di alta qualità e senza interruzioni, fondamentale per non perdere alcun momento emozionante delle partite.

Con tutto ciò che la Serie A ha da offrire quest’anno, le opzioni di abbonamento disponibili forniscono opportunità senza precedenti per vivere ogni istante dell’azione calcistica. Che si tratti di un incontro cruciale per la cima della classifica o di una battaglia nella parte bassa, scegliere il giusto pacchetto di abbonamento può fare la differenza nell’esperienza di visione complessiva.